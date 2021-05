Tener relaciones sexuales es (incluso) bueno para la salud. En las últimas décadas, se han realizado varios estudios, nacionales e internacionales, que demuestran las consecuencias de la abstinencia y/o una actividad sexual irregular. ¡Encuéntralos!

Hay muchas razones por las que su vida sexual se ralentiza o incluso se detiene. Rutina, fatiga, interrupciones en las relaciones, exceso de trabajo, que a menudo también implica ausencias, viajes… Finalmente, es un período de sequía que puede tener una serie de implicaciones para su salud, buena y mala, como advierten los autores de varios estudios internacionales. Sepa lo que le puede pasar cuando deja de tener relaciones sexuales.

1. Aumento de la ansiedad

La actividad sexual ayuda a las personas a descomprimir. Investigadores escoceses encontraron que las personas que se abstuvieron de tener relaciones sexuales tenían más dificultad para hacer frente a situaciones de estrés, como hablar en público, por ejemplo, en comparación con las personas que lo practicaban al menos una vez cada dos semanas.

Los investigadores dicen que durante las relaciones sexuales, el cerebro libera sustancias químicas como endorfinas y oxitocina que nos ayudan a aumentar la sensación de placer, por lo que debe aumentar la frecuencia con la que lo hace. Si necesitas ideas, te sugerimos una serie de posiciones sexuales en la galería de imágenes que sigue.

2. Aumento del riesgo de cáncer de próstata

Los hombres que dejan de tener relaciones sexuales con frecuencia pueden perder los beneficios protectores de la próstata. Un estudio presentado por la American Urological Association revela que los hombres que participan en la actividad sexual con frecuencia tienen un riesgo 20% menor de contraer cáncer de próstata. La razón? Eyaculaciones frecuentes eliminar de la próstata sustancias potencialmente peligrosas.

3. Peligro de gripe y resfriados

Menos sexo puede reducir su resistencia a los microbios y disminuir su sistema inmunológico, que se vuelve así como una mayor susceptibilidad a la gripe y los resfriados, como descubrió un grupo de investigadores de la Universidad Wilkes-Barre en Pennsylvania, en los Estados Unidos de América.

Los expertos han encontrado que las personas que tienen relaciones sexuales una o dos veces por semana experimentan un aumento del 30% en la inmunoglobulina A (IgA) en comparación con aquellos que tienen relaciones sexuales rara vez o incluso nunca. Según los autores de la investigación, la inmunoglobulina es un anticuerpo responsable de combatir a los invasores del organismo.

4. Disminución del riesgo de infección urinaria en mujeres

Alrededor del 80% de las infecciones urinarias ocurren dentro de las 24 horas después de la relación sexual. Durante las relaciones sexuales, las bacterias de la vagina se introducen en la uretra, lo que puede provocar una infección. Por lo tanto, al menos para las mujeres, no tener relaciones sexuales puede significar que son menos propensos a sufrir de esta dolorosa infección.

5. Aumento de las inseguridades en las relaciones

No tener relaciones sexuales implica, según los expertos, una disminución en la felicidad de la pareja, lo que crea un distanciamiento e inseguridad. “No tener relaciones sexuales en una relación puede ser un golpe a la autoestima, generar culpa y bajar los niveles de oxitocina y otras hormonas de la unión”, dice Les Parrott, psicóloga y autora del libro “Salva tu matrimonio antes de empezar”.

“También puede aumentar el temor de que algunos de los elementos de la pareja busquen fuera del matrimonio una solución a sus necesidades sexuales, lo que puede conducir a la paranoia”, dice. Sin embargo, el psicólogo advierte que esto no significa que una pareja sin sexo no pueda ser feliz.

“El sexo es solo una expresión de intimidad entre parejas”, enfatiza. Besarte, tomarte de la mano y / u ofrecer regalos inesperados son detalles que pueden ayudarte a sentirte conectado emocionalmente con tu otra mitad, especialmente si no hay mucho tiempo para la relación física.

6. Posibilidad de episodios de disfunción eréctil

Según un estudio publicado en el American Journal of Medicine, los hombres que tienen relaciones sexuales con poca frecuencia tienen el doble de probabilidades de sufrir de disfunción eréctil que aquellos que tienen relaciones sexuales una o más veces a la semana. Los autores de la investigación sugieren que dado que el pene es un músculo, el sexo frecuente puede ayudar a preservar la potencia de la misma manera que el ejercicio ayuda a mantener la fuerza.

7. Potencia la depresión

El aumento del estado depresivo, pero no probablemente por la razón que juzgas, es otra de las consecuencias de la falta de sexo. Un estudio en la revista Archives of Sexual Behavior argumenta que las mujeres pueden sentirse más deprimidas a medida que aumenta el tiempo sin la práctica de la actividad sexual. Pero puede no ser la falta efectiva de sexo lo que causa esta depresión.

El equipo que llevó a cabo la investigación encontró que las mujeres que usaban preservativos en las relaciones sexuales con sus parejas, igualmente deprimidas. Estos investigadores argumentan que algunos compuestos que se encuentran en el semen, como la melatonina, la serotonina y la oxitocina, pueden tener beneficios para el estado de ánimo de las mujeres que tienen relaciones sexuales sin protección.

Sin embargo, como es de conocimiento público, hay una serie de inconvenientes con respecto a la práctica de las relaciones sexuales sin protección. El mayor peligro son las enfermedades de transmisión sexual, que en Europa, como en los Estados Unidos, siguen preocupando. En 2016, se registraron más de dos millones de nuevos casos de clamidia, gonorrea y sífilis en los Estados Unidos.