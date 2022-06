7 cortes de cabello perfectos para cualquier forma de rostro

By

7 cortes de cabello perfectos: Agregar capas a un corte de pelo cuadrado crea textura, movimiento y da la impresión de más volumen. Es el peinado perfecto para mujeres con cabello fino y reduce la densidad para mujeres gruesas.

La superposición de diferentes longitudes es adecuada para todas las formas faciales. Para convencerte de que esta es la transformación que necesitas, aquí hay algunas fotos inspiradoras de los cortes de pelo bob que es muy popular entre las chicas de moda este año!

¿Cómo adoptar un corte Bob degradado para tener estilo este año 2022?

Los peinados degradados favorecen todas las formas faciales, son adecuados para todas las texturas de cabello y se ven sensacionales, ya sea con ropa deportiva, jeans de corte de bota o incluso un vestido largo bohemio.

El corte de pelo Bob ha existido durante casi un siglo. Como todas las tendencias de la moda, se adaptó según las necesidades y gustos de la época. Casi todas las mujeres tenían uno. Los bobs de hoy en día son sofisticados y elegantes y están diseñados para «adherirse» con precisión al tipo de cabello y las preferencias de estilo de la mujer.

CUADRADO DEGRADADO RIZADO CON FLEQUILLO LARGO

Aunque los flequillos no se vean como flequillos en cabello rizado u ondulado, eso no significa que no funcionen para estas texturas. Por el contrario, el flequillo rizado revela un nivel completamente nuevo de peinado, ya que brinda un fantástico toque de encuadre mientras se mezcla bien con el resto del cabello. Lo mismo ocurre con los degradados.‎

‎En realidad, tener el cabello rizado degradado es esencial si quieres que tus rizos estén definidos y definidos, y esta foto es prueba de ello. Cada bucle está perfectamente diseñado, gracias a los bordes texturizados. No hace falta decir que la forma en que el flequillo se convierte en un bob rizado es para morirse.‎

‎CORTE DEGRADADO SHAGGY BOB‎

Se dividen en muchas técnicas de corte diferentes con las que puedes construir un look favorecedor que te hará destacar entre la multitud. Esta vez, las capas son horizontales y graduales. Las capas cortas en la parte superior funcionan para el volumen y el movimiento, mientras que las capas largas en cascada en la parte inferior crean una forma redonda fantástica. Sí, los peinados shaggy gradient están llenos de sorpresas. Para que se adapten a la forma de tu rostro, también puedes condimentarlos con un flequillo. Pero no olvides pedirle a tu estilista que haga una mezcla armoniosa entre el flequillo y sus capas.