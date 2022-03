7 Consejos para Ayudar a Prevenir las Estrías

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Consejos para Ayudar a Prevenir las Estrías: Las estrías, también llamadas estrías distensales o estrías gravídicas, se parecen a rayas dentadas en la piel. Pueden ser de aspecto rojo, púrpura o plateado. Las estrías aparecen con mayor frecuencia en:

estomago

pecho

cadera

inferior

muslo

Son comunes durante el embarazo, pero cualquier persona puede desarrollar estrías en cualquier fase de la vida. Algunas personas son más susceptibles a ellos.

Si tu madre, tu padre, tus abuelos u otro familiar de sangre tienen estrías, es más probable que las sufras. Incluso si tienes un mayor riesgo de sufrir estrías, hay algunas cosas que puedes hacer para reducir el riesgo y tratar las estrías que ya tienes.

Controla tu peso

Una de las cosas más útiles que puede hacer para prevenir las estrías, ya sea que esté embarazada o no, es mantener un peso saludable. Las estrías pueden ocurrir cuando la piel se separa rápidamente debido al rápido aumento de peso. También puede notar estrías después de perder peso rápidamente. Algunas personas desarrollan estrías durante los períodos de crecimiento, como durante la pubertad.

Otras personas, como los culturistas, los notan después de grandes ganancias al hacer ejercicio o usar esteroides. Trabajar para controlar que los cambios corporales no ocurran demasiado rápido puede ser su mejor opción. Lleve una dieta saludable y haga ejercicio para ayudarle a controlar su peso. Si nota un aumento o una pérdida de peso rápidos, puede ser una buena idea visitar a su médico para averiguar por qué.

Manténgase hidratado

Beber suficiente agua puede ayudar a mantener la piel hidratada y suave. La piel suave no tiende a desarrollar estrías tanto como la piel seca. Las recomendaciones actuales del Instituto de Medicina para la ingesta diaria de agua son de 104 onzas para hombres y 72 onzas para mujeres. Beber bebidas con cafeína, como el café, en realidad puede aumentar el riesgo de desarrollar estrías. Si tomas café, asegúrate de equilibrar la ingesta de líquidos con abundante agua, té de hierbas y otros líquidos sin cafeína.

Consuma una dieta rica en nutrientes

Las estrías también pueden ocurrir si usted carece de nutrición en ciertas áreas. Comer alimentos que mejoran la salud de la piel puede ayudar. Asegúrese de que su dieta incluya alimentos ricos en:

vitamina C

vitamina D

vitamina E

zinc

proteina

Una forma de asegurarse de que está recibiendo una variedad de nutrientes es elegir alimentos sin procesar de varios colores. Por ejemplo, un desayuno de huevos, tostadas de trigo integral y bayas mixtas agrega muchos colores a su plato mientras contiene una variedad de nutrientes.

Incluya vitamina C en su dieta

El colágeno juega un papel en mantener la piel fuerte y elástica. Ayuda a reducir la aparición de arrugas, pero también puede ser importante para prevenir las estrías. La vitamina C es un nutriente importante para el desarrollo del colágeno. La vitamina C se puede encontrar en muchas frutas y verduras. Los cítricos, como las naranjas y los limones, son fuentes especialmente buenas de vitamina C.

Absorba un poco de vitamina D

Un estudio encontró una correlación entre los bajos niveles de vitamina D y la incidencia de estrías. Se necesita más investigación, pero los resultados sugieren que mantener niveles saludables de vitamina D puede reducir el riesgo de estrías. La forma más fácil de obtener vitamina D es a través de la exposición al sol. La vitamina también se agrega comúnmente al pan, los cereales y los productos lácteos, como la leche o el yogur.

Coma alimentos ricos en zinc

El zinc es un nutriente importante para la salud de la piel. Ayuda a reducir la inflamación y desempeña un papel en el proceso de cicatrización de heridas. Hay muy poca evidencia hasta la fecha de una conexión entre el zinc y las estrías, pero incluir alimentos ricos en zinc en su dieta, como nueces y pescado, puede ayudar a mantener su piel saludable.

Tratar estrías frescas cuando aparecen

Si no puedes prevenir totalmente las estrías en la piel, puedes trabajar para minimizar su apariencia para que no sean tan notorias a largo plazo. Haga una cita con su médico o un dermatólogo para discutir sus opciones si tiene estrías frescas. Su médico puede ayudarlo a determinar qué está causando sus marcas, y es posible que pueda sugerir opciones de tratamiento que funcionen mejor en las estrías nuevas.