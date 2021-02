Los alimentos a base de soja pueden no tener el mismo sabor que la carne o la leche originales, pero la verdad es que si están bien preparados, pueden ser tan sabrosos como cualquier otro. Y más: no solo combaten el colesterol malo, sino que también aumentan el colesterol bueno, dice Daniel Magnoni.

Los fumadores naturalmente tienen más probabilidades de tener problemas cardiovasculares que los que no son partidarios de fumar. En el caso de quien tiene colesterol alto, sin embargo, el cigarrillo todavía actúa acelerando la aparición de la aterosclerosis, acumulación de sustancias grasas en el interior de las arterias. Es decir, los riesgos de obstrucción de un vaso aumentan aún más, lo que aumenta la probabilidad de mala circulación e incluso un infarto.

La fibra no puede mantenerse fuera del menú de que tiene colesterol. Primero porque disminuyen la absorción de grasas por el cuerpo, reduciendo el nivel de LDL. “La otra razón es el hecho de que aumentan la excreción de colesterol en forma de bilis”, aclara el experto.

Pero a pesar de proporcionar estos y otros beneficios, como la capacidad de controlar la diabetes tipo 2, el aceite de oliva no debería ser la primera opción a la hora de preparar alimentos fritos. En este caso, lo más recomendable es usar aceite de soja, ya que muestra más resistencia a la formación de compuestos tóxicos cuando se calienta.

Aunque es calórico, con la recomendación diaria máxima estipulada en dos cucharadas, el aceite de oliva no solo ayuda a disminuir el colesterol malo (LDL) sino que también aumenta el colesterol bueno (HDL), explica el cardiólogo y nutrólogo Daniel Magnoni, del Hospital do Coração (Hcor), de São Paulo. Esto ocurre gracias a los antioxidantes, como las grasas monoinsaturadas y la vitamina E presentes en los alimentos.

