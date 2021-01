Up Next

Puedes adquirir el colágeno en polvo, en pastillas o colágeno líquido, pero es importante que éste contenga vitamina C y ácido hialurónico. Minerales como el zinc, calcio, magnesio,vitaminas como la D, K, B12, B6 o la Coenzima Q10, ayudarán a que la acción del colágeno sea más completa.

Hay quienes buscan suplementos de colágeno para reparar esta deficiencia. Sin embargo, es posible encontrar en los alimentos la cantidad necesaria para una acción efectiva. Pero vale la pena recordar que una alimentación saludable, rica en vitaminas C, E y A, silicio, cobre, selenio, zinc y azufre, es primordial para ayudar en este proceso.

Presente en varias partes del cuerpo, como los tendones y el tejido conectivo, el colágeno es responsable de renovar y dar elasticidad a la piel. Pero no solo eso, sino que también actúa sobre el fortalecimiento de las uñas y el cabello, la reducción de la celulitis y la aceleración del metabolismo.

Para tener una piel firme y hermosa no basta contar solamente con la suerte de tener una buena genética, es necesario incluir en su rutina alimentos ricos en colágeno. Esa proteína tan deseada por quien quiere retardar el envejecimiento desafortunadamente va disminuyendo en el organismo con el paso de los años. ¡Necesitamos refuerzos!

