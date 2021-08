7 Alimentos Que Reducen La Hinchazón del vientre y 5 Que La Causan

¿De dónde viene esa hinchazón?

Si se siente incómodamente hinchado después de las comidas, podría ser el momento de mirar los tipos de alimentos que está comiendo. Le pedimos a un nutricionista los mejores alimentos que conducen a la hinchazón, además de los siete mejores alimentos que debe comer para reducir la hinchazón incómoda y los gases.

Peor: Brócoli, col, col rizada

La col rizada, el brócoli y la col son verduras crucíferas y contienen rafinosa, un azúcar que permanece sin digerir hasta que las bacterias en el intestino lo fermentan. Que produce gas y te hace engordar. Pero no rehuyas esos verdes saludables todavía. “Comer constantemente alimentos ricos en nutrientes y ricos en fibra conduce a tener un sistema digestivo más fuerte y saludable que es menos propenso a la hinchazón”, le dice a Health Cynthia Sass, RD, MPH, editora de nutrición contributiva para la Salud.

Así que sigue comiendo las cosas verdes, pero limita tus porciones. Y si no puedes separarte ni siquiera de un gramo de col rizada, pásala al vapor: “Cocinar cualquier vegetal suaviza la fibra y reduce la porción a medida que parte del agua se cocina, por lo que ocupa menos espacio en el tracto gastrointestinal”, dice Sass. No eliminará ni evitará la hinchazón por completo, pero puede hacer que sus verduras sean más fáciles de digerir.

Peor: Legumbres

Probablemente no sea nuevo para usted, pero los frijoles, junto con las lentejas, la soja y los guisantes, son alimentos que causan gases. Estos pequeños son básicamente ráfagas de proteínas en una vaina, pero también contienen azúcares y fibras que nuestros cuerpos no pueden absorber. Por lo tanto, cuando las legumbres llegan al intestino grueso, las bacterias intestinales toman la iniciativa y se alimentan de ellas. Este proceso conduce al gas, que puede hinchar su cintura.

Combine las legumbres con granos integrales de fácil digestión, como el arroz o la quinua. Su cuerpo eventualmente se acostumbrará a ellos. “Si comes frutas, verduras, nueces, granos integrales y frijoles a menudo, no te molestarán tanto como si los comes esporádicamente”, dice Sass.

Peor: Manzanas

Una manzana al día puede ahorrarle un viaje al consultorio del médico, pero no evita la hinchazón. Con alto contenido de fibra, las manzanas también contienen fructosa y sorbitol, azúcares que se encuentran en las frutas que muchas personas no pueden tolerar, dice Sass. El resultado? Lo adivinaste: gas y la inevitable sensación hinchada.

Sin embargo, las manzanas son un gran aperitivo, así que no te rindas por completo. “Comer manzanas específicamente se ha relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas y problemas respiratorios, como asma, bronquitis y enfisema”, dice Sass. Coma con moderación y por separado de las comidas, y el tiempo de su comida correcta: “Si va a usar un traje de baño o traje de baño que se ajuste a la forma, es posible que no desee llegar a una manzana”, dice Sass. Otras frutas que se hinchan: pera, melocotones y ciruelas pasas.

Lo peor: Alimentos salados

Comer alimentos con alto contenido de sodio puede desencadenar la retención de agua, lo que puede hincharlo, dice Sass. Sin embargo, evitar el sodio no es tan simple como alejarse del salero. Los CDC informan que alrededor del 90% de los estadounidenses consumen más sodio del recomendado para una dieta saludable (2,300 mg por día para la mayoría de las personas y 1,500 mg para adultos mayores de 50 años, además de personas con diabetes, presión arterial alta y alto riesgo de hipertensión).

El sodio se cuela en la mayoría de los alimentos procesados y envasados, incluidas las sopas, los panes y estos otros alimentos sorprendentemente salados. Eso hace que sea muy difícil de evitar. Cuando y si sucumbe a la sal, beba mucha agua para ayudarlo a eliminarla.

Mejor: Pepino

Las personas usan pepinos para reducir la hinchazón debajo de los ojos, y puedes comerlos para hacer lo mismo con tu vientre. El vegetal contiene quercetina, un antioxidante flavonoide que ayuda a reducir la hinchazón, dice Sass.

“Se ha demostrado que los pepinos inhiben la actividad de las enzimas proinflamatorias”, agrega. Para cortar y comer como es, o intercambiar las bebidas azucaradas con un vaso de pepino de agua.

Mejor: Plátanos

Los alimentos ricos en potasio, como los plátanos, además de aguacates, kiwis, naranjas y pistachos, previenen la retención de agua al regular los niveles de sodio en su cuerpo y, por lo tanto, pueden reducir la hinchazón inducida por la sal. Los plátanos también tienen fibra soluble, que puede aliviar o prevenir el estreñimiento.

“La hinchazón también puede ser causada por el estreñimiento”, dice Sass. “Si no eres capaz de eliminar los desechos en el tracto gastrointestinal, te vuelves ‘copiado’, por así decirlo, lo que puede llevar a un aspecto hinchado.”

Mejor: Papaya

La enzima de la papaya, la papaína, ayuda a descomponer las proteínas del sistema gastrointestinal, lo que facilita la digestión. Sass dice que la fruta tropical también tiene propiedades antiinflamatorias, así como fibras que apoyan un tracto digestivo fuerte. Coma papaya entera y fresca o mezclada en un batido

Mejor: Espárragos

El espárrago es un superalimento anti-hinchazón. Claro, hace que tu orina huela, pero también te hace orinar, punto, lo que te ayuda a enjuagar todo el exceso de agua, aliviando así cualquier molestia e hinchazón.

También contiene prebióticos, que ayudan a apoyar el crecimiento de bacterias “buenas”, según Sass. Esto ayuda a mantener un equilibrio saludable en su sistema digestivo para prevenir y / o reducir los gases.

Finalmente, el vegetal contiene fibras solubles e insolubles, lo que ayuda a promover la salud digestiva general.

Mejor: Yogur con probióticos

¡Mete algunas de esas bacterias buenas en tu intestino! Llamados probióticos, ayudan a regular la digestión y defienden la salud general de su tracto digestivo. Claro, usted puede tomar suplementos probióticos, pero también puede obtener un desayuno de ella.

Así que coma su hinchazón con yogur que tiene cultivos activos. Puedes endulzarlo con un poco de miel, mermelada o granola.

Mejor: Semillas de hinojo

El hinojo es un salvador del tracto digestivo. Las semillas tienen un compuesto que relaja los espasmos gastrointestinales, lo que permite que el gas pase y alivie la hinchazón, dice Sass. También puede masticar las semillas directamente o tomar un té de hinojo al final de una comida.

Mejor: Jengibre

El jengibre contiene la enzima digestiva zingibain. lo que ayuda a su sistema digestivo descomponer las proteínas. El compuesto potencialmente ayuda a que los alimentos se digieran más fácilmente, reduciendo la hinchazón, los gases o el estreñimiento.

Si ya te sientes hinchado, probablemente no quieras comer, así que en su lugar, bebe té de jengibre casero: Empapa unas rebanadas de jengibre en rodajas en una taza de agua caliente durante cinco a 10 minutos.

Mejor: Té de menta y manzanilla

Si te sientes hinchado después de cenar, puedes tomar una taza caliente de té de menta o manzanilla. Ambos tipos relajan los músculos GI para ayudar a disipar el gas que hace que su estómago se hinche. Además de mejorar la digestión, la manzanilla también puede calmar y relajarse, lo que puede ayudar a aliviar cualquier tipo de malestar estomacal.