Si no se controlan, pueden conducir a la aparición de la enfermedad renal diabética, una de las principales, posibles y más comunes complicaciones de la diabetes. Saber qué son y qué factores de riesgo hay que tener en cuenta para garantizar una prevención eficaz.

Los riñones son fundamentales para mantener el equilibrio del organismo y, en el caso de los diabéticos, este peso es aún mayor. “La enfermedad renal diabética es una de las principales y posibles complicaciones de la diabetes”, advierte incluso un artículo de Diabetes 365º, un proyecto informativo multiplataforma que tiene como objetivo ayudar a los portugueses a lidiar con estas dos patologías. Si la hiperglucemia no está adecuadamente controlada, puede causar problemas en los pequeños vasos sanguíneos de los riñones.

“En consecuencia, el riñón comienza a perder funciones, ya sea en la filtración de la sangre o en la eliminación del exceso de residuos y líquidos. Debido a que es causada por el daño a los vasos pequeños, la enfermedad renal diabética se considera una complicación microvascular de la diabetes. Entre el 20% y el 40% de los diabéticos acabarán desarrollando enfermedad renal diabética”, advierte. El mal control de la glucosa en sangre, ser fumador, sufrir de presión arterial alta y tener colesterol y/o triglicéridos altos son factores agravantes.

La vejez es otro aspecto crítico. “Al ser una afección que puede evolucionar a problemas más graves, como la enfermedad renal crónica, es importante que monitorees regularmente la función renal, en la consulta médica”, dice Diabetes 365º. La evaluación de la función renal se realiza a través de análisis de sangre y orina, para determinar los siguientes valores. Aunque es posible indicar algunos valores de referencia, estos pueden variar según el laboratorio y la técnica utilizada.

1. Urea

La urea es un producto del metabolismo proteico, y a medida que empeora la función renal, sus valores tienden a aumentar. Normalmente debe estar entre 7 y 20 mg / dl.

2. Creatinina

Es el resultado del metabolismo de los músculos y todo el mundo lo produce. Puesto que es eliminada totalmente por el riñón, la creatinina se utiliza generalmente como marcador de la función renal por la mayoría de los especialistas, un poco alrededor del mundo. “Si tus riñones no funcionan correctamente, no hay eliminación de creatinina a la misma velocidad a la que se produce y se acumula en la sangre”, advierte Diabetes 365º.

En general, el valor máximo en las mujeres es de 1,2 mg / dl y en los hombres de 1,4 mg / dl. “Antes dicho, es una señal de advertencia de deterioro en la función renal. Sin embargo, los niveles de creatinina considerados normales variarán no solo según el sexo, sino también con la edad y el origen étnico”, dice. La creatinina es esencial para calcular la tasa de filtración glomerular, un valor que nos dará información más confiable sobre la función renal.

3. Tasa de filtración glomerular

También es conocido por el acrónimo TFG. Se calcula en base a los valores de creatinina en sangre, edad, sexo y etnia. Le permite evaluar la capacidad del riñón para eliminar los desechos y el exceso de líquido en el cuerpo. Niveles superiores a 90 ml / min / 1,73 m2 se consideran normales. Sin embargo, los valores inferiores a 60 ml / min / 1,73 m2 ya constituyen una reducción más alarmante. Para más información, junto con el valor de la tasa de filtración glomerular, se debe evaluar el cociente albúmina/creatinina.

4. Relación albúmina / creatinina

Esta proporción indica si los niveles de albúmina que existen en la orina son saludables o no. “La albúmina es una proteína producida por el hígado. Como todas las proteínas, no es filtrada por el riñón. El riñón no lo elimina en la orina. Por lo tanto, tener proteína en la orina siempre se considera anormal. La albúmina es la proteína utilizada en la investigación de la función renal”, aclara aún más la diabetes 365º.

Esta evaluación también es esencial. “Por un lado, si la proporción es alta, significa que hay excreción de albúmina por el riñón, o que significa que el riñón deja pasar las proteínas, a diferencia de lo que sería normal”, dice el Proyecto de Alfabetización en Salud multiplataforma. “Por otro lado, si este es un cambio continuo en el tiempo, podemos enfrentarnos a una enfermedad renal crónica”, advierte.

5. Albuminuria

La detección de proteinuria implica la existencia de proteínas en la orina, y la albuminuria corresponde a la detección de albúmina en el líquido urinario. Además de la relación albúmina / creatinina, el médico puede, como suele ser el caso, pedir su valor, que debe ser inferior a 30 mg/dl, en una muestra de orina.

Antes dicho, nos enfrentamos a una microalbuminuria, un indicador temprano de la disminución de la función renal. A medida que la función renal empeora, este valor aumenta paradójicamente. Por otro lado, se considera la macroalbuminuria cuando nos enfrentamos a un valor superior a 300 mg/dl.

6. Glucemia y hemoglobina glucosilada

La mejor manera de prevenir el deterioro de la función renal en un diabético es mantener un buen control glucémico. “Para esto, es esencial cumplir con la medicación y adoptar una dieta saludable y hábitos de ejercicio regulares. En general, debe mantener los niveles de glucosa en ayunas alrededor de 110 mg/dl y por debajo de 180 mg / dl en los dos siguientes a la referencia”.

“En cuanto a los niveles de hemoglobina glucosilada [también conocidos como A1c], idealmente deberían estar por debajo del 7%, aunque este objetivo siempre debe individualizarse con su médico tratante”, dice el proyecto de alfabetización en salud. “Es importante en los análisis leer los valores en la enfermedad renal como un conjunto. Por lo tanto, es esencial no sacar conclusiones basadas en un valor aislado”, aconseja.

Tal trabajo debe dejarse a los especialistas. “Siempre debe mostrar los resultados a su médico para que los interprete. Además, no se alarme si su médico no le pide todos estos análisis. Después de todo, no todos ellos son precisos. Todo depende de cada caso y puede y debe discutir con su médico todas las dudas que tenga, haciendo el seguimiento habitual en consulta”, recomienda.