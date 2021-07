Tomar un té laxante como el Senna, el ruibarbo o el té frangula es una gran forma natural de combatir el estreñimiento y mejorar el tracto intestinal. Estos tés se pueden tomar eventualmente para aflojar el intestino cuando no se puede evacuar después de 3 días o cuando las heces están muy secas y fragmentadas.

Los tés laxantes tienen propiedades sustancias como los senósidos o los mucílagos, que ayudan a aliviar los síntomas del estreñimiento, facilitan la eliminación de las heces y son fáciles de preparar en casa.

A pesar de esto, estos tés no deben usarse durante más de 1 a 2 semanas, principalmente el té de ruibarbo, corteza sagrada y Sen, que puede causar irritación en el intestino y, por lo tanto, deben usarse durante un máximo de hasta 3 días. Si no se produce mejor desde la prisión de venta en 1 Semana, se debe consultar a un médico general o gastroenterólogo para que se realice el tratamiento más adecuado.

1. Té Senna

El té Senna ayuda a aumentar los movimientos intestinales, aliviando el estreñimiento, pero sin causar aumento de gases, ya que tiene senósidos, mucílagos y flavonoides en su composición que tienen un efecto laxante más ligero. Este té se puede hacer con las hojas secas de Senna alexandrina, también conocida como Alexandria senna o Cassia angustifolia.

Ingredientes

0.5 a 2G hojas secas de senna;

250 ml de agua hirviendo.

Modo de preparación

Añadir las hojas secas de senna en una taza con el agua hirviendo. Dejar reposar durante 5 minutos, colar y beber a continuación.

Otra buena opción es preparar una solución con 2 ml de extracto líquido de Sen o 8 ml de jarabe de Sen en 250 ml de agua y beber.

Estas preparaciones se pueden tomar 2-3 veces al día y generalmente tienen un efecto laxante dentro de las 6 horas posteriores a la ingestión.

Sene no debe ser utilizado por mujeres embarazadas o lactantes, niños menores de 12 años de edad y en casos de estreñimiento crónico, problemas intestinales como obstrucción y estrechamiento del intestino, ausencia de evacuaciones intestinales, enfermedades inflamatorias intestinales, dolor abdominal, hemorroides, apendicitis, en el período menstrual, infección urinaria o insuficiencia hepática, renal o cardíaca.

2. Té de psyllium

El psyllium, llamado científicamente Plantago ovata, es una planta medicinal que absorbe agua en el intestino y facilita mucho las evacuaciones intestinales, esto debido a que la semilla de esta planta tiene un gel grueso rico en fibras solubles que ayudan en la formación de heces y en la regularización del intestino, manteniendo la salud digestiva general.

Ingredientes

3 g de semillas de psyllium;

100 ml de agua hirviendo.

Modo de preparación

Poner las semillas del psyllium en una taza con agua hirviendo. Dejar reposar, colar y tomar hasta 3 veces al día.

Psyllium no debe utilizarse durante el embarazo, la lactancia y en niños menores de 12 años de edad.

3. Té de cáscara sagrada

La corteza sagrada, conocida científicamente como Rhamnus purshiana, es una planta medicinal que tiene cascarósidos que actúan causando una irritación en el intestino, lo que conduce a un aumento de la motilidad intestinal y por lo tanto favorece la eliminación de las heces.

Ingredientes

0.5 g de corteza sagrada corteza, equivalente a 1 cucharadita de corteza;

150 ml de agua hirviendo.

Método de preparación

Añadir la cáscara sagrada, en una taza con agua hirviendo, y dejar actuar durante 15 minutos. Colar y tomar poco después de la preparación, antes de acostarse, ya que el efecto de este té se produce dentro de 8 a 12 horas después de su ingesta.

Otra opción es hacer una solución con 10 gotas de extracto de Holy shell fluid en un vaso de agua y beber hasta 3 veces al día.

La Cáscara Sagrada no debe ser utilizada durante el embarazo, por las mujeres que amamantan, ya que puede pasar a través de la leche y causar intoxicación en el bebé, y por niños menores de 10 años de edad. Además, el té o extracto líquido no debe usarse en casos de dolor abdominal o cólico, fisura anal o rectal, hemorroides, obstrucción intestinal, apendicitis, inflamación intestinal, deshidratación, náuseas o vómitos.

4. Té de ciruela seca

Las ciruelas pasas son ricas en fibras solubles como la pectina y fibras insolubles como la celulosa y la hemicelulosa que actúan absorbiendo el agua del tracto digestivo, formando un gel que ayuda a regular el intestino, promoviendo el correcto funcionamiento intestinal. Además, la ciruela pasa también tiene sorbitol, que es un laxante natural que actúa facilitando la eliminación de las heces. Conoce otras frutas que ayudan a aflojar el intestino.

Ingredientes

3 ciruelas pasas sin hueso;

250 ml de agua.

Modo de preparación

Añadir las ciruelas pasas en un recipiente con 250 ml de agua. Hervir durante 5-7 minutos, dejar enfriar y beber este té dividido a lo largo del día.

Otra opción es dejar 3 ciruelas pasas sin enfrentó salsa en 1 vaso de agua durante toda la noche, y al día siguiente, tomar con el estómago vacío.

5. Té de frángula

La frangula, conocida científicamente por Rhamnus frangula, es una planta medicinal que tiene glucofrangulina, una sustancia que tiene propiedades laxantes, al aumentar la hidratación de las heces y estimular las evacuaciones intestinales, y digestiva, aumentando la producción de bilis, lo que mejora la digestión de los alimentos y contribuye a regular el intestino.

Ingredientes

5 a 10 g de la cáscara de la honda, equivalente a 1 cucharada de la cáscara;

1 L de agua.

Método de preparación

Poner la cáscara de la cuerda y el agua en un recipiente y hervir durante 15 minutos. Dejar reposar durante 2 horas, colar y beber 1-2 tazas de té antes de acostarse, ya que el efecto laxante generalmente ocurre 10-12 horas después de la ingesta de té.

Este té no debe consumirse durante el embarazo y en casos de colitis o úlceras.

6. Té de ruibarbo

El ruibarbo es rico en senósidos y Reina que tienen una potente acción laxante, y se puede usar para tratar el estreñimiento. Esta planta tiene un efecto laxante más potente que el Senna, la cáscara sagrada y la frangula, y por lo tanto debe usarse con cuidado. Echa un vistazo a otros beneficios para la salud del ruibarbo.

Ingredientes

2 cucharadas de tallo de ruibarbo;

500 ml de agua.

Modo de preparación

Añadir el tallo del ruibarbo y el agua en un recipiente y hervir durante 10 minutos. Dejar dorar, colar y beber 1 taza antes de acostarse.

Este té no debe ser utilizado por mujeres embarazadas, niños menores de 10 años de edad o en casos de dolor abdominal, obstrucción intestinal, náuseas, vómitos, enfermedad de Crohn, colitis o síndrome del intestino irritable. Además, el consumo de este té debe ser evitado por personas que usan medicamentos como digoxina, diuréticos, corticosteroides o anticoagulantes.

Cuidado al usar tés laxantes

Los tés laxantes no deben usarse durante otras 1 a 2 semanas ya que pueden causar pérdida de líquidos y minerales y dañar la salud, especialmente los tés de ruibarbo, Senna y sacred shell, ya que son laxantes fuertes, no deben usarse durante más de 3 días. Además, los tés laxantes no deben usarse con frecuencia o en exceso, y por lo tanto es importante tomar estos tés con la guía de un médico o un profesional con experiencia en plantas medicinales.

Estos tés pueden ayudar a aliviar el estreñimiento, pero en caso de que los síntomas no mejoren dentro de 1 semana, se debe consultar a un médico general o gastroenterólogo para comenzar el tratamiento más adecuado.

Otros consejos para tratar el estreñimiento

Para mejorar el estreñimiento, es importante beber de 1,5 a 2 litros de agua al día, practicar actividades físicas como caminar y realizar una dieta equilibrada consumiendo más fibra, evitando los alimentos industrializados y la comida rápida.