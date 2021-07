No confíes en las soluciones milagrosas que ofrecen los laicos y que se encuentran en Internet. Sólo el médico podrá sugerir el mejor tratamiento después de una evaluación.

Los síntomas varían de paciente a paciente, y así como algunos pueden no tener síntomas, el otro puede tener uno o más de ellos. Es muy importante estar siempre atento y buscar un angiólogo o cirujano vascular tan pronto como note la aparición de síntomas. El tratamiento temprano previene complicaciones mayores.

Las venas varicosas y los vasos pequeños son signos de que la sangre se está acumulando dentro de las venas y no está girando hacia el corazón como debería. Con el tiempo, se produce la dilatación de estos vasos, causando venas varicosas.

Esto se debe a que estas venas ya no pueden llevar la sangre al corazón. La sangre eventualmente regresa a las piernas y se acumula dentro de las venas, causando inflamación de los tejidos. Es esta inflamación la que causa los famosos dolores en las piernas.

Cuando los dolores en las piernas no provienen de esfuerzos fuera de la rutina, pueden ser un signo de deterioro en el sistema circulatorio. Es común que estos dolores estén relacionados con las venas varicosas y la insuficiencia venosa crónica.

Cuando hay deterioro del sistema circulatorio estos signos pueden ocurrir, especialmente en las extremidades y miembros inferiores del cuerpo, ya que son la región más alejada del corazón. Pero dado que este no es un síntoma exclusivo de que tiene venas varicosas y puede ser un signo de un problema neurológico, debe investigar qué puede estar causándolas. Principalmente porque pueden ser constantes y muy molestas.

Cada uno de ellos tiene síntomas diferentes cuando no están sanos. En este artículo específico, aterrizamos en los problemas circulatorios de origen venoso.

Es muy común que nuestro cuerpo dé señales cuando algo no está bien. La fiebre, por ejemplo, es un signo de algún agente infeccioso en nuestro cuerpo o alguna enfermedad.

