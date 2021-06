No es ningún secreto que el sexo es capaz de generar diversos beneficios, ayudando no solo en la salud del cuerpo, sino también en el lado emocional de cada uno. A pesar de no ser el período preferido de muchas personas, varios expertos revelan que el sexo hecho en la mañana puede amplificar aún más los lados positivos traídos por la práctica.

Ya sea con una pareja o a través de la masturbación, la atención y el placer dado a ti mismo temprano en el día trae numerosas ventajas, siendo capaz de hacer una gran diferencia en el resto de la rutina. Echa un vistazo a algunos beneficios que el sexo matutino puede traer:

1-menos estrés durante el día

Según un estudio escocés, publicado en la revista Biological Psychology, el orgasmo tiene la capacidad de ralentizar la producción de la hormona cortisol, que es responsable del estrés. Por lo tanto, acostarse temprano en la mañana puede evitar esa carga “pesada” durante todo el día.

2-alivia los dolores de cabeza

Según el doctor Neucenir Gallani, el orgasmo provoca la liberación de sustancias en el cuerpo, como endorfinas, que actúan sobre el sistema nervioso. “Disminuyen la sensibilidad al dolor, relajan los músculos y mejoran el estado de ánimo”, dice. Esto significa que la aparición de esos dolores de cabeza de origen tensional, que a menudo aparecen más al final del día, puede aliviarse.

3 – hace la piel más hermosa

Un estudio de la Universidad de Queens en el Reino Unido concluyó que el sexo por la mañana aumenta los niveles de estrógeno, testosterona y otras hormonas relacionadas con el brillo y la textura de la piel y el cabello. Además, durante el orgasmo, se produce una dilatación superficial de los vasos, dejando la piel con un aspecto más saludable.

4-más energía para el sexo

El apuro rutinario para trabajar o estudiar puede hacer que muchas personas se sientan cansadas al final del día, lo que hace que el sexo nocturno sea un poco más agotador, lo que puede interferir con el ciclo del sueño. Así que echar un polvo por la mañana sería una gran manera de aprovechar al máximo el momento para dos.

5-Aumenta la armonía entre la pareja

La luz del día trae más vulnerabilidad e intimidad, permitiendo que la pareja se vea más claramente. Esta “nueva” perspectiva puede traer nueva admiración o incluso aumentar la atracción que ya existe entre los dos, fortaleciendo aún más la relación.

6-mejora la inmunidad

Estudios científicos han identificado que tener vida sexual activa hace que el cuerpo aumente la producción de un anticuerpo conocido como IgA, responsable de proteger contra las infecciones, la gripe y el resfriado. Sumado a todos los beneficios enumerados anteriormente, el sexo matutino, entonces, puede ayudar a cornetes aún más nuestra inmunidad.