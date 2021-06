El cuidado de la salud oral debe ser parte de la atención de rutina de todas las personas, especialmente aquellas que tienen diabetes. Esto se debe a que la enfermedad provoca un aumento de la glucosa en sangre, y altos niveles de glucosa llegan al sistema circulatorio, lo que puede favorecer la proliferación bacteriana en la región oral.

“Existe una fuerte interrelación entre la diabetes y la salud bucal. Una enfermedad periodontal puede empeorar la condición del paciente con diabetes, del mismo modo que la glucemia incontrolada puede favorecer el desarrollo o empeoramiento de la enfermedad periodontal”, explica la cirujana dental Flávia Aldarvis (CRO 96.147).

La salud bucal es importante para garantizar un mayor control de los problemas bucales secundarios asociados a la diabetes. “Los pacientes están más sujetos a una situación de boca seca, que causa dolor y puede convertirse en úlceras, infecciones y lesiones de caries”, dice la endocrinóloga Mariana Farage.

Debido a que existe una estrecha relación entre la diabetes y algunas afecciones que afectan principalmente a la encía, los expertos recomiendan que estos pacientes prescindan de una dedicación extra a la boca y consideren la visita regular a un dentista como parte de su tratamiento de rutina.

A continuación, aclarar las principales dudas sobre la salud bucal de las personas que tienen diabetes:

¿Qué enfermedades orales son más comunes en las personas que tienen diabetes?

Hay una condición bien característica de los pacientes con diabetes: aliento de cetona (similar al olor de una manzana pasada).

Las enfermedades gingivales son las más frecuentes en pacientes con diabetes ya que tienen mayor dificultad para reaccionar a procesos inflamatorios e infecciosos. Según SOBRAPE, el 76% de los pacientes que no realizan un buen control glucémico tienen enfermedad periodontal en algún grado de desarrollo. (1)

¿Quién tiene diabetes puede tomar los mismos medicamentos para aliviar el dolor de boca que los pacientes sin la enfermedad?

“Los analgésicos pueden ser utilizados sin problemas por los pacientes con diabetes, pero los antiinflamatorios deben evitarse, ya que atacan los riñones, que a menudo ya están comprometidos por la enfermedad”, explica Mariana. Idealmente, consulte a su médico si hay una necesidad de tomar medicamentos antiinflamatorios para el dolor.

En el tratamiento no de emergencia(es decir, para hacer la limpieza de los dientes, empastes, canales, etc.), ¿el dentista necesita estar especializado en diabetes?

No tienes que hacerlo. Si el profesional no está especializado específicamente en diabetes, se recomienda que sea especialista en periodoncia, debido a los problemas característicos de las encías ya mencionados.

En una emergencia, ¿puede el paciente con diabetes extraer un diente en una sala de emergencias dentales?

“Si la diabetes se compensa (glucosa bien controlada, por debajo de 180), se puede tratar como cualquier otro paciente”, dice Mariana.

¿El endocrinólogo necesita autorizar los tratamientos orales del paciente con diabetes con anticipación?

Lo ideal es que siempre haya comunicación entre el endocrinólogo y el dentista. “E incluso que el endocrinólogo derive al paciente con diabetes para el tratamiento oral como parte del tratamiento de la enfermedad”.

Es importante que los dos expertos estén abiertos a discutir casos que puedan llevar a procedimientos más invasivos y complejos. En caso de que no exista tal canal de comunicación, una autorización escrita del endocrinólogo puede ser útil.

¿Quién tiene diabetes necesita hacerse pruebas adicionales antes de someterse a un tratamiento oral más invasivo?

Al igual que todos los pacientes, independientemente de sus enfermedades, aquellos que tienen diabetes deben estar con los exámenes de rutina a tiempo. Para cirugías en general (injertos, implantes, procedimientos periodontales y extracción dental), es necesario ordenar otras pruebas como conteo sanguíneo y hemoglobina glucosilada.