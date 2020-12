Plátanos: los plátanos son una buena fuente de muchos nutrientes, como vitamina C, vitamina B6 y potasio. Contenido de fibra: 3.1 gramos por un plátano de tamaño mediano o 2.6 gramos por 100 gramos.

Frambuesas: las frambuesas son altamente nutritivas con un sabor muy fuerte. Son ricas en vitamina C y manganeso. Contenido de fibra: una taza de frambuesas contiene 8 gramos de fibra, o 6.5 gramos por 100 gramos.

Aguacate: el aguacate es una fruta única. En lugar de ser rico en carbohidratos, está cargado de grasas saludables. Los aguacates son muy ricos en vitamina C, potasio, magnesio, vitamina e y varias vitaminas B. También tienen varios beneficios para la salud. Contenido de fibra: 10 gramos por una taza de aguacate crudo o 6.7 gramos por 100 gramos.

Fresas: son una opción deliciosa y saludable que se puede comer fresca. Curiosamente, también se encuentran entre las frutas más densas en nutrientes, con una gran cantidad de vitamina C, manganeso y varios antioxidantes poderosos. Contenido de fibra: 3 gramos por una taza de fresas frescas o 2 gramos por 100 gramos.

