El uso de los tés como tratamiento para el insomnio debe tener en cuenta en algunos casos. “La manzanilla puede interactuar con anticoagulantes, por lo que no deben usarse porque hace uso de esta clase de medicamentos. La Valeriana, debido a algunos constituyentes químicos, como los alcaloides, debe usarse con precaución”, puntúa o especialista.

Otra precaución importante es conocer el historial de la persona que utilizará el producto. “Algunos aceites esenciales son ‘hormona similar’, es decir: ocupan los receptores de ciertas hormonas y actúan como ellos. Es el caso de Salvia sclarea, que tiene la función del estrógeno (una hormona femenina y no debe ser utilizada por pacientes con antecedentes de cánceres”, completa.

“Por tratarse de compuestos extremadamente concentrados (un aceite tiene, en promedio, 300 sustancias y una gota equivale, en promedio, a 30 tazas de té de la planta), no recomendamos por ejemplo la ingestión de aceites esenciales. También siempre deben usarse diluidos en una concentración de, como máximo, 3%”, dice el experto.

El uso de aceites esenciales debe tener solo un poco de cuidado, por ejemplo: no se pueden usar directamente en la piel y se pueden ingerir. De esta forma, la orientación es inhalar el producto directamente de sus contenedores o diluirlo en difusores.

“El insomnio tiene varias causas, y si podemos identificarlas, es más fácil tratarlo. Algunos cuadros de insomnio no tienen causas tan comunes como es el caso del hipertiroidismo. Sin embargo, una vez que se trata la tiroides, el insomnio mejora”, dice Rosana Cardoso Alves, neurólogo y especialista en Medicina del sueño del grupo Fleury.

By