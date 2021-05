Mantener la piel sana del bebé requiere cuidados especiales. Después de todo, el tejido de la piel de los más pequeños es extremadamente delicado y necesita atención de los países en momentos como el baño o incluso al planchar prendas y otros productos dermocosméticos.

Para saber cómo mantener la piel del bebé siempre fresca y saludable, hablamos con expertos que indicaron los artículos esenciales a tener siempre disponibles para la salud dermatológica de los más pequeños.

Artículos para mantener la piel del bebé saludable

Para que la piel del bebé esté siempre sana, es importante tener siempre en cuenta los siguientes productos:

1-jabón hipoalergénico adecuado para la piel del bebé pH

2-crema hidratante para niños

3-crema barrera (pomada)

4-sábanas húmedas

5-factor de protección solar 30 (no mínimo)

6-Algodón y agua tibia

La recomendación de lo anterior se debe a las características de la piel de la práctica de los bebés. Debido a que tienen un tejido de piel con una textura más fina, más delicada y sensible que los adultos, los bebés necesitan artículos dermocosméticos producidos especialmente para la piel de los niños.

“Es importante saber elegir bien los productos utilizados en la piel del bebé, que no deben ser los mismos para la piel del adulto. El pH de la piel del bebé es diferente del de la piel del adulto. Por lo tanto, los padres deben optar por un producto que respete esta diferencia”, advierte la pediatra Patrícia Rezende, del grupo soon.

Los productos mencionados son importantes para el momento de bañar al bebé-higiene que, por cierto, debe ser bastante rápida – para no atacar el cuerpo del bebé – y se lleva a cabo todos los días.

“Los baños deben tener una duración máxima de cinco minutos. Cuando se realiza, use jabones líquidos que no interfieran con el pH de la piel del bebé y no use esponjas, incluso suaves, para evitar la agresión de la piel”, dice Manoela Fassina, dermatóloga de la Clínica Leger.

La pediatra Patrícia también recomienda pasar la crema barrera (ungüento) para evitar la dermatitis del pañal debido al contacto con residuos como orina y heces, y la crema hidratante corporal infantil poco después del baño. “Aquí es cuando la piel es capaz de absorber mejor la humedad”, explica el médico.

Sábanas húmedas

La desinfección con sábanas húmedas es una alternativa práctica para los padres a la hora de cambiar la falda. Sin embargo, no necesitan ser utilizados continuamente.

“Deje las sábanas mojadas para que las use en la calle, en situaciones en las que no tenga acceso a agua tibia. Opte por el algodón y el agua tibia, o productos específicos disponibles en las granjas, siempre que no dañen la piel del bebé y ayuden a eliminar los desechos”, explica Manoela.

Cuidado con el sol

Debido a que tienen una menor cantidad de melanina, los bebés, en general, son bastante fotosensibles y, en consecuencia, tienen una mayor probabilidad de desarrollar quemaduras solares.

Por esta razón, el uso de protector solar es importante desde una edad temprana. “Sabemos que [esta vulnerabilidad al sol] está relacionada con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta. A partir de los dos seis meses de edad, podemos empezar a usar protector solar que es, pelo menos, de factor 30″, indica Manoela.

Productos para la piel del bebé: atención

Al elegir artículos para la piel del bebé, vale la pena prestar atención a la composición de los productos. Es importante, por ejemplo, evitar los artículos con parabenos, que no sean hipoalergénicos o que no tengan un pH equilibrado, que no se hayan sometido a pruebas dermatológicas o que tengan conservantes que puedan atacar la piel del bebé.