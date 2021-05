Los edulcorantes son sustitutos del azúcar, pero hay que prestar atención a las particularidades de cada tipo. Aquellos que pasan por los estantes en busca de edulcorantes probablemente han notado que hay varias opciones diferentes de un mismo producto.

Entre ellos se encuentran los edulcorantes naturales que, a diferencia de los sintéticos, no se crean en el laboratorio. Vea a continuación las opciones más comunes de edulcorantes naturales:

6 opciones diferentes de edulcorantes naturales

1. Agave

El agave es una planta mexicana ampliamente utilizada como edulcorante y hierba medicinal para tratar problemas de digestión y lesiones. Su sabor es más dulce que el azúcar y su aspecto es similar al de la miel, pero con una coloración y textura más fina y suave. La principal diferencia está en el poder endulzante: es 50% más dulce que el azúcar. “Comparando el agave con la miel, los dos tienen características cercanas, incluso en la cantidad de calorías. En cuanto a las composiciones, la miel tiene 50% de glucosa y 50% de fructosa, mientras que el agave tiene entre 75% y 90% de fructosa sola, lo que contraindica su uso para personas con diabetes”, dice Elaine Moreira, nutricionista y consultora de Linea Alimentos.

2. Eritritol

El eritritol es un edulcorante natural extraído de alimentos como el melón, la pera, la uva y el maíz y está presente en productos fermentados como el vino, el sake y la salsa de soja. Tiene entre el 60% y el 70% de poder edulcorante en comparación con el azúcar. Además, el eritritol no aporta calorías y se elimina completamente por la orina sin generar cambios en los niveles de glucosa e insulina en la sangre. Según Elaine, no hay restricciones en el uso de eritritol. “Este edulcorante se puede encontrar en alimentos y bebidas, desde dulces hasta yogures, identificados como bajos en calorías, bajos en grasa y sin azúcar. El eritritol todavía no contribuye a la formación de caries y es resistente a las altas temperaturas, siendo una gran opción para preparaciones culinarias”, añade el profesional.

3. Stevia

Stevia es un edulcorante natural no calórico elaborado a partir de la planta Stevia rebaudiana bertoni, presente en Paraguay y Brasil. Este edulcorante tiene la capacidad de endulzar los alimentos en aproximadamente 300 veces más que el azúcar y es resistente a temperaturas muy bajas o muy altas, además de no ser metabolizado por el cuerpo. “El gran beneficio de la stevia es que es un edulcorante 100% natural y sin calorías. Sin embargo, es necesario usarlo con moderación, ya que en exceso puede causar picos de insulina y elevar los niveles de glucosa en sangre”, explica la nutricionista Luanna Caramalac.

4. Sorbitol

El sorbitol es un alcohol de azúcar que se encuentra naturalmente en varias frutas, como la manzana, la ciruela y el melocotón, así como en algunas verduras y algas. Los principales beneficios de usar este edulcorante natural son la resistencia a temperaturas extremas, facilitando la cocción, y la baja potencia para causar caries. Por lo tanto, el sorbitol es ampliamente utilizado en la fabricación de mermeladas, chocolates y dulces. Sin embargo, según el nutricionista Saiury Carvalho, es necesario usarlo con moderación. “El uso excesivo puede causar algunas molestias intestinales como diarrea, gases, náuseas y vómitos.”

5. Taumatina

La taumatina es un edulcorante natural derivado de una fruta conocida como “Fruta Milagrosa”, originaria de África Occidental. A pesar de tener calorías, la cantidad es muy baja. Según el nutricionista Saiury Carvalho, una pequeña cantidad de taumatina ya es suficiente para endulzar una receta. “Este edulcorante natural es hasta 3.000 veces más dulce que el azúcar. También es capaz de enmascarar el sabor amargo y metálico de otras sustancias. Además, la taumatina todavía ayuda a preservar las bacterias intestinales buenas, previniendo así la disbiosis”, dice el nutricionista.

6. Xilitol

El xilitol es un edulcorante natural que se encuentra en algunas plantas, frutas y verduras. Se obtiene de una enzima llamada xilosa, que se puede encontrar en el bagazo de caña de azúcar, la cáscara de maíz y la paja de arroz. El edulcorante se puede encontrar en dulces, confitería y chicles, además de ser utilizado en la industria farmacéutica en la formulación de jarabes, tónicos y vitaminas. “El xilitol puede ser utilizado por aquellos que tienen diabetes, ayuda a aumentar la masa muscular y sigue siendo ideal para aquellos que quieren reducir el consumo de calorías”, concluye Luanna Caramalac.

¿Qué edulcorante natural elegir?

Actualmente los edulcorantes naturales son más accesibles y fáciles de encontrar en mercados, tiendas de productos naturales o en Internet, lo que facilita la elección del edulcorante ideal para tu día a día. Costo promedio de los productos:

Agave: 330 g

Eritritol: 200 g

Stevia: 60 ml

Sorbitol: 100 g

Taumatina: 60 ml

Xilitol: 200 g