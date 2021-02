Las lijas de los pies son excelentes para disminuir los callos, las grietas y la sequedad. Sin embargo, cuando se usan en exceso, pueden promover el efecto inverso. El cuerpo entiende que el papel de lija es algo agresivo y estimula la producción intensa y gruesa de piel para compensar el lijado. Por lo tanto, use papel de lija en los pies como máximo una vez cada dos semanas.

Los zapatos anticuados terminan por dejar los pies húmedos y calientes, lo que favorece el mal olor y la proliferación de hongos y bacterias. Por eso, use esos zapatos por el menor tiempo posible y opte por las opciones abiertas y más ventiladas. Elija zapatos con plantillas suaves y evite los modelos con tacones y boquillas delgadas.

Las uñas también merecen cuidados y deben ser cortadas cada 15 días, siempre de forma recta, sin redondear las esquinas para no correr el riesgo de atascarse. En las idas al salón de belleza, siempre lleve consigo su propio material como alicates, tijeras, papel de lija y palillo de dientes, evitando así el riesgo de contaminación por hongos y bacterias.

