Acciones cotidianas simples pueden traer sorpresas bastante desagradables durante el sexo e incluso después de las relaciones sexuales. Pero cálmate, algunos imprevistos se pueden evitar y por eso pedimos la ayuda de expertos para saber todo lo que debe evitar antes de ese momento a dos:

1. Tomar medicamentos antihistamínicos

Los remedios que combaten las alergias, los famosos antialérgicos, pueden conducir a una sequedad temporal de las membranas mucosas del cuerpo. “Como la función de estos medicamentos es reducir la secreción nasal o el exceso de moco, esto termina llevando a una disminución en la lubricación vaginal“, dice el ginecólogo y obstetra Ricardo Luba, del Hospital y maternidad Leonor Mendes de Barros.

2. Consumir algunos alimentos específicos

La experta explica que el sabor y el olor vaginales pueden variar mucho debido a varios factores, como: el pH de la región, el equilibrio entre hongos y bacterias que viven en la vagina, la fase de vida de la mujer (posmenopausia, por ejemplo), el ciclo menstrual, la higiene y, por supuesto, la comida. “Los alimentos ácidos como los cítricos, los espárragos y la carne roja pueden alterar el aroma y el sabor vaginal”, dice Luba. Para mantener la salud de la vagina en equilibrio, recomienda la ingesta de yogures ricos en lactobacilos y probióticos, que ayudan en el control del pH y las infecciones vaginales como la candidiasis. El agua, los tés, las frutas y la fibra también ayudan a mantener el pH controlado y controlar los olores vaginales.

3. Pasando el punto en bebidas alcohólicas

Un estudio de la Universidad de Missouri-San Louis, en los Estados Unidos, encontró que el 11% de las personas que consumen bebidas alcohólicas tienen dificultades para alcanzar el orgasmo. Los hombres tardaban más en eyacular, mientras que las mujeres necesitaban un estímulo extra. El ginecólogo explica la razón: “uno de los efectos del alcohol es la inhibición de los estímulos excitatorios. Así que la dificultad para llegar al orgasmo”.

4. Hacer depilación unas horas antes del sexo

Hacer que la depilación inmediatamente o unas horas antes de tener relaciones sexuales no es en absoluto recomendable, más aún si la piel es más delicada. “En la depilación, se elimina la capa córnea y esto hace que la piel sea especialmente sensible. Lo ideal es que no hagas depilación justo antes de la relación sexual, porque la fricción puede irritar la epidermis. Espere entre 12 y 24 horas entre eventos, siempre hidratando la región”, advierte la dermatóloga Tatiana di Perrelli.

5. Perder la pista del juego de comida

Se debe tener cuidado con cualquier tipo de alimento utilizado en los juegos previos. “Esto puede cambiar el pH vaginal y facilitar las infecciones. Además, se debe tener especial cuidado en la higiene de estos artículos, con un lavado adecuado”, advierte el ginecólogo Ricardo Luba. En caso de duda, apueste por artículos hechos especialmente para este momento, lo que puede condimentar con seguridad el estado de ánimo.

6. Cepillarse los dientes en exceso y causar lesiones en la boca

Ok, usted quiere mantener su respiración refrescante y agradable en ese momento, pero nada de usar la fuerza al cepillarse o al usar hilo dental, por ejemplo. “Cualquier acción que pueda dañar la Encía presenta riesgos para la salud. Si la persona practica sexo oral sin protección, las posibilidades de transmisión de ETS son grandes”, advierte la dermatóloga Tatiana di Perrelli. Así que nunca olvides el condón!