Han pasado más de cuatro meses desde que prometió en Noche-vieja que mantendría una alimentación más saludable y perdería su sobrepeso. Así que es hora de reflexionar. ¿Cuántas dietas ha probado? ¿Cuántos años llevas intentando llevar una dieta hasta el final?

En realidad, una dieta saludable no tiene final. La idea es que los hábitos respetuosos con la salud (y el peso) empiecen a formar parte de su rutina natural. Es decir, que ya no los vea como una obligación sino como algo que necesita para sentirse bien. Comenzar este proceso es fácil — el problema es mantenerlo.

“Empezamos muy motivados pero si surge algo en nuestra vida, ahí vienen los posibles discursos:” ahora No estoy preparado ” o “tengo una vida complicada y no tengo tiempo para estas cosas”. Todo esto puede ser cierto, pero no sirve de justificación para empezar a comer pasteles y a beber zumos sin límites”, advierte la nutricionista Maria Gama.

Para la autora del blog NiT “ponte en la línea”, esas frases son sólo excusas. ¿Por qué? Todos los días, ya sea en casa, en los supermercados o en el café, siempre hay opciones saludables.

Si quiere hacer otro intento, tenga en cuenta los seis consejos sugeridos por la experta para mantener cualquier dieta y, en su caso, adelgazar.

Morir de hambre no es la solución

“Morir de hambre no es la solución para perder peso. Si a veces la pérdida de peso ya es una dificultad psicológica, mucho menos morir de hambre. No quiero perder peso a toda costa. Es que aunque pierda mucho en un corto espacio de tiempo, puede no ser sostenible a largo plazo”, alerta María Gama.

Recuerde: para adelgazar es fundamental que se alimente bien y disfrute de lo que come, adaptándose siempre a sus necesidades energéticas y a su día alimentario. Es decir, no tiene que pasar hambre ni privarse de todos los alimentos. Eso solo será un factor para dejar de ser saludable y probablemente engordar, ya que se va a acumular hambre y acabará comiendo dulces u otros alimentos procesados por compulsión.

Defina metas

“Definir objetivos es una forma de pensar en lo que queremos mantener, cambiar o mejorar. Siempre que sean realistas y sostenibles a lo largo del tiempo, el establecimiento de objetivos puede incluso ayudar”, aconseja a la NiT.

Por ejemplo, no vale la pena empezar por querer perder diez kilos en un mes o empezar a ir al gimnasio siete veces por semana. Sabemos que ambas son posibles, pero si los resultados no son los esperados, pueden llevar a la desmotivación. Por lo tanto, es esencial establecer objetivos reales. Puede definir actividad física tres veces por semana; beber al menos cinco vasos de agua al día; desayunar sentado a la mesa tres veces por semana; comer sin sal (añadir especias y hierbas aromáticas); no comer mantequilla al menos un día por semana; ir a almorzar sólo dos veces por semana (y llevar la marmita los demás días); comer más despacio y tomar de 15 a 20 minutos como mínimo para almorzar; o comer dos piezas de fruta al día.

Sigue un plan de alimentos que tenga sentido para ti.

Según la autora del blog Nit “ponte en línea”, el plan alimentario que se define en consulta también tiene que tener sentido para el paciente. “Siempre Digo:” antes de que cumplan el plan de alimentos que hemos establecido porque yo digo, tienen que cumplirlo porque todo lo que hemos acordado está de acuerdo con lo que quieren”. Si no es así, es más difícil que todo salga bien.”

No desconecte las consultas nutricionales

Es común tratar de hacer dieta sin ayuda y basarse únicamente en lo que se lee o escucha. Sin embargo, estos son sólo extras que sirven para estar más alerta ante las opciones saludables y conscientes. ¿Qué pasa? Descarta muchas cosas de su dieta y no puede perder peso. Resultado: piensa que no vale la pena. Sin embargo, el problema es que no tiene un plan personalizado, de acuerdo con sus objetivos y preferencias alimentarias, por lo que es tan importante que vaya acompañado de un profesional de la nutrición.

Hay un pensamiento que también puede comprometer los resultados: “Este mes no he hecho nada, así que no vale la pena ir a la consulta” o “no he perdido peso, ¿Qué voy a hacer con la consulta de nutrición?”. Según la experta, esto es medio camino para que las cosas no salgan bien. “La consulta nutricional es un momento muy importante para que haya una conversación, motivación, compromiso y definición de objetivos”, explica a la NiT.

Cree un diario de alimentos

Puede parecer un consejo demasiado básico, pero también es eficaz. Según la nutricionista, es una gran herramienta y una estrategia importante para poder controlar los alimentos. O sea, si escribes todo lo que comes, desde el desayuno hasta la cena, te darás cuenta de qué errores de comida estás cometiendo durante el día sin darte cuenta. Así, se da cuenta más fácilmente de los errores, de lo que ha ido bien y de lo que tiene que cambiar.

Despídete de tus enemigos

Puedes empezar por sacar a tus enemigos de tu casa. Galletas, helado, papas fritas, chocolates. Estos alimentos no deben ser parte de nuestro día a día.

“En mi caso, me encanta el queso. Me encanta. ¿Cuál es la solución para no atacarlo cuando llego a casa? No tener en casa. Sólo tengo queso fresco. Esta estrategia realmente puede ayudar.”