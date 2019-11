Hablaremos de los 10 consejos más importantes para que hagas un viaje más barato, para que puedas hacer ese viaje de tus sueños y que, sobre todo, quepa dentro de tu presupuesto.

Consejo # 1: Prioridad

El primer punto es la cuestión de la prioridad.

¿Por qué hablamos de eso?

Porque veo a mucha gente hablando, “quería viajar mucho”, “quería viajar como tú” … pero en realidad no prioriza ese evento.

Ya sea porque no es tan importante, ya sea por el consumismo exagerado, la mayoría de la gente no puede priorizar el viaje o no puede ver el gran valor que hay en las experiencias.

Vemos gente que gasta en tarjetas de crédito de 400, 500, 1.000 reales (o incluso más) quejándose de que no pueden viajar, que viajar es caro, que no pueden planearse para eso.

Pero se pueden planear para pagar una factura de la tarjeta de crédito altísima.

A menudo lo que hay en esa factura son ropa y artículos de consumo en general. O cambian de coche cada año o cada dos años.

Entonces es muy importante hacer esa reflexión. Si realmente quieres viajar, ¿no sería interesante priorizar, de hecho, ese gasto?

¿Limpiar los gastos que no son tan importantes y empezar a pensar en su viaje como algo mucho más serio? ¿Como una experiencia de vida?

Para mí es una inversión. Cada vez que vuelvo de un viaje, vuelvo con más conocimiento. Volveré con más ideas, incluso. No sólo para mi vida profesional, sino para mi vida personal.

Entonces veo el viaje como una inversión. Para mí, es mi gasto favorito.

Así que si crees que eso también es importante para ti, empieza a priorizar tus viajes.

Consejo # 2: planificar con antelación

Cuando planees tu viaje con antelación, podrás encontrar pasajes más baratos, podrás encontrar hospedajes más baratos e incluso traslados más baratos.

Así que cuanto antes empieces a planear tu viaje, mejor.

Vas a conseguir más dinero, vas a conseguir más investigación, vas a conseguir mejores precios.

Es muy importante que se planifique con antelación para su viaje.

Consejo # 3: Fechas

Cuidado con las fechas de su viaje.

¿Por qué lo digo?

Porque dependiendo de algunos factores, puede que no sea el mejor momento para ir a ese lugar.

No me refiero sólo a la cuestión del clima. El clima es muy importante. Dependiendo de la época del año que vayas, por ejemplo, a Tailandia, puedes tomar un sol extraordinario o puedes tomar lluvias incesantes. Llueve durante días sin parar.

Así que es muy importante que hagas una investigación antes de llegar a ese lugar para saber primero la cuestión del clima… si eso influye en ese lugar.

No sirve de nada ir a ver nieve e ir en verano. Y no sirve de nada que quieras disfrutar de esa playa con sol ardiente e irte en la época en que hay muchas lluvias, mucho viento o clima hecho.

Otro punto es también la cuestión de los días festivos.

Así que es muy importante que estés conectado en las fechas, tanto en cuanto al clima, para eventos y fiestas.

Consejo # 4: Hospedaje

Hoy en día es muy fácil investigar hoteles por internet.

Hay varios sitios, como Despegar, Booking, entre tantos otros que puedes investigar y encontrar los hoteles más baratos.

No necesariamente tienes que comprar ese paquete en tu agencia de turismo favorita. Puedes hacerlo por tu cuenta, haciendo mucha investigación.

Incluso como alternativa, es el Airbnb.

Puedes alquilar una casa de una persona, alquilar un apartamento o incluso alquilar una habitación dentro de la casa de una persona.

A primera vista, puede parecer súper raro alquilar una casa con alguien dentro.

Luego resultó ser una grata sorpresa. Lo he hecho más de una vez. No alquilar un apartamento entero, sino alquilar una habitación dentro de la casa de la persona.

Los experimentos suelen ser mucho mejores, porque hablas con la persona, intercambias ideas sobre el lugar, tomas consejos de comer en lugares baratos, de hacer visitas en días que el museo es gratuito.

De todos modos, tomas un montón de consejos sobre cómo conocer ese lugar como un lugar. Como comer como un lugar. Y no te aferres a esas programaciones más turísticas.

Y lo más importante, terminas pagando mucho más barato.

Por regla general, en la mayoría de las ciudades, alquilas un apartamento, una casa o una habitación en la casa de una persona termina siendo mucho más barato que reservar un hotel.

Así que el Airbnb es una alternativa para eso.

Sólo tienes que hacer la investigación todo el tiempo. Yo también fui a lugares donde el hotel era más barato que el Airbnb. Así que es muy importante que hagas esa investigación y averigües si el Airbnb está permitido en ese país.

Hay pocos países que no te permiten alquilar un apartamento a través del Airbnb. Para evitar cualquier tipo de problema, es bueno echar un vistazo.

Pero lo más importante es que investigas mucho por internet. Puedes hacer esas reservaciones pagando muy poco, especialmente si lo agregas con la pista 2 de investigar por adelantado. Puedes pagar mucho más barato.

Consejo # 5: Pasajes

Yo particularmente sigo un sitio web llamado mejores Destinos.

Si no lo conoces, te recomiendo que lo hagas, porque él trae muchos ascensos de pasajes. A veces supera ese ascenso con ese destino que siempre soñaste ir.

En cuanto al período para comprar el billete, le recomiendo que compre hasta tres meses antes de su viaje. Mucho antes de eso no encontrarás los mejores precios.

Y si está muy arriba del viaje, es muy probable que sea mucho más cara.

Así que hasta tres meses para la fecha que planeas viajar es un buen momento. Generalmente es durante los fines de semana cuando aparecen los ascensos. Cuando compras durante el fin de semana es más probable que consigas un precio mejor.

En cuanto al día para viajar, tanto para ir como para volver… hay algunos conflictos al respecto. Pero lo que observo es que cuando viajas entre el martes y el jueves y vuelves entre el martes y el jueves… No viajas el viernes y vuelves un lunes … normalmente consigues mejores precios. Pero eso varía mucho.

En cuanto al precio de paso, tengo dos consejos más que darte.

La primera es que el precio no lo es todo.

“Tengo el sueño de conocer Tailandia porque allí hay unas playas preciosas.”Pero entonces aparece en los mejores Destinos un ascenso a París en pleno invierno … es una ciudad absurdamente fría … y tal vez no te vas a divertir tanto.

Así que no compres un billete solo por el precio. El precio es muy importante, claro, obvio. Pero no compres sólo por el precio… “apareció esa oportunidad y voy para allá. Pero ni siquiera sé si ese lugar es legal. Ni siquiera me gusta el frío.”

Muchas veces compras alojamiento barato, pero el alojamiento será caro, los programas serán caros. Así que no sólo mire el precio. El precio es importante, pero él no lo es todo.

La otra cuestión es que el mundo, en mi opinión, es increíble. No te aferres a un solo lugar.

“Me fui a los Estados Unidos, me enamoré allí y sólo me quedo viajando a los Estados Unidos.”

“Me fui a Argentina, cerca de donde vivo. El vuelo es corto y me gusta ir allí todo el tiempo.”

No te preocupes por eso.

Como dije, el mundo es increíble. Busque nuevos lugares. No te quedes con lo de”ya me conozco aquí, ya me siento cómodo, voy para allá”.

Sal de tu zona de confort.

Vaya a diferentes lugares.

Vaya a continentes diferentes.

Busca nuevas experiencias.

No te quedes atrapado en el mismo lugar. Y no busques sólo los pasajes baratos.

Consejo # 6: Equipaje

Poca gente lo tiene en cuenta, pero eso es muy importante. Puede que no lo sepas, pero he viajado por cinco meses por Tailandia y el sudeste asiático. Yo también he hecho un viaje por más de 80 días, donde he dado una vuelta al mundo.

Lo que poca gente sabe es que hice todo esto con equipaje de mano. Eso es. Sólo con la maleta de mano, la que puedo poner en el avión.

¿Por qué hago eso?

Porque cuando sólo llevo bolso de mano, voy a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.

Tiempo porque si estoy solo con el equipaje de mano, cuando bajo del avión y no necesito estar en la estera, esperando media hora, una hora o correr el riesgo de perder mi equipaje. Así que me bajo del avión y ya puedo irme para tomar mi taxi, mi metro, mi autobús. Salir del aeropuerto a mi destino. Ahorra tiempo.

La segunda cuestión es que Ahorro dinero. Muchas veces, cuando estás viajando, si tienes equipaje, tienes que pagar demasiado por eso. A veces tienes la opción de tomar un vuelo low cost.

Esto es muy común en Europa, por ejemplo. Si no llevas equipaje, pagas un precio mucho más barato que si te das prisa. Muchas veces sólo por el hecho de que tengas un equipaje prácticamente doblas el precio del pasaje. Así que también vas a ahorrar dinero si sólo tienes equipaje de mano.

Y también, pero no menos importante,la cuestión del esfuerzo. Habrá lugares en los que tendrás que cargar tu propia maleta. He tenido casos en Tailandia en los que quería visitar una isla en particular, que literalmente tuve que meterme en el agua con mi maleta, con ella en la cabeza, para poder subir al barco. El barco no pudo atracar.

En un caso como ese, ¿te imaginas si tienes esas maletas inmensas… con dos o tres maletas? Te ves complicado, vas a tener que pagar a alguien… vas a tener que arrastrar maletas… dependiendo del lugar, por escaleras, y por lugares que te hacen muy difícil caminar.

Te vas a desgastar mucho.

Es muy importante que pienses en viajar solo con el equipaje de mano. Suena absurdo, pero no lo es. Es posible. Lo he hecho por más de cinco meses.

Vas a ahorrar tiempo, dinero y, como te dije, ahorrarás esfuerzo.