5GE: AT&T's de la Engañosa Etiqueta en iPhone

Después de actualizar a iOS 12.2, la versión más reciente de iOS, los usuarios de AT&T podría ver un “5GE icono de” en lugar de “LTE” para su conexión celular.

Este es de AT&T nombre engañoso para un mayor red 4G LTE, y como se explica en la guía de abajo, no es real, 5G de conectividad.







¿por Qué estoy viendo un 5GE icono?

de Acuerdo con AT&T, los clientes que actualizar a iOS 12.2 de ver la “5GE” icono cuando está conectado a lo que AT&T está llamando a un 5GE de la red. Este es un AT&T-única cosa, así que se limita a clientes de AT&T.

Es también sólo se muestran en los dispositivos iOS con iOS 12.2 o más tarde, pero el 5GE icono tiene también había sido lanzado para algunos dispositivos Android.

¿Qué es 5GE?



5GE, o 5G de la “Evolución” es el nombre que AT&T es el uso en áreas donde 4G LTE tecnologías como tres portador de la agregación, 4×4 MIMO, y 256 QAM están disponibles. Estas características existentes a las redes inalámbricas más rápidas, siempre que su teléfono inteligente es compatible con ellos.





Estas son las tecnologías que ya han estado en el lugar en el AT&T de la red y de las redes de Verizon, Sprint y T-Mobile. Su teléfono probablemente ya ha sido conexión de AT&T para redes LTE con estas capacidades, incluso antes de que AT&T ha 5GE icono.

AT&T, de hecho, comenzó a rodar el soporte para estas tecnologías en el 2017, como se ha hecho en los transportistas ESTADOUNIDENSES.

AT&T dice que en las áreas con estos actualizar LTE tecnologías, los clientes pueden llegar a pico teórico velocidades inalámbricas de hasta 400 megabits por segundo, lo que se traduce en alrededor de 40 megabits por segundo en uso en el mundo real.

Estas son las velocidades de LTE que están disponibles en muchos otros transportistas a los clientes el uso de los dispositivos modernos.

¿Qué es real 5G?



Real 5G redes, cuando esté disponible, le ofrecemos mucho más rápido velocidades de conexión y un mejor rendimiento. Compañías tales como AT&T, Verizon, Sprint y T-Mobile están trabajando en el despliegue de redes móviles 5G.

Real 5G redes, cuando con cobertura completa disponible, puede ser en cualquier lugar de 10 a 100 veces más rápido que las redes LTE.

Así que espere, mi iPhone no se conecta a una red 5G?

Incluso si AT&T tenía una red 5G, que no ahora, no hay iPhones en existencia ahora que son capaces de conectarse a una red 5G.

5G tecnología requiere de un módem nuevo hardware, así que hasta que no es un iPhone con un 5 g módem chip, no hay iPhones trabajará con redes 5G. Su actual iPhone no se conecta a redes 5G y se limitará a LTE.

tengo una versión anterior de iOS, voy a ver 5GE?



En este momento, AT&T dice que sólo los dispositivos que ejecutan iOS 12.2 mostrará el 5GE icono. Eso no significa que su iPhone no está tomando ventaja de AT&T 5GE de la red, sin embargo, ya que el icono es meramente cosmética.

¿Dónde está 5GE disponible?



de Acuerdo a AT&T, “5GE” velocidades están disponibles en más de 400 mercados, y por la primera mitad de 2019, las mejoras de la tecnología LTE se espera que esté disponible a nivel nacional a más de 200 millones de clientes.







¿por Qué es de AT&T engañosa clientes?



AT&T de la justificación es que la tecnología 5G “es una evolución” en lugar de un solo evento, que es más bien un argumento débil.

AT&T quiere que los clientes sepan que están en un actualizado de la red LTE con velocidades más rápidas que las que eran posibles hace unos años por delante de la implementación de 5G, pero el uso de 5G de la terminología es un deshonesto y confusa forma de hacerlo.

En resumen, es una táctica de marketing que se essenpotencial diseñado para engañar a los clientes a pensar que se está conectando a una mayor velocidad de 5G de la red, aprovechando todo el revuelo alrededor de 5G de la tecnología de ahora.

otros operadores mediante engañosa 5G marca?



T-Mobile ha hecho de la diversión de AT&T de la decisión de llamar a sus redes LTE 5G, mientras que Sprint ha llamado “descaradamente engañoso”.



no’t se dan cuenta de que era así de fácil, brb actualización pic.twitter.com/dCmnd6lspH — T-Mobile (@TMobile) el 7 de enero de 2019

“el potencial para El 5G es impresionante, pero el potencial de sobre-bombo y el bajo-entregar en la 5G promesa es una tentación a la que la industria inalámbrica se debe resistir.” “Verizon es hacer este compromiso el día de hoy: no vamos a tomar un teléfono viejo y acaba de cambiar el software a su vez el 4 en la barra de estado en un 5. No vamos a llamar a nuestra red 4G de una red 5G, si los clientes no experimentar un rendimiento o la capacidad de actualización que sólo 5G puede ofrecer.

Verizon ha sacado los anuncios de página completa en los principales periódicos, como The New York Times, y ha advertido acerca de los peligros de confundir términos.

Sprint también ha sacado anuncios de página completa a golpear a AT&T, el engaño y ha ido tan lejos como para demandar a AT&T para la engañosa imagen de marca. Verizon, Sprint y AT&T, los otros tres principales compañías en los estados UNIDOS, no tienen planes para introducir de manera similar confuso marca por delante de la implementación de 5G.

Cuando se AT&T en realidad tienen una verdadera red 5G?



Técnicamente, AT&T ya ha comenzado a rodar fuera real 5G de servicio en las partes de las 12 ciudades: Atlanta, Charlotte, N. C., Dallas, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Fla., Louisville, Ky., Oklahoma City, Nueva Orleans, Raleigh, N. C., de San Antonio y de Waco, Texas.

AT&T planea expandir la real 5G cobertura a otras ciudades que se incluyen en Las Vegas, Los Angeles, Nashville, Orlando, San Diego, San Francisco y San José durante la primera mitad de 2019. AT&T 5G redes son denotados por una “5G+” icono.

Pero recuerde, incluso con 5G de redes de AT&T, los dispositivos también se necesita incorporar 5 g de chips para el uso de ellos.

AT&T también es confusamente a rodar otra característica de red llamado LTE-LAA, una segunda versión mejorada de LTE con un pico teórico de velocidades de 1 gigabit por segundo.

Cuando mi iPhone trabajo con redes 5G?



los Rumores que apuntan a que Apple podría implementar la tecnología 5G tan pronto como el año 2020, pero no se espera que para el 2019 iPhone formación. Intel ha dicho que su 5G chips de no estar en smartphones hasta el año 2020, y Apple ha dejado de usar los chips de Qualcomm debido a la batalla legal estragos entre las dos empresas.

Algunos de los fabricantes de smartphones Android, como Samsung, están lanzando 5G de smartphones en 2019. Los transportistas también va a empezar a rodar redes 5G en 2019, pero va a tomar varios años para 5G para salir de la tierra y para que la cobertura se extendió a través de los Estados unidos.