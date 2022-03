¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Desde ballets de bala hasta épicas de ciencia ficción, clásicos de kung fu hasta aventuras de superhéroes: los mejores subidas de adrenalina en pantalla grande de la historia.

Todo lo que necesitas para hacer una película, dijo una vez un sabio francés, es una chica y un arma. Ayuda, por supuesto, si lanzas algunas explosiones, varias persecuciones de autos, algunas peleas a puñetazos mano a mano, un puñado de kung fu y cualquier número de peleas de espadas también.

Mejores películas de acción de todos los tiempos

La acción ha sido parte de las películas desde los días de Keystone Kops y los villanos que giran bigotes atando heroínas en las vías de los ferrocarriles; incluso se podría argumentar que el corto de tren de los hermanos Lumiere que llega a la estación, que supuestamente causó que el público gritara y huyera de la habitación, fue el primer ejemplo del mundo de una película de acción.

50 MEJORES PELÍCULAS de ACCIÓN

La santísima trinidad del cine, es decir, emociones, escalofríos y derrames, ha sido un atractivo principal del medio durante décadas. Y una vez que la Era del Éxito de Taquilla realmente se puso en marcha a principios de la década de 1980, no se podía lanzar una piedra a un múltiplex sin golpear algo que promocionara el «movimiento» en películas.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Sin embargo, no todas las películas realmente buenas se crean de la misma manera, por lo que estamos gritando las 50 mejores películas de acción de todos los tiempos: la crema de la crema de películas de artes marciales, ballets de bala, aventuras para hombres en una misión, espadachines, franquicias de superhéroes, espectáculos de ciencia ficción, epopeyas de wuxia y mucho más. Estas son las películas a las que vamos cuando queremos una dosis sin cortar de esa fiebre del cine cinético. Ponte el cinturón.

‘The Man From U.N.C.L.E.’ (2015)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos:No es necesario estar familiarizado con el programa de espionaje original de la década de 1960, en el que Robert Vaughn y David McCallum se involucraron en las aventuras de Bond-lite (aunque para ser justos, Ian Fleming fue un consultor creativo para la serie), para profundizar en la adaptación a pantalla grande de Guy Ritchie, que canaliza el estilo de espionaje a go — go de la época al tiempo que agrega un toque de arena de la Guerra Fría.

Henry Cavill es Napoleón Solo, el agente más suave de la CIA; un Armie Hammer antes del escándalo es Ilya Kuryakin, su contraparte de la KGB.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Ambos están peleando por quién puede traer a Alicia Vikander, así como los planes de su padre científico, de vuelta a sus respectivos jefes. Finalmente, los tres se unen para luchar contra un enemigo común.

Tomando un descanso de sus franquicias Sherlock Holmes y King Arthur, Guy Ritchie le recuerda que puede armar algunas escenas de peleas y persecuciones, varias, de hecho, y hacer que ver a Cavill comiéndose un sándwich casualmente antes de conducir un camión de carga por una rampa y aterrizar en la parte superior de un barco parezca la cosa más natural del mundo.

‘Escape From New York’ (1981)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Cuando el avión del Presidente cae detrás de los muros de la colonia penal de máxima seguridad más peligrosa de la nación, también conocida como la isla de Manhattan alrededor de 1997, solo envía a una persona para rescatar al líder del mundo libre: ex soldado de las Fuerzas Especiales, prisionero federal actual y víbora ruda Plissken.

La peli B distópica y arenosa de John Carpenter no solo le dio al mundo un antihéroe verdaderamente único en el renuente salvador de Kurt Russell. (Nadie ha sacudido mejor un parche para el ojo en pantalla. Nadie.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: El guionista y director también obsequió a los espectadores con una versión divertida de Horror City como un patio de recreo de los condenados, perfecto para tiroteos con locos punk y escenas de persecución a través de puentes cargados de minas. Y aunque todos, desde el magnum moll de Adrienne Barbeau hasta el criminal A-No.1 de Isaac Hayes, El Duque, y la banda sonora sintética de Carpenter, contribuyen a esta película futurista libre para todos, es Russell quien hace que esta película de hombre en una misión se sienta como si estuviera en constante movimiento.

‘Dead or Alive’ (1999)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Es posible que acuses a la película yakuza de Takashi Miike de ser un poco derivativa en el departamento narrativo: Un policía (Sho Aikawa) está decidido a acabar con un mafioso (Riki Takeuchi) por cualquier medio necesario. Nadie puede decir que el prolífico cineasta japonés no presente esta vieja historia con una cantidad máxima de garbo y un ritmo de 200 latidos por minuto: Comienza con un montaje de acordes de potencia de cuerpos que caen, atracones de drogas sobrehumanas, salpicaduras arteriales y balas voladoras.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Incluso después de que Miike quita el dedo del botón de puré, sigue siendo una versión gonzo, a la que le gusta romper una típica película de dos caras de la misma moneda. ¿Y el final? Digamos que es una de las mejores estrategias de salida cinematográfica de todos los tiempos, y una que lleva todo el género del cine de acción a su final lógico.

‘The Rock’ (1996)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Welcome…to la Roca. La mejor película de Michael Bay por un gran margen (todas disculpas, fanáticos del Armagedón) convierte a Alcatraz en la visión de una situación de rehenes, con un general pícaro entusiasta (Ed Harris) amenazando con reducir el Área de la Bahía a escombros.

Para neutralizar la situación, el FBI alista al único hombre que escapó con éxito de la prisión flotante, y maldito si no es el propio Bond 1.0, Sean Connery. Es una de las pocas películas del director que realmente le da un buen uso a su firma «Bayhem», especialmente cuando se trata de volar monumentos de San Francisco y escenificar algunos trabajos astutos de gato y ratón dentro del sitio turístico.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: ¿Y el ingrediente secreto? Ese sería Nicolas Cage, interpretando a un bioquímico nerd y encontrando el punto medio perfecto entre sus excéntricos bobos de principios de carrera y sus hombres de acción de mitad de carrera.

‘Taken’ (2008)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: La película que inicia oficialmente la era de Liam Neeson: El Mayor Héroe de Acción de la Edad de AARP, comienza de manera inocente: Un padre cariñoso y excesivamente protector intenta reparar la relación con su hija adolescente después de años de ser un padre ausente. Quiere ir a París con su mejor amiga para el verano. Le preocupa que le pase algo a su bebé. Naturalmente, es secuestrada por traficantes sexuales albaneses dentro de las 12 horas de aterrizar en la Ciudad de la Luz.

Solo que su padre solía ser un «impedimento» para los EE. UU. agencias de inteligencia, y para cuando Neeson pronuncia su famoso discurso de «lo que tengo son un conjunto de habilidades muy particular», tienes la sensación de que no es tu padre de helicóptero ordinario.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: El hecho de que llegáramos a esas habilidades ampliamente demostradas en los próximos 100 minutos esencialmente convirtió al actor irlandés en una superestrella de puñetazos, patadas y disparos. Resulta que teníamos un icono de género escondido a plena vista todo el tiempo.

‘The Fugitive’ (1993)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: «Yo no maté a mi esposa», afirma el Dr. Richard Kimble, un hombre acusado falsamente de asesinato. «No me importa», responde el mariscal estadounidense Samuel Gerard, decidido a capturar a este fugitivo de todos modos. Luego, después de que Gerard haya logrado saltar sobre su objetivo, Kimble se zambulle por el lado de una presa masiva, justo en la bebida.

Ese es solo uno de los varios puntos álgidos de aguanta la respiración en la adaptación de pantalla grande de Andrew Davis del programa de televisión de la década de 1960, con Harrison Ford tratando desesperadamente de cazar al hombre con un solo brazo responsable del crimen antes de que Tommy Lee Jones pueda atraparlo.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Es esencialmente una escena de persecución emocionante tras otra, todas ellas bendecidas con la adición de Ford en forma heroica y Jones trayendo el ingenio seco y malhumorado (su lectura de » My, my, my, my, my What What. A. Desastre. «no tiene precio).

Cuando vimos esto en un teatro en el pasado, el público estalló espontáneamente en fuertes aplausos después de la huida de Kimble de un autobús de la prisión. Todavía se siente como una respuesta apropiada.

‘Speed’ (1994)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Hay una bomba en un autobús. Una vez que el autobús supera las 50 millas por hora, la bomba está armada. Si cae por debajo de 50, explotará. ¿Qué es lo que haces? Si eres el oficial de policía de Los Ángeles Jack Traven, «tomas prestado» el coche de un civil, subes al vehículo en movimiento en la autopista y te aseguras de que los 13 pasajeros a bordo no se hagan pedazos.

El éxito de taquilla de alto concepto de Jan De Bont es el tipo de película que se ve positivamente idiota en el papel, Difícil de matar, pero en el transporte público, y de alguna manera funciona completamente una vez que mantienes el motor a todo gas y pones a las estrellas de cine correctas (gracias, Keanu Reeves y Sandra Bullock) en el asiento del conductor. Es una explosión, y eso es antes de que embistan un autobús contra un avión 747.

‘Wonder Woman’ (2017)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Los cinéfilos ya habían conocido brevemente al guerrero amazónico de Gal Gadot en Batman v Superman: Dawn of Justice (nunca hablemos de esta película de nuevo). Pero fue la visión de Patty Jenkins sobre el icónico personaje de DC Comics en esta excursión en solitario la que estableció a Diana Prince de Gadot, y su alter ego a prueba de balas, con brazalete y lazo de la verdad, como una superhéroe de pantalla por excelencia.

Regresando a las aventuras de la futura Liga de la Justicia durante la Primera Guerra Mundial, este éxito de taquilla alterna entre los campos de batalla de tierra de nadie de la Gran Guerra, con Diana luchando junto al verdadero amor Steve Trevor (Chris Pine), y la isla femenina de Themyscira, donde sus compañeras Amazonas se defienden de los invasores enemigos en busca de un arma.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Finalmente se reduce a una batalla entre dioses, con nada más que la continuación de la humanidad en juego. Mira cómo Jenkins filma a Gadot saliendo de las trincheras para enfrentarse al Kaiser, con toda su fuerza y aplomo, y comprenderás el atractivo de este personaje para generaciones de fans en un instante.

‘Hero’ (2002)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Zhang Yimou, que ya era un cineasta de renombre internacional, tomó una página del libro de jugadas del Tigre agachado y montó una de las películas de wuxia más épicas hasta la fecha, una historia parecida a una fábula llena de color, sonido, furia, un elenco de miles y algunas secuencias de lucha verdaderamente asombrosas. A un guerrero sin nombre (Jet Li de Puño de Leyenda) se le concede una audiencia rara con el rey, que recientemente ha sobrevivido a varios atentados contra su vida.

El hombre afirma haber luchado contra los tres asesinos — Broken Sword (Tony Leung), Flying Snow (Maggie Cheung) y Long Sky (Donnie Yen) — y los derrotó. Sin embargo, mientras regala al regente con historias de estos encuentros, hay un segundo plan que está en juego. Hay un gran número de escenas que destacan, desde Li y Cheung defendiéndose en el techo de una casa de caligrafía roja hasta Li y Yen imaginando cada movimiento de una pelea de espadas mientras cada uno se detiene en un patio lluvioso.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Por nuestro dinero, la imagen que se mantiene con nosotros hasta el día de hoy es la visión de un hombre solitario mirando hacia abajo cientos de flechas que caen del cielo y aceptando en silencio la mano que el destino le ha dado.

‘La Femme Nikita’ (1990)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: El director francés Luc Besson aplica un fresco estilo Eurogloss de cinema du a un thriller muy al estilo de Hollywood: una adicta al punk callejero (Anne Parillaud) es arrestada después de un robo fallido. En lugar de ser arrestada, es declarada muerta por el gobierno, rebautizada como «Nikita» y entrenada como asesina mortal. Finalmente se establece y quiere salir de la vida.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Sus jefes tienen otros planes para ella. Inspiró una popular serie de televisión sindicada y numerosos remakes, y el propio Besson más o menos ideó una copia al carbón con su película Anna de 2019; se pueden ver rastros del personaje «fixer» de Jean Reno, son docenas de películas que vinieron después de esto también.

Sin embargo, nadie ha superado la versión perfectamente calibrada de Besson sobre el centro de mesa de Nikita, en el que el controlador de nuestra heroína la lleva a una cena elegante, luego le informa que debe matar a otros dos clientes y descubrir su propio plan de escape.

‘The Warriors’ (1979)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Debería ser imposible mezclar los cómics, una versión caricaturesca de la cultura de pandillas de Nueva York de la década de 1970 y La Odisea de Homero en algo que ha resistido la prueba del tiempo. Afortunadamente, nadie se molestó en decirle eso al escritor y director Walter Hill. Una reunión masiva de «los ejércitos de la noche» de los cinco condados encuentra a los propios Guerreros de Coney Island, ya has oído hablar de ellos, son un equipo pesado, que se aventuran en el corazón del Bronx.

Después de ser incriminados por asesinar a un líder carismático, tienen que correr un guante de enemigos enojados y coloridos con el fin de volver a su tierra natal. Sí, es en gran medida una escena de persecución larga marcada por peleas de pandillas, pero Hill sabe exactamente cómo mantener las cosas en movimiento y cuándo lanzar algunos obstáculos serios en el camino de nuestros héroes.

No nos gustaría meternos con los Riffs de Gramercy o los ACS de Turnbull. Y como te dirá cualquiera que se haya disfrazado de Furia de Béisbol para Halloween, es una de las películas de acción más geniales de los años setenta. ¿Puedes decirlo?

‘Atomic Blonde’ (2017)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Charlize Theron ya había demostrado que podía valerse por sí misma, en cuanto al conjunto de películas de acción, contra los matones postapocalípticos, ahora pisa los tacones rojos, primero en el centro de atención en solitario, para demostrar que puede despachar a los malos de Europa del Este con la misma facilidad hacia el final de la Guerra Fría.

La mención de sus zapatos no es gratuita: Al encontrarse en una situación difícil en un automóvil en movimiento en Berlín, su agente del MI6 Lorrain Broughton se ve obligado a emplear un calzado de moda como arma letal en la tráquea de un villano.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Las cosas solo se vuelven más violentas a partir de ahí, ya que el director David Leitch (la mitad del equipo detrás del original John Wick) convierte esta adaptación de la novela gráfica The Coldest City en una carrera de obstáculos espía contra espía para su estrella.

(Al parecer, Theron trabajó con ocho entrenadores físicos para ponerse en forma de lucha, y sus esfuerzos dieron sus frutos. La secuencia de tiroteos de «un solo disparo» de siete minutos en un complejo de apartamentos, culminando con una desagradable pelea uno a uno, sigue siendo un tour de force de dar y recibir dolor.

‘The Mission’ (1999)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: ¿Qué, pensaste que no habría al menos un Johnnie para filmar en esta lista? La respuesta de Hong Kong a Michael Mann ha hecho más que su parte de clásicos de películas de acción, pero esta historia de 1999 de cinco guardaespaldas contratados para proteger a un jefe de la tríada es posiblemente el punto culminante de la obra suave y dura del cineasta.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: La secuencia de rodaje en el centro comercial por sí sola es suficiente para que la película se gane un reconocimiento aquí: es un ejemplo perfecto de cómo usar la geografía, la edición, el movimiento de la cámara, los actores (incluidos los MVP de la compañía To’s, Anthony Wong, Simon Yam y Lam Suet) y composiciones impecablemente geométricas para crear una pieza de conjunto.

‘Predator’ (1987)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Debería haber sido su misión de rescate común en América Central para el mayor «holandés» Schaefer y su escuadrón de élite de soldados de operaciones especiales. Excepto que alguien está rastreando a Dutch y a sus hombres en la selva, matándolos uno por uno.

O más bien, alguna «cosa» es, específicamente, una criatura del espacio exterior que, según el tráiler,» mata por placer, [y] caza por deporte. «Una ingeniosa combinación de Alienígenas y el tipo de película de balas y bíceps que Arnold Schwarzenegger hizo con su pan y mantequilla alta en proteínas en la década de 1980, la película de John McTiernan se siente como un ensayo para su película de acción del gato y el ratón, Duro de matar, solo que con extraterrestres y mucho más potencia de fuego. (Eso es un cumplido, por cierto.).

Mejores películas de acción de todos los tiempos: El acto final, en el que Schwarzenegger se da cuenta de que para atrapar a un depredador, tienes que pensar como un depredador, y también mancharte de barro, se siente como su propia película de acción en miniatura ubicada dentro de una más grande.

‘Point Break’ (1991)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Es la película definitiva de agente del FBI contra adicto a la adrenalina budista Zen, surfista y ladrón — y si alguien aún necesitaba pruebas de que Katheryn Bigelow era una directora de acción de primer nivel después del caos chupasangre de Near Dark, considere esta exhibición A. Keanu Reeves es Johnny Utah (¡ese nombre!), una Reserva federal rastreando a un grupo de ladrones de bancos conocidos como «los Ex Presidentes».»Termina acercándose a un grupo de jinetes de olas locales dirigidos por Bodhi, el filósofo de pelo arenoso interpretado por Patrick Swayze.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Los dos hombres se unen por la búsqueda de emociones y, bueno, ya sabes lo que dicen sobre los peligros de ir demasiado profundo encubierto, ¿verdad? Tiene de todo: una escena de persecución a través de una zona residencial que involucra a un hombre que usa la máscara de Ronald Regan mientras está en llamas; un paracaidismo clásico; Gary Busey comiendo un sándwich de albóndigas; el ají Rojo Caliente que se golpea en la cara; y una pelea climática junto al surf bajo la lluvia que puede traer una lágrima bien merecida a su ojo. Ve con Dios, Bodhi.

‘The Five Deadly Venoms’ (1978)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: El director Cheng Cheh (El Espadachín de Un Brazo, El Valiente Arquero) y un quién es quién de los talentos de la pantalla de los Hermanos Shaw se reúnen para presentar al mundo los cinco tipos de kung fu del «Clan Veneno»: Escorpión, Ciempiés, Serpiente, Lagarto y Sapo.

Un maestro moribundo ha enseñado a cinco de sus apreciados alumnos uno de cada estilo; ahora necesita un último estudiante (Chiang Sheng), que conozca un poco de cada estilo para asegurarse de que ninguno de ellos esté usando sus artes marciales venenosas para objetivos nefastos.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Las secuencias de entrenamiento por sí solas hacen de esta una de las épicas más emocionantes de la legendaria productora; la escena de batalla real entre los Venenos es delirio puro de calcetines picados.

‘The Great Escape’ (1963)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Cuando enviaste al Stalag Luft III, significaba que eras un alborotador de Grado A, este campo de prisioneros de guerra alemán era el hogar de los soldados aliados más dolorosos que habían sido capturados. Los nazis lo consideraban ineludible. Los prisioneros lo consideraron un desafío.

La película de guerra de John Sturges sigue siendo un punto de referencia en el all-star he-man cinema de los Sesenta (¡esta fue la década que nos dio La Docena Sucia, Los Siete Magníficos, Los Profesionales y Las Armas de Navarone!) y, una vez que un número de este grupo de élite de reclusos logran liberarse, una película que hace honor a su nombre.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Probablemente recuerde el intento de los prisioneros de llegar a la frontera suiza en avión, o el tenso encuentro en una estación de tren que termina en tragedia. Casi seguro que recuerdas el paseo en motocicleta de Steve McQueen con guardias en persecución, y eso llega a su punto álgido con él saltando por encima de una valla de alambre de púas. Icónico.

‘Avengers: Endgame’ (2019)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Es el enfrentamiento del Universo Cinematográfico de Marvel para terminar con todos los enfrentamientos, el final de la serie de la Fase 1 (no importa que Spider-Man: Far From Home vino después), el gran enfrentamiento al que han estado conduciendo unas 21 películas separadas.

Joe y Anthony Russo terminan lo que comenzaron con Avengers: Infinity War, como Iron Man, Capitán América et al. recorre líneas de tiempo alternativas para reunir las piedras del infinito y restaurar el equilibrio del mundo antes de que Thanos chasquee los dedos, bla, bla, bla. Hay un gran número de cosas emocionantes y desvíos inesperados-confiesa, ¿quién vio venir a Thor el gordo? – mientras una larga y seriada narrativa de éxito de taquilla despide a algunos de los grandes éxitos de la franquicia.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Pero todo palidece en comparación con el culminante battle royale, cuando aparentemente todos los superhéroes de MCU introducidos en los últimos 20 años se reúnen para luchar contra un ejército intergaláctico de creeps.

Es un espectáculo tan digno de una buena página que ni siquiera esa foto barata de un grupo de superhéroes reunido apresuradamente (cada personaje femenino aquí merecía algo mejor) puede arruinar totalmente el zumbido.

‘Total Recall’ (1990)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Las dos obras maestras de Paul Verhoeven hasta la fecha — Robocop (1987) y Starship Troopers (1997) — operan en una proporción perfecta de 75 por ciento de sátira, 25 por ciento de slam-bam-splatter. Para esta adaptación rápida y suelta de la historia corta de Philip K. Dick de 1966 «We Can Remember It for You Wholesale», el director holandés revirtió esa receta e, irónicamente, presentó la mejor película de acción de su carrera.

Arnold Schwarzenegger es un Joe promedio que trabaja en la construcción en el año 2084, viviendo la vida soñada con su esposa soñada (Sharon Stone). Entonces, ¿por qué está constantemente plagado de pesadillas sobre la vida en Marte? Finalmente se entera de que una vez fue un agente secreto en el Red Planet…at qué punto tiene para averiguar por qué se borraron sus recuerdos o morir en el intento.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Cabezas protésicas explosivas, tiroteos sangrientos de dibujos animados, escenas de persecución con taxistas robóticos, bromas en abundancia («Considéralo un divorcio»): es un gran ejemplo de cómo atacar un género con la lengua firmemente en la mejilla y aún así ofrecer emociones al estilo de la matiné de los sábados.

‘Goldfinger’ (1964)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: El Dr. No estableció la primera encarnación en pantalla de James Bond como partes iguales de elegante y despiadado («You’ve had your six»), y Desde Rusia, Con Amor demostró que era un hombre de acción. Pero se podría argumentar que la franquicia realmente comienza con la tercera entrada, que encuentra al agente británico listo para bromas enfrentándose a un villano megalómano que — canta con nosotros — «ama solo a goooold.

Su nombre puede sonar como un esmalte de uñas francés, pero Auric Goldfinger es un digno oponente del héroe de Ian Fleming. Esta fue la película de Bond que presentó su Aston Martin cargado de artilugios; eso nos dio el 007 de Sean Connery participando en una pelea por nocaut con un esbirro de bombín Oddjob que rivaliza con su pelea con el «Rojo» Grant de Rusia; y que culmina con Goldfinger haciendo que su viaje a Cuba se vea interrumpido por una inesperada «turbulencia».

Mejores películas de acción de todos los tiempos: «También es la que más informaría a los próximos cinco años, más décadas de películas de Bond, hasta que el Casino Royale de 2006 le dio al personaje una necesidad de maltratar.

‘Train to Busan’ (2016)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Puedes encontrar elementos de cine de acción en casi todas las películas modernas de apocalipsis zombi, desde 28 Días después de Danny Boyle hasta la Guerra Mundial Z. Sin embargo, ninguna película ha fusionado mejor los dos géneros que esta película surcoreana sobre un brote que hace que la gente se enferme, se contorse y anhele instantáneamente la carne humana.

Y como todos sabemos, solo se necesita una persona infectada para convertir un tren lleno de pasajeros en [pausa dramática] un expreso de un solo sentido hasta la muerte!

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Después de ese momento de terror al primer bocado, el cineasta Yeon Sang-ho mantiene el ritmo establecido a lo largo de la mayor parte de la película, y tiene un don para las escenas animadoras que cabría esperar de una película de zombis (la creciente masa de muertos vivientes, la lucha a través de un guantelete de demonios, la huida a toda velocidad de una repentina afluencia de cadáveres enojados y hambrientos) con un verdadero sentido del estilo y un estilo palpitante.

‘The Lord of the Rings: The Two Towers’ (2002)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: La adaptación de Peter Jackson, ganadora de un Oscar, de la épica espada y brujería de J. R. R. Tolkien califica como una película de acción extendida, entre muchas otras cosas (fantasía, melodrama, romance, tragedia, road movie, estudio de personajes antihéroes, comedia de amigos relacionada con hobbit), y cada una de las tres películas que componen la serie del director neozelandés tiene algunos enfrentamientos increíbles que involucran guerreros, criaturas deslizantes, arañas, Señores Oscuros y otros ciudadanos de la Tierra Media.

Pero es la pieza central de toda la trilogía, que tiene lugar aproximadamente a dos tercios de la segunda película, Las Dos Torres, la que destaca cabeza y hombros anchos por encima del resto: la batalla de la Profundidad de Helm. Una pieza de conjunto masiva en el libro de Tolkien, es la primera escaramuza importante en la Guerra de los Anillos, con ejércitos de hombres y elfos defendiendo un castillo de legiones de orcos.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Y en términos de alcance y coreografía, es la madre de todos los asedios de pantalla, que duran cerca de 40 minutos. Las flechas vuelan, las espadas resuenan, los enemigos demoníacos gruñen, la madera y la piedra se rompen bajo el peso de las fuerzas enemigas hasta que finalmente, el calvario, en la forma de un mago de pelo blanco y sus jinetes, vienen al rescate. Es, en el verdadero sentido de la palabra, impresionante.

‘Edge of Tomorrow’ (2014)

Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Baja de un avión y lucha contra hordas de alienígenas espeluznantes. Muere en las playas en una masacre que hace que el Día D parezca manso en comparación. Despertar a la mañana siguiente, enjuagar, repetir.

El giro de ciencia ficción de Doug Liman en el Día de la Marmota lo convierte en un vehículo estrella de primera categoría, e introdujo la noción de Emily Blunt, Heroína de Acción a un público desprevenido pero extremadamente agradecido. ¿Cuántas veces podemos matar violentamente a una de las estrellas de cine más reconocidas del mundo? contemos los caminos.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Una vez que Cruise y Blunt aprendan a convertir en armas esta peculiaridad de bucle temporal, nos deleitarán con una gran cantidad de escenarios que combinan películas de guerra, thrillers de espías, pulp de invasión alienígena y, bueno, una película de Tom Cruise. La promesa de una secuela sigue muriendo en la vid-seguimos rezando una posible Parte II despierta de nuevo para luchar otro día.

‘The Empire Strikes Back’ (1980) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Cuando George Lucas le dio al mundo la primera película de Star Wars en 1977, el cineasta logró sintetizar un montón de viejas influencias de acción y aventura, desde seriales de Flash Gordon hasta películas de peleas aéreas de perros de la Segunda Guerra Mundial, en un paquete pulposo y amigable para el público. Fue un punto de inflexión en las películas estadounidenses, e introdujo un cierto tipo de cine emocionante a toda una nueva generación. Y si bien puedes encontrar secuencias de acción destacadas en cada una de las entradas de la franquicia hasta la fecha, ¿por qué no elegir la mejor película del grupo para esta lista? Mejores películas de acción de todos los tiempos: La segunda película de la trilogía original no solo se basa en el impulso de su predecesora, que cambia el juego, sino que sigue siendo el punto culminante en la narración de la serie; presenta algunos personajes nuevos vitales (¡Yoda! Lando! Boba Fett!!!); y deja caer una gran sorpresa en la trama con respecto a nuestro héroe jedi Luke Skywalker. También tiene ese enfrentamiento entre rebeldes y AT-ATs en el planeta Hoth, las maniobras evasivas del Halcón Milenario a través de un campo de asteroides, un atrevido escape de Ciudad Nube y ese duelo culminante entre Luke y Darth Vader. Si vamos con una película de Star Wars, vamos con esto. ‘The Adventures of Robin Hood’ (1938) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Antes de la versión de Errol Flynn sobre el héroe popular inglés que robaba a los ricos y daba a los pobres, había muchas películas de espadachines. (Ver: toda la carrera de Douglas Fairbanks, quien también interpretó al personaje en una película muda de 1922. Pero la flota del director Michael Curtiz, sin lugar a dudas divertida retozando en Tecnicolor por el bosque de Sherwood «cuando la historia colgaba del vuelo de una flecha o de la rebanada de una espada», puede ser el ejemplo de libro de texto de un espadachín como pura adrenalina de Hollywood. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Flynn se balancea, salta, salta, cabalga y lucha a su manera a través de cada pieza con una cantidad aparentemente mínima de esfuerzo y la máxima cantidad de encanto; todavía te quedas sin aliento viendo esta exhibición de acrobacias, haz 80 años más tarde. Y presenciar a su apuesto Robin cross blades el ruin Sir Guy de Basil Rathbone en el clímax de la película es ver el ADN de la forma cinematográfica de acción moderna ante sus propios ojos. ‘The Villainess’ (2017) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: La cineasta surcoreana Jung Byung-gil toma una historia familiar: entrenada como asesina, una joven (Kim Ok-bin) debe usar sus habilidades contra sus mentores después de ser traicionada, y presiona el botón de overdrive. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Algunas escenas de lucha en primera persona y una batalla vertiginosa en un autobús lo distinguen de inmediato de otras películas de acción» Asia Extreme», pero es la pelea de espadas a tres bandas en motocicletas a toda velocidad (!) que todavía tiene fans de películas de acción preguntando, » ¿Cómo diablos hicieron eso?” ‘Fast Five’ (2011) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Es la película Fast & Furious la que es realmente la piedra angular para todas las futuras entradas de F&F: el equipo de mezclas y combinaciones ampliado y diverso de entradas anteriores, un lugar exótico perfecto para un plan bien ejecutado, las acrobacias que desafían la física de WTF y el uso liberal de la palabra «familia», y el que permite que la serie finalmente cambie de Five es también el que presenta a Hobbs, el agente federal de Dwayne Johnson, y cuenta con una clásica pelea de Rock vs Vin Diesel que es una ráfaga de cabezas calvas y bíceps. ‘Kill Bill (Vols. 1 & 2)’ (2003-2004) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Sí, estamos contando «todo el maldito asunto» como una película. La carta de amor de Quentin Tarantino al cine de explotación internacional, desde las épicas de kung-fu de los hermanos Shaw hasta los spaghetti Westerns y los thrillers suecos de venganza, enfrenta a la novia (Uma Thurman) contra sus ex compañeros del crimen y su ex amante, Bill. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Ambas mitades están llenas de sorpresas, y tendremos una debilidad por el conductor tuerto de Daryl Hannah y nuestro héroe que reduce el interior de un remolque a escombros. But Vol. la pieza central de la Casa de Hojas Azules salpicada de sangre de 1 (tan sangrienta que se convirtió en blanco y negro para evitar una calificación NC-17) sigue siendo el punto culminante. Mejores películas de acción de todos los tiempos: «Si esto no es simplemente genial, entonces no soy tan bueno como creo que soy», dijo Tarantino. «Kill Bill tiene que ser para combatir escenas lo que el ‘Paseo de las Valquirias’ en Apocalipsis Now es para combatir escenas.»Misión cumplida. ‘Logan’ (2017) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos:El canto del cisne de Hugh Jackman como Wolverine de mal genio y garras afiladas es un fuerte contendiente para la película de superhéroes más sombría jamás hecha: Su mutante» indestructible » está muriendo, el Profesor X de Patrick Stewart sufre de demencia y la salvación viene en la forma de una niña salvaje y psicótica de 12 años. Pero también es la respuesta a la pregunta, «¿Y si el notoriamente violento X-Man fue capaz de canalizar su berserker interno en pantalla?»- lo que resulta en algunos de los enfrentamientos más viciosos y emocionantes de toda la serie. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Comienza con Logan cortando a un grupo de ladrones de autos; una vez que su joven ward X-23 entra en la refriega, esta mutante tiene algunas «personalizaciones» letales propias y recibe una presentación infernal, las cosas solo se vuelven más extremas y desordenadas a partir de ahí. Es una adición oscura al X-canon, y una despedida adecuada para un guerrero que finalmente puede retraer sus garras de una vez por todas. ‘Snowpiercer’ (2013) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: En el futuro, la humanidad sobrevive a una nueva era de hielo viviendo en un tren expreso en movimiento perpetuo: cuanto más abajo estén los vagones de la locomotora, más baja será la clase. Para liberarse, el luchador por la libertad de Chris Evans y su ejército de guerrillas deben abrirse camino hacia el frente, un coche a la vez, luchando contra mercenarios que empuñan hachas y maestros que portan ametralladoras en el camino. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Mucho antes de que el Parásito, ganador del Oscar, el director surcoreano Bong Joon Ho asumiera la desigualdad social de una manera mucho más centrada en el género, convirtiendo su adaptación de una novela gráfica francesa en una sátira visceral y viciosa del choque entre los que tienen y los que no tienen. ‘Midnight Run’ (1988) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Todo lo que el cazador de recompensas tipo duro Jack Walsh tiene que hacer es traer al contador de la mafia más molesto del mundo, Jonathan «El Duque» Mardukas, de Nueva York a Los Ángeles para cobrar 1 100,000. Suena simple, hasta que tienes en cuenta que el dúo está siendo perseguido a través del país por matones, federales, otro rastreador de alquiler y un helicóptero lleno de sicarios. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Y con eso, Robert De Niro, Charles Grodin (R. I. P.) y el director Martin Brest entregaron el plano y establecieron el listón para la comedia de acción perfecta para amigos. Piense en todos los dúos extremadamente desiguales que ha visto abrirse camino a través de películas de persecución y risa a precios reducidos. Cuanto más observas las horribles entradas de este subgénero, más aprecias lo fácil que la gente detrás de Midnight Run hace que todo parezca. ‘Casino Royale’ (2006) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Tomando algunos consejos de los primeros años de Connery (y algunas notas de las películas de Bourne), la salida inaugural de 007 de Daniel Craig establece de inmediato esta versión de Bond como despiadada: Desde el momento en que lo vemos despachar fácilmente a un informante en un baño y disparar a un jefe de agencia que traiciona, entiendes que se trata de alguien que hará un buen uso de una licencia para matar. Mejores películas de acción de todos los tiempos: El vínculo suave pero brutal de Craig fue una infusión de sangre fresca sacudida y no agitada para el héroe de Ian Fleming, y este reinicio lo llevó firmemente a un mundo donde el combate cuerpo a cuerpo íntimo y las persecuciones de parkour eran parte del trabajo tanto como verse bien con un esmoquin. ‘Mission: Impossible — Fallout’ (2018) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Las continuas aventuras del súper espía Ethan Hunt y la Fuerza de Misiones Imposibles han sido una de las franquicias de acción más confiables que existen: una potente mezcla de espionaje de la vieja escuela, poder estelar y acrobacias que sugieren que Tom Cruise tiene deseos de morir. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Esta sexta película de M: I es el apex de la serie, desde el paracaidismo real de 25,000 pies de Cruise hasta la viuda blanca de Vanessa Kirby mostrando sus habilidades con un cuchillo. The bathroom brawl, en la que Henry Cavill bloquea y carga sus «armas» antes de entrar en la refriega, es una clínica sobre cómo organizar una escena de pelea a corta distancia. Seguro te interesa VER PELÍCULAS en FILMRISE fuera de Estados Unidos!>Ahora ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ (2000) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Inspirado en las obras de cineastas como A Touch of Zen’s King Hu, la incorporación de Ang Lee al Salón de la Fama de la Película de Wuxia, una historia de dos guerreros del siglo XIX (Chow Yun Fat y Michelle Yeoh) enamorados, es un homenaje reverente a las épicas clásicas de espada y puño y una revisión lírica de los modernos smackdowns de alambre fu. Mejores películas de acción de todos los tiempos: La visión de Chow y Zhang Ziyi chocando sus espadas mientras zumban silenciosamente en la cima de un bosque de bambú es trascendental; la escena en la que Zhang y Yeoh prueban su temple uno contra el otro deja la mandíbula en el suelo. ‘Terminator 2: Judgment Day’ (1991) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: La secuela de James Cameron de su magra obra maestra de pulp de la década de 1980 sería una maravilla incluso si no tuviera en cuenta el FX: piense en el Terminator reformado de Arnold Schwarzenegger que le da un buen uso a una mini pistola, esa persecución en motocicleta de nudillos blancos, la ingeniosa repetición de «I’ll be back» del original o la vista icónica instantánea de una Linda Hamilton rasgada que amartillaba una escopeta sin ayuda de nadie. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Pero luego se ve el elegante y metálico T-1000 de nueva generación de Robert Patrick que recibe un disparo de escopeta en la cabeza, solo para volver a formar su cráneo partido ante sus ojos and y de repente, un mundo de posibilidades cinematográficas parecen estar a solo unas pulsaciones de teclas de distancia. Hasta la vista, acción analógica. ‘The Dirty Dozen’ (1967) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Tienes una serie de nazis de alto rango que necesitan ser eliminados al mismo tiempo, para que los aliados puedan asaltar las playas de Normandía: ¿a quién consigues para llevar a cabo esta incursión suicida de comandos? ¡12 de los prisioneros más homicidas y degenerados del Ejército! La aventura de la Segunda Guerra Mundial de Robert Aldrich no fue la primera película de hombres en una misión, pero podría decirse que es la más influyente y cuenta con el elenco más rechoncho y musculoso de todos. Mejores películas de acción de todos los tiempos: ¡Bronson! Cassavetes! ¡Robert Ryan! ¡Telly Savalas!) Lanza Lee Marvin a su jugador más destacado de los Cleveland Browns, Jim Brown, lanzando granadas por los árboles de aire y un tiroteo infernal entre una docena de soldados alemanes, y tendrás los ingredientes de un hito de acción. Prácticamente puedes oler la testosterona flotando en la pantalla. ‘The Dark Knight’ (2008) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Todo lo que Bruce Wayne quiere es colgar el cabo y dejar que el fiscal de Distrito Harvey Dent limpie Ciudad Gótica. ¿Cómo se hace eso cuando alguien que no tiene en cuenta ninguno de los dos lados de la ley, que prospera en el caos, solo quiere ver cómo se quema el mundo? La obra maestra de Batman de Christopher Nolan es recordada con razón principalmente por el Joker desquiciado de Heath Ledger. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Sin embargo, esa escena de atraco inicial se siente como un tributo de calor de primera categoría, la (algo divisiva) escena de persecución en el centro de la ciudad se mueve como cazadores de pandillas y el secuestro de Batman de un cómplice de la mafia a través de un avión a reacción te dejará sudado. Junto con su seriedad de propósito y el sociópata de Ledger en greasepaint, son las piezas estelares del Caballero Oscuro las que hicieron que se sintiera que la película de superhéroes acababa de subir de nivel. ‘Police Story’ (1985) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Jackie Chan ya era una estrella de cine de artes marciales cuando hizo este clásico de policías contra mafiosos, sin embargo, esta fue la película que lo establecería firmemente como el Buster Keaton del cine Hong King. Su apertura vertiginosa, en la que se puede conducir directamente a través de una ciudad ladera inclinada y las manos fuera del costado de un autobús, sería la pieza de resistencia para la mayoría de las películas. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Luego, el actor y director lo remata deslizándose por un poste de 80 pies cubierto de bombillas y cayendo a través del techo de cristal de un quiosco de un centro comercial. Esas extracciones de crédito final confirman algunas llamadas muy cercanas. ‘The Bourne Identity’ (2002) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Jason Bourne, el héroe amnésico de Robert Ludlum, ha estado presente en las novelas del autor desde principios de la década de 1980; sin embargo, cuando Matt Damon asumió el papel a principios de la década de 2000, solo los lectores de playa más devotos/fanáticos de la luz espía podrían haberte dicho quién era. La película del director Doug Liman expuso los estilos de combate cuerpo a cuerpo del personaje, integrando Krav Maga y varias artes marciales filipinas en la mezcla, y agregó un sentido nervioso a las secuencias de acción. (Paul Greengrass, que tomaría las riendas en las próximas películas de Bourne, doblaría en esa última parte.) . Mira a Damon’s Bourne derribar a tres guardias de seguridad de la embajada en rápida sucesión y demostrar a un asesino que está bien llevar un bolígrafo a una pelea de cuchillos, y verás cómo las peleas en pantalla evolucionan en tiempo real. De repente, todo el mundo conocía el nombre de Bourne, y todas las películas querían que sus combates fueran más ingeniosos e íntimos. ‘Raiders of the Lost Ark’ (1981) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Conoce a Indiana Jones, profesor universitario trotamundos, arqueólogo estelar, modelo de fedora y aborrecedor de serpientes desde hace mucho tiempo. El cazador de tesoros de Steven Spielberg y George Lucas fue un retroceso a los héroes de las series de la década de 1930, y la primera de sus películas de Jones se siente como una serie de acantilados: ¿Escapará Indy de la cueva con las trampas explosivas y las rocas rodantes? ¿Puede rescatar a Marion Ravenwood y el arca de la alianza de los nazis? ¿Cómo va a salir de ese pozo de serpientes retorcidas? Mejores películas de acción de todos los tiempos: Rara vez se han sentido tan atemporales tales emociones y derrames vintage, aunque la escena de persecución en la que Harrison Ford cuelga de la parte delantera de un camión de mudanzas sigue siendo el epítome de la derring-do de las películas de los años ochenta. ‘Aliens’ (1986) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: La leyenda cuenta que James Cameron lanzó su secuela del éxito de terror/ciencia ficción de Ridley Scott de 1980 escribiendo «Alien» en una pizarra, y luego agregó un «$» al final. El cineasta haría algo más que aumentar el número de xenomorfos (y, de hecho, hacer que Fox ganara mucho dinero). Mejores películas de acción de todos los tiempos: La continuación del futuro director del Titanic no intenta replicar el mojo de ciencia ficción de terror de combustión lenta de Ridley Scott; en su lugar, enfrenta a Ripley de Sigourney Weaver y un pelotón de marines espaciales contra estos extraterrestres y lo convierte todo en 11. Al igual que las criaturas mismas, Aliens es implacable y alimentado por un impulso hacia adelante puro; también convirtió a Weaver en un auténtico icono de acción femenina. Para cuando la Reina Alienígena aparezca para enfrentarse a Ripley, ya sabes que esta monstruosidad maternal no tiene ninguna posibilidad. ‘Black Panther’ (2018) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Wakanda para siempre! La contribución de Ryan Coogler al UCM es más que el punto culminante de la telenovela en constante expansión de Marvel: es la Exhibición A de que los éxitos de taquilla de superhéroes no solo pueden ser entretenidos sino que invitan a la reflexión, representativos y tienen un punto de vista sin perder el atractivo masivo. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Es para las películas de hombres con capa lo que la diligencia fue para el western, es decir, un género de mayor nivel. Y Coogler muestra un increíble sentido de cómo escenificar la acción, ya sea que T’Challa se enfrente a unos pocos terroristas, un tiroteo en un casino surcoreano que implica lanzar pelucas o un espectáculo masivo que decidirá el destino de una utopía africana. Descansa en el poder, Chadwick Boseman. ‘Seven Samurai’ (1954) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Un pueblo necesita protección para los bandidos. Reclutan a siete combatientes expertos para mantenerlos a salvo. Con esta sencilla premisa, el director japonés Akira Kurosawa inventa más o menos la creación de películas de acción modernas, coreografiando todo, desde combates individuales hasta un asedio completo con un ojo puesto en el personaje, el drama y el avance de la historia. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Su batalla culminante en una tormenta de lluvia es merecidamente estudiada por estudiantes de cine y cineastas veteranos, porque Kurosawa descifró el código sobre cómo usar el sonido (o el silencio) y la furia para entregar recompensas emocionales y descargas de adrenalina. Todo eso, más el maldito Toshiro Mifune. Y aunque este clásico inspiró su parte de ingeniosos remakes cambiados de género (The Magnificent Seven de 1960) y renovaciones amplificadas (13 Asesinos de Takashi Miike de 2010), en términos de escala y furia, simplemente no puedes vencer al original. ‘Hard-Boiled’ (1992) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Posiblemente podría llenar una lista como esta con casi nada más que películas de John Woo: el director chino ha hecho más por el género en las últimas cinco décadas que casi cualquier otro cineasta vivo. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Sin embargo, nuestra película Woo favorita comienza con uno de los tiroteos más increíbles jamás cometidos con el celuloide: un caótico tiroteo en una casa de té que incorpora balística, pájaros y beaucoup a cámara lenta, y que alcanza su punto álgido con la grasa de supercop Chow Yun deslizándose por la barandilla de una escalera con ambas pistolas ardiendo. Puedes ver por qué sus películas se conocen como» ballets de bala», y esta secuencia (junto con una explosión en una sala de maternidad) te muestra por qué. ‘The Matrix’ (1999) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: La magnífica mezcla de cyberpunk, costura S&M, cómics y escenarios de ciencia ficción de culto de los Wachowski no solo introdujo una teoría de simulación marginal en la corriente principal, sino que también estableció a Keanu Reeves como el primer héroe de acción real del siglo XXI un año antes de que comenzara el milenio, y cambió la forma en que se hicieron los éxitos de taquilla. (Olvidémonos de toda la cosa de la «píldora roja» que fue secuestrada de aquí, ¿de acuerdo? Todavía estamos sintiendo las réplicas de lo que hizo esta película en términos de subir la apuesta con FX, entrenamiento de pelea y un concepto de «qué pasaría si» llevado a sus extremos lógicos. La misión de rescate que rompe la realidad y termina con un helicóptero estrellándose contra un rascacielos ondulante sigue siendo alucinante. Las secuencias de «tiempo bala» todavía se sienten revolucionarias. ‘Enter the Dragon’ (1973) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Di «películas de kung fu», y ¿cuál es la primera imagen que se te ocurra? Un Bruce Lee sin camisa, con cicatrices en el pecho y las manos en posición de combate. Después de haber estado en la televisión como compañero de The Green Hornet, la estrella chino-estadounidense se fue al este a principios de la década de 1970 para protagonizar una serie de películas para la productora de Hong Kong Golden Harvest. Los resultados, The Big Boss (1971) y Fists of Fury (1972), lo convirtieron en un nombre familiar en toda Asia. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Hollywood quería atraer de vuelta a la estrella más grande del continente, por lo que una historia sobre un agente encubierto que se infiltraba en el torneo de lucha de un villano nefasto se preparó para él. El resto es historia. Enter the Dragon consolidaría el legado de Lee como algo cercano a un superhéroe de la vida real, y ver al hombre arar a través de docenas de hombres en una ráfaga de puños, pies, bastones y nunchucks es entender cómo fue capaz de convertir las artes marciales en un fenómeno global sin ayuda de nadie. La batalla final, en la que Lee lucha contra su némesis con garras de metal en una sala de espejos, es un pandillero de todos los tiempos. ‘The Raid: Redemption’ (2011) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Un equipo de S. W. A. T., que incluye a un oficial (Iko Uwais) con una participación personal en la misión, debe capturar a un capo de la droga que vive en la suite del ático de una torre de apartamentos en Yakarta. Cada piso del edificio, sin embargo, está lleno de secuaces listos para matar a los policías uno por uno. Mejores películas de acción de todos los tiempos: El clásico de acción instantánea de Gareth Evans utiliza el concepto de nivel de jefe de un videojuego como excusa para lanzar todo tipo de opciones imaginables a sus héroes imaginables. Juego de pistola? Combate cuerpo a cuerpo (incluyendo el brutal estilo de lucha indonesio conocido como Pencat Silat)? Machetes, hachas y cuchillos. Todo está aquí, con cada pieza de set impecable entregada a un ritmo frenético y cinético diseñado para dejarte deslumbrado. La metodología bigger-faster-more de The Raid fue un cambio de juego tal que ahora se ha convertido en la plantilla para coreografiar secuencias de lucha, desde los festivales de carnicería de John Wick/Atomic Blonde hasta la secuela de Raid de 2014 de Evans, igual de genial por segunda vez. ‘John Wick’ (2014) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: Su nombre por sí solo es suficiente para asustar tanto a los peces gordos del inframundo como a sus compañeros asesinos profesionales. Es una máquina de matar de un solo hombre a la que la gente se refiere como un hombre del saco mitológico. En otras palabras, no quieres hacer enojar a John Wick. Que es exactamente lo que hacen algunos mafiosos rusos. Mala jugada. Mejores películas de acción de todos los tiempos: Señal de venganza, caos y un montón de cadáveres. Ignora el nombre modesto: David Leitch y Chad Stahelski, especialistas convertidos en codirectores, convierten rápidamente este thriller de venganza en un circo de películas de acción de tres anillos, con Reeves demostrando su habilidad para manejar cualquier cosa (balas, codos, patadas, una variedad de objetos afilados) que le disparan. Es un nirvana gun fu completo con excéntrica construcción del mundo, ¿una industria hotelera que atiende únicamente a asesinos? – y una mentalidad de ir a la quiebra que de alguna manera se adapta a su estrella estoica a la perfección. Que esta franquicia nunca, nunca termine. ‘Die Hard’ (1988) Mejores películas de acción de todos los tiempos Mejores películas de acción de todos los tiempos: «Sal a la costa, nos reuniremos, nos reiremos un poco laughs»El oficial de la policía de Nueva York John McClane se encuentra en la fiesta de Navidad de su esposa distanciada en un rascacielos de Los Ángeles cuando los terroristas toman el edificio. Lo que viene a continuación es un juego del gato y el ratón que utiliza las limitaciones de un solo lugar contenido con un efecto increíble. Mejores películas de acción de todos los tiempos: También ayudaría a Bruce Willis a dar el salto de chistoso de televisión a estrella de cine de tipo duro, establecer firmemente a John McTiernan como un director de acción de primer nivel y convertirse en un concepto tan exitoso que dio lugar a un millón de lanzamientos de «Die Hard but on a [llenar el espacio en blanco]». ¡Yippee-ki-yay, hijo de puta! ‘Mad Max: Fury Road’ (2015) Mejores películas de acción de todos los tiempos

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Su nombre es Max, y su mundo es fuego y sangre. El cineasta australiano George Miller ya había establecido el paisaje posapocalíptico de depredadores o presas habitado por el ex policía Max Rockatansky en tres películas anteriores, todas protagonizadas por Mel Gibson; su primera secuela, conocida en estas costas como The Road Warrior, había sido considerada el estándar de oro para extravagancias distópicas de persecución de autos.

Cuando llegó el momento de volver a Mad Max décadas después de Beyond Thunderdome de 1985, Miller decidió que intentaría hacer la película a la antigua usanza, con muchas acrobacias prácticas. El director quería nada menos que superarse a sí mismo. Tuvo éxito.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Ver a Max, cansado del mundo de Tom Hardy, a la imperadora protectora de un brazo de Charlize Theron, a sus pupilos femeninos fugitivos, a una manada de cosplayers de pandillas de motociclistas y a esos maníacos soldados de Guerra que se pelean en las llanuras abiertas a 120 mph es presenciar la creación de películas de acción en su máxima expresión y su forma más audaz.

No hay un solo momento en el que no sientas que este choque continuo de metal y hueso no está sucediendo ante ti sin apuestas reales, no solo narrativamente, sino en términos de la seguridad de todos. («Fue literalmente como ir a la guerra», dijo el coordinador de acrobacias Guy Norris. Todavía no estamos seguros de cómo lograron algunas de estas acrobacias, y cómo no dejaron a docenas de hombres y mujeres valientes en tracción después.

Mejores películas de acción de todos los tiempos: Fury Road es una versión con turbocompresor de una película de acción que hace que cada escena de persecución, explosión y negocio desafiante a la muerte de alguna manera se sienta elaborado orgánicamente con tremendo cuidado y abandono total. No acepte imitaciones.