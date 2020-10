Diferentes Pezones e incluso dolores en regiones alejadas de los senos paranasales. Averigüe cuáles son estos otros signos de cáncer de mama que no tienen nada que ver con los bultos.

¿Sabías que es posible detectar signos de cáncer de mama que no tiene nada que ver con los bultos? Esto es lo que le sucedió a la estadounidense Meghan Hall, de 34 años, que descubrió su diagnóstico sin que ella o su médico sintieran la presencia de algún bulto. “Noté algo verde goteando frente a mi camiseta. No pensé nada, hasta que traté de tirarla y vi que estaba unida a mi pezón”, informa Meghan. “¡Mi pecho estaba goteando un líquido verde !”

Así es: el síntoma de cáncer de mama de Meghan fue un líquido verde que salió de sus pezones, y su experiencia no fue la única. De acuerdo con la investigación preliminar presentada en la Conferencia de 2016 del Instituto Nacional del cáncer (NCRI) del Reino Unido, una de cada seis mujeres que descubrió el cáncer se basó en un síntoma menos obvio que la presencia de un bulto, como anormalidades en los pezones y pérdida de peso, por ejemplo.

“Es importante estar atento a cualquier cambio que pueda estar ocurriendo, así como realizar un seguimiento de sus mamografías y exámenes anuales”, dice Neelima Denduluri, doctora y presidenta asociada De The U. S. Oncology Network Breast Committee (EE. “Por eso la importancia de examinar tus senos como un todo, acompañando siempre tu apariencia y cómo los sientes. Por lo tanto, será posible notar cualquier cambio, independientemente de si es cáncer o no”, agrega. Se indica a continuación otros posibles síntomas de la enfermedad.

5 signos de cáncer de mama que no tienen nada que ver con bultos

1. Piel con descamación, irregular o inflamada

Conoces tus tetas y todas tus pequeñas peculiaridades. “Por lo tanto, si nota algún cambio en su apariencia normal, preste atención”, explica Debra Patt, ginecóloga y obstetra especialista en cáncer de mama en Texas Oncology, De The US Oncology Network (EE. “Cualquier signo inusual, enrojecimiento, hinchazón, ondulación o arrugas en la piel de la mama o alrededor del pezón debe ser revisado por su médico”, explica.

2. Cambios en el pezón

“Solo los maniquíes tienen pezones perfectos, puntiagudos y de buen comportamiento. La realidad es que nosotros, las personas normales, tenemos que lidiar con diferentes colores y tamaños, posiciones, texturas y pelos” dice Neelima. “Todo esto es normal, siempre que ya conozcas tus senos de esta manera”, completa. Ella explica: si sus pezones tienen una forma diferente desde que se desarrollaron, simplemente son así. Sin embargo, si cambiaron repentinamente, es necesario buscar un médico. Cualquier cambio en los pezones, incluido el color y la textura, debe verificarse para descartar el cáncer. “Y, dicho sea de paso, pezones con pelos no tienen nada que ver con el cáncer y son totalmente normales! Una de cada tres mujeres lo tiene, incluso si no lo admite”, agrega.

3. Fuga por el pezón

¿Hay algo más preocupante que sus senos chorros de líquidos cuando no hay un bebé involucrado? “Es normal ‘perder’ leche durante el embarazo, durante la lactancia y hasta un año después del destete del bebé. Sin embargo, si usted nota cualquier fuga en cualquier otro momento, es necesario ser evaluado por un médico”, dice Debra. “Los Líquidos aleatorios, especialmente el rojo, el verde o si tiene algún olor, pueden significar que tiene un problema, incluido el cáncer de mama o de la glándula pituitaria (o pituitaria, glándula que pertenece al sistema endocrino)”, explica.

4. Hinchazón con dolor

Los senos hinchados y doloridos también pueden estar relacionados con el cáncer de mama. “Todo está relacionado con el tamaño y la ubicación del tumor, que puede ser responsable de un cambio en el tamaño o la forma de su seno”, explica Debra. “La mayoría de las mujeres que informan dolor en los senos no tienen cáncer. Sin embargo, si esto no tiene relación con su ciclo menstrual, no está amamantando o esta molestia no desaparece, vaya al médico”, agrega.

5. Cambios que no están relacionados con sus senos

El dolor de espalda, cuello y pérdida de peso inexplicable son otros síntomas que han llevado a las mujeres a buscar atención médica y obtener el diagnóstico de cáncer de mama, según el estudio de NCRI. Esto se debe a que esta enfermedad puede diseminarse antes de que se detecte, causando síntomas en partes del cuerpo que no tienen relación con los senos paranasales. No es posible identificar todos los posibles signos de cáncer de mama; esta lista sería demasiado larga para ser significativa. Entonces, cuando se trata de detección temprana, eres tu mejor arma”, señala Neelima. “En general, cualquier cambio persistente y notable debe ser verificado por un médico”, completa.