No siempre es fácil tomarse un poco de tiempo para ocuparse de las prisas diarias. Es el trabajo por un lado, los niños y la familia por el otro, por no hablar de las otras tareas de la rutina. En esta locura, muchas mujeres pueden dejar de prestar atención a las señales que el cuerpo envía de que algo no va bien.

Cuando se trata de la salud íntima, estos signos van desde cambios en el ciclo menstrual hasta infecciones urinarias. Estos son puntos que merecen atención, pero el lado bueno es que el cuidado íntimo adecuado – y que no requiere nada demasiado laborioso – puede ayudar en la prevención de una serie de problemas.

1. Cambios en la menstruación

Las características del ciclo menstrual varían de una mujer a otra. Algunos tienen el ciclo más largo, otros tienen un flujo más intenso. Teniendo esto en cuenta, es importante conocer su ciclo menstrual para poder notar alguna diferencia, especialmente aquellos que duran unos meses.

Algunos cambios que pueden ocurrir son: ciclos más largos o ausencia de menstruación, flujo más intenso y cambios en el color de la sangre. Todo esto puede estar relacionado con varios factores, que van desde emocionales hasta algunas enfermedades. Es común, por ejemplo, que las situaciones de estrés crónico interfieran con el ciclo. Ya un flujo que se ha vuelto muy intenso puede indicar la presencia de un mioma. Y los cambios de color pueden estar relacionados con endometriosis, ETS, heridas en la vagina, cambio de píldora anticonceptiva, entre otros.

2. Diferentes olores en la región

La menstruación tiene un olor característico-y normal-de sangre. Sin embargo, si se hace más fuerte, también es una señal de advertencia y puede indicar, por ejemplo, una infección bacteriana.

Este olor diferente también puede provenir de una descarga. Si el olor molesta a la mujer y todavía siente picazón o ardor, vale la pena mantenerse alerta. Lo que nos lleva al siguiente punto…

3. Descargas

Es normal tener flujo vaginal durante todo el ciclo menstrual. Algunas veces es casi transparente, y otras se vuelve blanquecina, como una clara de huevo. En general, no huele y no causa molestias.

Sin embargo, si nota una secreción con un olor fuerte y aún siente dolor, ardor o picazón, tenga cuidado. Esto puede indicar la presencia de alguna inflamación o enfermedad en la región: la candidiasis generalmente se asocia con el flujo vaginal.

4. Picazón

La picazón en la región íntima no es una buena señal. Las causas, sin embargo, pueden ser variadas, desde simples alergias hasta ETS. Si además de la picazón de la mujer todavía tiene secreción, nota un fuerte olor, siente dolor en las relaciones sexuales o enrojecimiento e hinchazón en la región, puede ser algo más grave y vale la pena el seguimiento médico.

5. Infecciones urinarias

¿Conoces esa sensación de querer orinar todo el tiempo? ¿O siente ardor o incluso dolor al orinar? Todo esto puede estar relacionado con las famosas infecciones urinarias, y también está indicado buscar un médico para tratar el problema, especialmente si tiene casos recurrentes de infección.

Consejos para cuidarte

Habiendo notado las señales, volvemos a la pregunta inicial. Si no siempre es fácil notar cambios en el cuerpo, a menudo tampoco queda tiempo para cuidarse. Pero la buena noticia es que el cuidado de la región íntima no requiere nada laborioso. Una medida muy sencilla y que ya puede ayudar incluso a evitar infecciones urinarias es prestar atención a la forma en que se limpia después de ir al baño. Lo ideal es limpiar siempre de adelante hacia atrás, y no al revés, y lavarse las manos antes y después de orinar o evacuar.

Algunos productos pueden ser parte de su rutina y también contribuir a dejar la región íntima saludable durante todo el mes.

Otro consejo es dejar que la región respire. ¿Sabías que dormir sin bragas es una buena petición? Con esto, el área está libre de humedad, que es el ambiente perfecto para la proliferación de bacterias y hongos. Todavía recuerde dar preferencia a las bragas de algodón y tratar de no usar ropa ajustada.