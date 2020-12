Mantener la armonía con otro: cuando la pareja tiene hijos, es muy importante mantener el respeto, para que la relación sea cordial y educada. Es muy estresante para un niño vivir en un ambiente conflictivo y con diferentes reglas. Por lo tanto, no coloquen a los niños en medio del conflicto y hablen respetuosamente entre ellos sobre las reglas y los límites para que sean iguales.

Redimir la autoestima: Nunca es tarde para ser felices, la vida de los da todas las oportunidades de seguir adelante en busca de lo que queremos y tenemos capacidad y recursos para ello. Teniendo esto en cuenta, piense que una experiencia negativa no anula todo lo bueno que tiene y hace.

Aceptar que ha llegado a su fin: la aceptación es una fase de reflexión y tristeza, pues está marcada por el análisis de toda la historia, sensaciones de “podía funcionar”, “podría haber hecho” y muchos momentos de culpa. Pero si una relación ha llegado a su fin, depende de los dos aceptar el pasado y mirar el futuro para seguir sus vidas. Cuando todavía amas y admiras a la pareja, pero no es recíproca, puede ser más difícil de aceptar, pero piensa que te mereces a alguien que también te ama y te hace feliz.

Reconocer el problema: la fase anterior a cualquier separación es siempre muy delicada, pues siempre tenemos una resistencia al ver que las cosas no están bien y que tal vez no sea sólo una crisis. El primer paso es reconocer que hay un problema que enfrentar.

3. Dificultad de diálogo Una dificultad común de muchas parejas es poder hablar sobre cualquier tema. En los momentos de crisis no solo existe la dificultad, sino también el interés en tratar de hablar. Cuando la relación llegó a su fin, ya no existe la voluntad de intentar ni el interés en querer escuchar al otro.

2. Falta de planes en común Tener metas y metas en común son un punto fuerte para la Unión de la pareja. Cuando los planes ya no encajan y cada uno comienza a pensar individualmente, vale la pena revisar la relación.

1. Poca sintonía Con el paso del tiempo y de la convivencia, percibimos que ya no caminamos Más lado a lado, falta sintonía con el compañero y la sensación es la de caminar en direcciones opuestas.

Los problemas comienzan cuando esa admiración deja de existir y cuando percibo que el otro ya no me completa más. Es el sentirse solo e incomprendido incluso acompañado, la conocida soledad a dos. ¿Es esa la razón por la que muchas relaciones terminan, incluso si todavía hay amor?

¡Ah, el amor! Este sentimiento tan hermoso y romántico, sinónimo de felicidad y romance también puede traernos sufrimiento, ya que no es el único responsable del éxito de la relación. Además de él, la relación depende también de la admiración que tenemos por el otro, por el carácter y cualidades y también por la forma en que me siento amado y completo.

