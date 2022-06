5 Recomendaciones Para Hacer Un Buen Linkbuilding

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Quizás conviene, mucho antes de dar recomendaciones para hacer un buen linkbuilding, explicar qué es esto y por qué es importante. Cuando hablamos de linkbuilding estamos haciendo referencia a una técnica de SEO off-page que tiene como objetivo el conseguir que nuestra web acabe enlazada por otras. Y, esto, ¿por qué? Pues porque así consigue una mayor autoridad en los motores de búsqueda y se posiciona mejor frente a otros contenidos.

Hay que tener en cuenta que por muy interesante, completo y de valor sea el contenido de calidad que podamos estar ofreciendo si no llega a los usuarios será como el árbol que cae en el bosque pero nadie lo ve ni lo escucha. Lo mismo ocurrirá con nuestro sitio web.

Digamos que esto del posicionamiento SEO es bastante complejo y hay muchas teclas que hay que saber tocar para que funcione bien y para que lo haga, sobre todo a largo plazo. Si no tienes mucha idea de esto contrata servicios de marketing. Una agencia de marketing digital tiene un coste, sí, pero hay que ver mucho más allá y valorarla como lo que es: una inversión no solo importante sino necesaria en el mercado que hemos construido en la actualidad donde la competencia no deja de crecer y donde no tener presencia en Internet equivale casi a desaparecer, por lo cual contar con una buena agencia de marketing digital es esencial para llevar a cabo un buen linkbuilding.

Aunque una buena parte del linkbuilding se centra en los enlaces externos no nos podemos olvidar de que la técnica de linkbuilding va más allá. Si incluimos un enlace dentro que dirija a nuestra misma página web, es decir un enlace interno, también ayuda porque si se hace de manera natural lo que conseguiremos es que el lector pase de una página a otra, que permanezca más tiempo en nuestra web y eso también posiciona. Como vemos esto de la construcción de enlaces es, cuanto menos, interesante y puede ser muy útil. Ahora bien, ¿cómo hacer una buena estrategia de linkbuilding?

1. Guest Posting

Es un método de lo más efectivo y sencillo. Lo que hay que hacer es contactar con personas influyentes en el sector en el que tengamos interés y conseguir una colaboración. Esto ayudará mucho a ganar en visibilidad y reputación.

Ayudarse de las redes sociales

Si no se sabe por dónde empezar es muy buena idea echar un vistazo a las redes sociales y ver, dentro de los temas que nosotros podemos tocar y pueden ser de interés para nuestros clientes o posibles clientes quiénes tienen más seguidores. Por ponerse en contacto y probar a establecer una colaboración no se pierde nada y se puede dar un salto muy interesante.

2. Intercambio de enlaces

Si la página, la empresa o la persona que creemos que puede ser influyente para nuestro público habla de nosotros de manera natural e incluye un enlace entrante es algo que nos puede beneficiar. Este enlace, de normal, estará puesto en palabras clave y una cosa muy importante que no podemos perder de vista es que tampoco podemos abusar de esto.

Si Google, porque a fin de cuentas es el buscador más destacado, percibe que esta colaboración es demasiado frecuente se puede pasar a algo no natural y recibir una penalización.

3. Notas de prensa

Si tenemos un evento o lo podemos crear o, en general, una información que pueda ser de interés para la prensa hay que tratar de aprovecharla al máximo porque así llegaremos a un público más grande y, por supuesto, favorece al linkbuilding.

Si hacemos bien este trabajo y conseguimos tener una relación más o menos cercana con uno o varios periodistas es algo que siempre puede ser a nuestro favor. Ellos mismos se suelen lanzar a escribir un artículo si creen que puede ser interesante para su público.

4. Constanza y equilibrio

Ya dimos un pequeño consejo en lo que se refiere a saturar con enlaces. Si no se hace de manera natural nos acabarán por penalizar y se conseguirá justo el objetivo contrario al que se estaba buscando.

Al mismo tiempo este trabajo, como todo lo que tiene que ver con el marketing online en general, debe ser constante. Si no es así todo lo que estamos ganando en los resultados de búsqueda lo podemos perder porque no hay que olvidar que la competencia, al menos si hace bien su trabajo, llevará a cabo las mismas o muy similares acciones a las nuestras.

5. No solo van bien los enlaces dofollow

Al contrario de lo que se pensó por mucho tiempo, los enlaces nofollow también son importantes y pueden ayudarnos a posicionarnos si sabemos usarlos. Los nofollow serían aquellos que no tienen intención de contribuir a la autoridad de la página web. Igualmente, como decimos, pueden jugar un papel fundamental. De hecho, la estrategia perfecta estaría en encontrar un equilibrio entre ambos tipos de enlaces.

Por ejemplo, los enlaces nofollow pueden ser perfectos si ya contamos con una página web con autoridad pero queremos enlazar a otras páginas porque cuentan con información interesante. Usando los nofollow ganamos ese contenido evitando que ganen con nuestro posicionamiento de la otra parte.

Seguramente ahora la estrategia de linkbuilding te parezca más interesante y quieras ponerla en práctica. Aquí, como en todo lo que concierne al SEO, hay que tener paciencia pero dedicando un poco de esfuerzo y trabajo, los resultados llegan.

Una cosa importante que también tendríamos que tener en cuenta es que no hay que tratar de acelerar los tiempos. Es más, esto puede ser muy contraproducente. Cuando estaba iniciando el linkbuilding hubo empresas que crearon verdaderas granjas de enlaces. Su objetivo era salir en el ranking a toda costa sirviéndose de esta técnica. Como sabrás, Google evoluciona constantemente siempre con el objetivo de que quienes ocupan los primeros puestos se lo merezcan o, al menos, que cumplan con sus criterios para merecerlo. Si empieza a notar que los enlaces son muchos y se producen en muy poco tiempo, también puede llegar una penalización, por lo que será mejor evitarlo.