Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer sufre varias transformaciones a las que debe estar atenta, no siendo la boca y los dientes la excepción. Los dientes y las encías se vuelven más vulnerables y es importante evitar comer alimentos ricos en azúcar y carbohidratos, mantener una buena higiene bucal y acudir regularmente al dentista para garantizar el seguimiento correcto.

En este sentido, y como dentista, acepté el reto de aclarar cinco de las principales dudas sobre la salud bucal durante el embarazo.

¿El embarazo debilita los dientes?

No, los minerales presentes en la estructura de los dientes de la madre son estables y, como tales, no pueden ser rescatados por el torrente sanguíneo durante el embarazo.

¿Las mujeres embarazadas están más sujetas a la aparición de problemas?

Debido a las hormonas hay una reducción en el pH en la boca, creando un ambiente más ácido y, en consecuencia, más propicio para el desarrollo de bacterias. Por otro lado, los hábitos alimenticios a menudo experimentan cambios, aumentando la frecuencia en la ingesta y, a veces, la cantidad de carbohidratos. Por esta razón, los problemas con los dientes y las encías pueden surgir o empeorar.

¿Dolor de muelas durante el período de gestación y ahora?

Es importante consultar inmediatamente a un dentista para evaluar y aconsejar qué tratamiento debe ser. La automedicación nunca debe ser una opción. Idealmente, cada vez que planee quedar embarazada, la mujer buscará al dentista para verificar los tratamientos necesarios y, por lo tanto, reducir la probabilidad de situaciones de emergencia durante el embarazo.

¿Se puede realizar algún tipo de tratamiento dental durante el embarazo?

No. Si se necesita algún tratamiento, el dentista decidirá si debe iniciarse o no. Hay períodos durante el embarazo en los que hay “mayor seguridad” y la mayoría de los procedimientos se pueden realizar, si está justificado. Sin embargo, hay otros como la colocación de implantes o el blanqueamiento dental, que pueden y deben posponerse hasta después del nacimiento del bebé porque no son urgentes.

¿Pueden las complicaciones de la salud oral influir en el bebé?

Los estudios han demostrado que las mujeres con problemas de encías tienen una mayor propensión a tener partos prematuros y dar a luz a bebés con bajo peso. En este sentido, es esencial asegurar que no haya ningún problema a nivel de salud bucal.