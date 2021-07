Esto sucede cuando no se prepara o planifica para la posibilidad de un fracaso. Sin embargo, los errores y los éxitos son parte de la trayectoria de todas las personas. Por lo tanto, aprenda de sus deficiencias, siempre busque nueva información y asegúrese de hacer planes.

Al llegar a esta etapa, se muestra completamente informado sobre su condición económica y listo para avanzar algunas casas más en busca del éxito en la vida financiera. Es importante enfatizar que errar no debe ser visto como un fracaso completo o puro desperdicio de dinero.

Y este análisis puede asustar a las personas más conservadoras a tomar riesgos. Pero, vale la pena recordar que cuanto menor sea el riesgo, menor será su retorno. Cuanto mayor sea el riesgo asumido, mayor será su beneficio. Todas estas variables necesitan ser pensadas, estudiadas y calculadas para no volver a la primera etapa.

Y este consejo también puede ser aprovechado por una empresa o por un profesional autónomo que quiere lograr el éxito financiero y la ciencia de hacerse rico. Porque, dejas de gastar en asuntos que no son de emergencia y puedes usar ese capital para aprovechar tus ventas y/o expandir tu marca.

Sin embargo, no importa si se siente más cómodo haciendo estos cálculos en una hoja de papel, en su hoja de cálculo de Excel o en el programa más sofisticado del planeta. Los expertos solo afirman que es esencial anotar todos los gastos fijos (cuentas, financiamiento), gastos variables y sus ganancias para tener una idea de cómo está su salud financiera.

Esto no significa que estarás en el camino más corto hacia la Fortuna, solo que estás aprendiendo a caminar en la dirección correcta.

Este mismo concepto se puede aplicar a su vida. Incluso si es un consejo básico, no todos tienen cuidado de verificar cuánto sale y cuánto entra en sus finanzas cada mes. Comience a preocuparse por los temas básicos para dar cuenta de la curación de los problemas más graves.

Simplemente, la cuenta no ve y tendrá que soportar todas estas deudas más tarde. Considere el ejemplo de una caja de agua: mientras haya un agujero, el agua saldrá, pero cuando se arregla el problema, el agua tiende a llenarse gradualmente.

La primera lección que todo trabajador, empresario, empresario o profesional liberal debe aprender es que uno no debe gastar más de lo que uno gana en el mes. Por lo tanto, si su salario es de R 1500, no puede pasar tres meses con gastos superiores a dos mil reales.

No significa encontrar la manera más rápida de acumular una fortuna, sino obtener un nivel de vida estabilizado y proporcionar condiciones dignas para toda su familia.

By