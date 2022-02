5 MEJORES WALLETS CRIPTOMONEDAS 2022>>> TOPS>>

By

¡Clickear Stars! (Votos: Promedio: )

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Las criptobilleteras son una herramienta esencial para comprar, comerciar y vender criptomonedas. Los comerciantes los necesitan para almacenar criptomonedas de forma segura, así como para proteger y validar la información de las transacciones. Sea hardware o software, también llamado fría y caliente de almacenamiento, personalizada crypto carteras ofrecen los comerciantes dedicados soluciones en comparación con los de crypto intercambios.

Siga leyendo para conocer los diferentes tipos de monederos de criptomonedas, cómo funcionan y cuál debe elegir.

Nuestras Mejores Selecciones para Las Mejores Wallets Criptomonedas 2022

Coinbase Wallet – Best for Beginners Electrum – Best for Bitcoin Mycelium – Best for Mobile Ledger Nano X – Best Offline Crypto Wallet Exodus – Best for Desktop

Lo mejor para principiantes: Coinbase

Mejores Wallets criptomonedas 2022

PRO

Interfaz fácil de usar que es fácil de navegar

Admite más de 500 activos de criptomonedas

Compatibilidad con autenticación de 2 factores y firma múltiple

Respaldado por un intercambio de buena reputación que puede recuperar activos perdidos o robados

DESVENTAJA

Problemas de seguridad y puntos débiles similares a los de otras alternativas de almacenamiento en caliente

Solo disponible en dispositivos móviles y tabletas (excepto para la extensión de Chrome)

Por qué lo elegimos: elegimos Coinbase Wallet como la mejor billetera criptográfica para principiantes porque es una billetera intuitiva y altamente segura que está respaldada por un intercambio conocido.

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Coinbase Wallet es una billetera excelente para principiantes que tienen poca o ninguna experiencia con criptomonedas. La aplicación se puede conectar a la mayoría de las cuentas bancarias principales y tiene una interfaz acogedora y fácil de navegar, que consta de un diseño simple de tres pestañas y funciones claramente identificables. Coinbase Wallet puede almacenar tokens no fungibles (NFT) y coleccionables digitales, y admite más de 500 criptoactivos, el mayor número entre las billeteras calientes de esta lista.

Mejores Wallets criptomonedas 2022

Es importante hacer una distinción entre Coinbase the exchange y Coinbase wallet. La billetera Coinbase se puede usar sin abrir una cuenta con uno de los intercambios de criptomonedas más grandes. También es sin custodia, lo que significa que su clave privada se almacena en su dispositivo, no en los servidores de Coinbase, por lo que no necesita preocuparse por que sus monedas estén bloqueadas por cualquier motivo o expuestas a un ciberataque en el sitio web.

Otros aspectos destacados incluyen:

Utiliza el chip Secure Enclave disponible en dispositivos Android, iOS, iPad y Mac para proporcionar autenticación biométrica (por ejemplo, FaceID, TouchID)

Acceso a intercambios descentralizados en la aplicación, que pueden convertir tokens sin intermediarios

Copias de seguridad opcionales en la nube para proteger sus claves digitales

Lo mejor para Bitcoin: Electrum

Mejores Wallets criptomonedas 2022

PRO

Configuración rápida y fácil

Mayor seguridad que otras billeteras calientes

Tarifas de transacción personalizables

Las billeteras no sufren tiempo de inactividad gracias a las configuraciones del servidor

DESVENTAJA

Solo admite el comercio de Bitcoin

Configuración e interfaz no ideales para principiantes

No hay soporte al cliente a través de chat, correo electrónico o teléfono

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Por qué lo elegimos: elegimos Electrum como la mejor billetera Bitcoin debido a sus amplias características de seguridad y su alto grado de personalización.

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Fundada en 2011, Electrum es una de las billeteras criptográficas más antiguas y conocidas de la actualidad. También es una de las pocas carteras criptográficas que quedan que solo comercializan en Bitcoin, una moneda que Electrum está especialmente equipada para soportar. La billetera alberga una variedad de potentes funciones de seguridad que otros carecen, y los usuarios también pueden ajustar sus tarifas dependiendo del tiempo que estén dispuestos a esperar a que se complete una transacción: Pague más tarifas y su transacción se ejecutará más rápido.

Mejores Wallets criptomonedas 2022

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Uno de los mayores activos de la billetera es que utiliza un cliente liviano. Los clientes ligeros se pueden configurar en cuestión de minutos y ocupan menos espacio que los clientes de billetera tradicionales en su computadora. Al usar verificación de pago simple (SPV), la billetera solo descarga partes de la cadena de bloques, lo que acelera las transacciones sin comprometer la seguridad.

Otros aspectos destacados incluyen:

Billetera de código abierto, lo que significa que su código está disponible para el escrutinio, lo que ayuda a generar confianza y seguridad

También incluye tarifas de transacción personalizadas, lo que significa que los usuarios pueden ajustar sus tarifas en función del tiempo que estén dispuestos a esperar a que se complete una transacción, y varios tipos diferentes de cuentas de usuario

Integración con carteras de hardware (KeepKey, Ledger, Trezor) para almacenamiento en frío

Autenticación de dos factores y compatibilidad con múltiples firmas

Lo mejor para móviles: Mycelium

Mejores Wallets criptomonedas 2022

PRO

Compatible con las soluciones de almacenamiento en frío más populares (Ledger, Trezor, KeepKey)

Cuentas de gastos de HD y cuentas de ahorro de una sola dirección disponibles

Intercambio de criptomonedas en la aplicación y material educativo

Ofrece transacciones sin conexión

DESVENTAJA

Inherentemente no es tan seguro como las billeteras de hardware

Puede ser confuso para los usuarios primerizos

Solo admite tokens Bitcoin, Ether y ERC-20

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Por qué lo elegimos: elegimos Mycelium como la mejor billetera criptográfica para dispositivos móviles debido a su fuerte enfoque en la seguridad y la información avanzada del historial de transacciones.

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Mycelium es otra billetera criptográfica bien establecida con un gran enfoque en Bitcoin. Introducido en el mercado en 2008, ha sido durante mucho tiempo un monedero de software solo para dispositivos móviles y sigue siendo una de las mejores opciones para usuarios de Android e iOS.

Mejores Wallets criptomonedas 2022

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Las opciones de seguridad y transacción de Mycelium son dos de los principales aspectos destacados de la billetera. La aplicación es totalmente reproducible, lo que significa que su código se puede duplicar y comparar con el original para encontrar posibles problemas de seguridad, y tiene varios niveles de protección de pines. La aplicación wallet incluye tarifas de transacción personalizadas con cuatro niveles recomendados (prioridad baja, normal, económica y prioridad) y varios tipos diferentes de cuentas de usuario.

Otros aspectos destacados incluyen:

Un historial de transacciones avanzado que incluye información como la altura de bloque, que es una ubicación específica en la cadena de bloques; las tarifas de los mineros, que se pagan a los mineros en la red de la cadena de bloques; y las entradas / salidas, que indican las direcciones en una transacción

Operabilidad entre monederos a través de la red FIO, que comprende criptografía líder

Carteras, intercambios y procesadores de pagos

Un modo de solo reloj, que permite a los usuarios deshabilitar las transacciones salientes mientras realizan un seguimiento de sus acciones y operaciones

Lo mejor para la Billetera Criptográfica Fuera de línea: Ledger Nano X

Mejores Wallets criptomonedas 2022

PRO

Admite una gran cantidad de activos digitales

Construido con hardware especial diseñado para proteger sus claves privadas

Bluetooth permite operar en la aplicación móvil Ledger Live

Batería incorporada con 8 horas de duración de la batería

DESVENTAJA

Mucho más caro que otras carteras frías

El uso de la tecnología Bluetooth puede ser una preocupación de privacidad para algunos

Sin pantalla táctil

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Por qué lo elegimos: elegimos Ledger Nano X como la mejor billetera criptográfica fuera de línea debido a su número de monedas compatibles, altos estándares de seguridad y capacidades de comercio móvil.

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Ledger es una de las marcas más conocidas de carteras de hardware disponibles en la actualidad. Su popularidad inicial surgió con su primera billetera, la Ledger Nano S, una billetera fría altamente segura y llena de funciones. El Ledger Nano X amplía el éxito del Nano S al agregar una batería incorporada y características como conectividad Bluetooth y mayores capacidades de administración de activos.

Mejores Wallets criptomonedas 2022

Mejores Wallets criptomonedas 2022: El Ledger Nano X tiene un precio actual de $119, viene en un acabado negro mate y tiene una pantalla de 128 x 64 píxeles para recorrer aplicaciones. La billetera admite más de 1,800 monedas y tokens, el número más grande de nuestra lista, y puede administrar hasta 100 de ellos simultáneamente a través de las aplicaciones en el dispositivo.

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Su conectividad Bluetooth de baja energía se puede desactivar en cualquier momento y permite que el Nano X se use con la aplicación Ledger Live en dispositivos Android o iOS para intercambiar criptos sobre la marcha.

Otros aspectos destacados incluyen:

El chip Secure Element de Ledger, un chip especializado que también se utiliza para soluciones de seguridad de alta gama, como tarjetas de crédito y pasaportes, que protege de varios tipos de ataques

Además de comprar y vender criptomonedas, la aplicación Ledger Live se puede usar para prestar y apostar criptomonedas para generar ingresos

Lo mejor para escritorio: Éxodo

Mejores Wallets criptomonedas 2022

PRO

Soporta más de 145 crypto activos

Compatible con carteras de hardware Trezor One y Trezor T

Permite a los usuarios comprar Bitcoin con Apple Pay

atención al cliente 24/7

DESVENTAJA

Altas tasas de transacción en la cartera de intercambio criptográfico

La falta de autenticación nativa de 2 factores puede molestar a algunos usuarios

Sin soporte de firma múltiple

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Por qué lo elegimos: elegimos Exodus como la mejor billetera criptográfica para computadoras de escritorio debido a la velocidad de sus transacciones, la facilidad de uso y la variada funcionalidad de su cliente.

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Exodus es una de las carteras más atractivas e intuitivas del mercado hasta la fecha. Exodus, originalmente una billetera de escritorio, ahora tiene aplicaciones para iOS y Android y también es compatible con billeteras Trezor, una popular marca de billetera de hardware. Sin embargo, la aplicación de billetera de escritorio sigue siendo la oferta principal de la billetera y se actualiza cada dos semanas.

Mejores Wallets criptomonedas 2022

UMejores Wallets criptomonedas 2022: no de los principales sorteos de Exodus es el número de monedas que admite. La billetera admite más de 145 activos de criptomonedas, un número mayor que muchas otras billeteras calientes. Esto incluye monedas alternativas establecidas, como Ether, Litecoin, Tether y Dash, así como monedas meme populares como Dogecoin y Shiba Inu.

Otros aspectos destacados incluyen:

Tarifas personalizables, aunque solo para transacciones de Bitcoin a partir de septiembre de 2021

Un número creciente de aplicaciones lanzadas para diversificar la funcionalidad de la billetera, incluidas aplicaciones para gráficos en vivo, apuestas criptográficas y depósitos criptográficos

Se ejecuta en un cliente ligero, lo que significa que usa SPV y no descarga cadenas de bloques completas para acelerar las transacciones

Otras carteras criptográficas que consideramos

Trezor

Mejores Wallets criptomonedas 2022

PRO

Elija entre Trezor One y Trezor Model T más asequibles

Interfaz intuitiva y conveniente

DESVENTAJA

Más caras que otras carteras de hardware con funcionalidad similar

Sin soporte para dispositivos iOS

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Trezor es una marca bien conocida en el mundo de las criptomonedas, habiendo lanzado las primeras billeteras criptográficas de hardware. Ambos de sus modelos actuales cuentan con excelentes medidas de seguridad y admiten numerosos activos.

Mejores Wallets criptomonedas 2022: No estuvo en nuestra lista principal, ya que los modelos ofrecidos por Ledger superaron a los de Trezor en lo que respecta a su construcción y el número de monedas compatibles. Sin embargo, recomendamos encarecidamente Trezor para cualquier persona que use Exodus como su billetera criptográfica principal debido a su integración optimizada con los modelos Trezor.

KeepKey

Mejores Wallets criptomonedas 2022

PRO

Billetera de hardware a un precio razonable

La pantalla del dispositivo admite códigos QR

DESVENTAJA

Admite un número limitado de monedas

Más pesado que los competidores de precio similar

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Otra billetera de hardware, la KeepKey, es una excelente solución para aquellos que buscan una billetera de hardware asequible, cuyo precio actual es de $49.00. Su atractiva pantalla e interfaz son más fáciles de usar para principiantes que las carteras Trezor y Ledger.

La billetera también sigue los estándares de seguridad de primer nivel. Sin embargo, al igual que los modelos Trezor, KeepKey fue superado en ciertas áreas cuando se trataba de la mejor billetera fuera de línea.

Atomic Wallet

Mejores Wallets criptomonedas 2022

PRO

Admite más de 300 monedas y fichas

Admite compras con tarjeta de crédito e intercambios y conversiones en la billetera

DESVENTAJA

Sin integración de monedero de hardware

No hay muchas monedas disponibles para la función de intercambio atómico

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Atomic Wallet es una billetera de almacenamiento caliente con muchas cosas a su favor. Los usuarios no necesitan para abrir una cuenta para usarlo, soporte al cliente está disponible 24/7, y es compatible con una cantidad considerable de activos.

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Un punto a destacar es su función de intercambio atómico, que utiliza un intercambio de criptomonedas descentralizado alojado dentro de la propia billetera para intercambiar monedas sin terceros. No aterrizó en nuestra lista de las mejores billeteras de criptomonedas porque otras billeteras ofrecían mejores versiones de la mayoría de sus características.

Guía de Billeteras Criptográficas

Mejores Wallets criptomonedas 2022: La tecnología Blockchain ha hecho que las transacciones de moneda digital sean cada vez más útiles, prácticas y accesibles. Sin embargo, a medida que el número de usuarios de criptomonedas ha aumentado, también lo ha hecho la tasa de robo cibernético relacionado con las criptomonedas. Es por eso que tener una billetera criptográfica altamente segura es más importante que nunca, ya sea digital o física.

¿Qué es una billetera criptográfica?

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Las carteras de criptomonedas, o simplemente las carteras de criptomonedas, son lugares donde los comerciantes almacenan los códigos digitales seguros necesarios para interactuar con una cadena de bloques. No almacenan activamente sus criptomonedas, a pesar de lo que su nombre pueda hacerle creer.

Mejores Wallets criptomonedas 2022

Las criptobilleteras deben localizar la criptografía asociada a su dirección en la cadena de bloques, por lo que deben interactuar con ella. De hecho, las criptobilleteras son menos billeteras que libros mayores: funcionan como la identidad y la cuenta de un propietario en una red blockchain y proporcionan acceso al historial de transacciones.

¿Cómo crypto carteras de trabajo?

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Cuando alguien envía bitcoin, ether, dogecoin o cualquier otro tipo de moneda digital a su billetera criptográfica, en realidad no está transfiriendo ninguna moneda. Lo que están haciendo es firmar la propiedad de la misma a la dirección de su billetera, es decir, están confirmando que el cripto en la cadena de bloques ya no pertenece a su dirección, sino a la suya. Para ello se necesitan dos códigos digitales: una clave pública y una clave privada.

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Una clave pública es una cadena de letras y números que genera automáticamente el proveedor de la billetera criptográfica. Por ejemplo, una clave pública podría tener este aspecto: B1fpARq39i7L822ywJ55xgV614.

Una clave privada es otra cadena de números y letras, pero que solo el propietario de la billetera debe saber.

Mejores Wallets criptomonedas 2022

Piense en una billetera criptográfica como una cuenta de correo electrónico. Para recibir un correo electrónico, debe proporcionar a las personas su dirección de correo electrónico. Esta sería su clave pública en el caso de las billeteras criptográficas, y debe compartirla con otros para formar parte de cualquier transacción de blockchain. Sin embargo, nunca le daría a alguien la contraseña para acceder a su cuenta de correo electrónico. Para los monederos criptográficos, esa contraseña es el equivalente a su clave privada, que bajo ninguna circunstancia debe compartirse con otra persona.

Mejores Wallets criptomonedas 2022: Al usar estas dos claves, los usuarios de monederos criptográficos pueden participar en transacciones sin comprometer la integridad de la moneda que se está negociando o de la transacción en sí. La clave pública asignada a su billetera digital debe coincidir con su clave privada para autenticar los fondos enviados o recibidos por ella. Una vez que se verifican ambas claves, el saldo en su billetera criptográfica aumentará o disminuirá en consecuencia.