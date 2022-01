Las 5 Mejores Estaciones de Radio de Alexa de 2022

By

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022: El asistente virtual de Amazon ahora puede reproducir casi cualquier estación de radio gracias a las nuevas habilidades de Alexa. Afortunadamente, todas las habilidades de Alexa son completamente gratuitas, por lo que puede comenzar a escuchar sus emisoras favoritas en su tableta Amazon Echo o Fire sin suscribirse a un servicio de terceros.

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022

Cómo escuchar la Radio con Alexa

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022: Para habilitar las habilidades de Alexa en su tableta Amazon Echo o Fire para que pueda escuchar la radio:

Abre la aplicación Alexa en tu dispositivo móvil. Toca el icono de hamburguesa en la esquina superior izquierda y toca Habilidades y juegos en el menú. Busca la habilidad que quieras, o pulsa Categorías y, a continuación, Música y Audio o Noticias para explorar emisoras y habilidades específicas. Selecciona la habilidad que quieras y toca Habilitar habilidad.

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022

Alternativamente, puedes decir «Alexa, habilidades abiertas» y decirle a Alexa qué habilidad quieres habilitar.

¿Puede Alexa Tocar En Emisoras De Radio Locales?

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022: Existe la posibilidad de que Alexa ya pueda jugar en su estación local favorita sin necesidad de habilidades; intente decir: «Alexa, juega [estación].»Puede solicitar emisoras por nombre, frecuencia o letras de llamada. Del mismo modo, puede solicitar ciertos programas de radio antiguos por nombre, como «Radio Mystery Theater».»Si Alexa no puede encontrar lo que quieres escuchar, intenta habilitar las siguientes habilidades para ampliar enormemente su repertorio.

MyTuner Radio: Best for International Stations

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022

Lo Que Nos Gusta

Elude las restricciones regionales.

Estaciones fáciles de encontrar fuera de los Estados Unidos.

Lo Que No Nos Gusta

Alexa lucha por reconocer nombres de estaciones no inglesas.

No hay integración con la aplicación myTuner Radio.

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022: MyTuner Radio te permite sintonizar más de 50.000 emisoras de todo el mundo. Puede solicitar emisoras como NPR y BBC, o puede solicitar una emisora aleatoria especializada en un género determinado, como jazz, noticias o deportes. Solo di: «Alexa, pídele a myTuner Radio que reproduzca [estación / género].»

Tip: Incluso puedes ser más específico. Por ejemplo, intente, » Alexa, pregunta a MyTuner Radio por las mejores estaciones de hip-hop en Colombia «. Alexa te dará una lista de estaciones para elegir.

Radio Paradise: Lo mejor para oyentes espontáneos

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022

Lo que nos gusta Buena mezcla de temas populares y underground.

Perfecto para fiestas y eventos sociales. Lo que no nos gusta No hay opción para bloquear ciertas canciones o artistas.

Alexa confunde la habilidad Radio Paradise con la aplicación.

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022: ¿No puedes decidir lo que quieres escuchar? Simplemente diga: » Alexa, abre la habilidad de Radio Paradise «. Escucharás una canción de un género aleatorio seleccionado por DJ profesionales que se especializan en satisfacer diversos gustos musicales.

Si te gusta lo que escuchas, solo di: » Alexa, pregúntale a Radio Paradise qué está sonando «.

Para pasar a otra canción, di » Alexa, siguiente canción «.

Radio Fun Time: lo mejor para los amantes de la nostalgia

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022

Lo Que Nos Gusta

Impresionante selección de contenido clásico.

Encontrar episodios específicos por número o título.

Lo Que No Nos Gusta

Tiende a repetir los mismos episodios cuando se establece al azar.

Mala calidad de audio original para la mayoría de los programas.

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022: Si eres un fan de los programas de radio de la vieja escuela como «Gunsmoke», «Dragnet» y «Abbott & Costello Show», entonces Radio Fun Time fue hecho para ti. Comienza diciendo: «Alexa, Abre la Radio, Diviértete.»Puedes solicitar un espectáculo específico, o pedirle a Alexa recomendaciones de un género determinado. Decir «Alexa, siguiente» para pasar a otro episodio.

Radio Anchor: Best for News Junkies

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022

Lo Que Nos Gusta

Informes imparciales de las fuentes de noticias más reputadas del mundo.

Excelente cobertura internacional.

Lo Que No Nos Gusta

Solo dos medios de noticias de los Estados Unidos.

La voz de lectura robótica de Alexa se vuelve irritante después de un tiempo.

Nadie debe confiar en una sola fuente para sus noticias. Afortunadamente, Radio Anchor hace que sea muy fácil buscar diferentes perspectivas. Pruebe comandos como» Alexa, pídale a la presentadora de radio que reproduzca historias deportivas del New York Times «o» Alexa, pídale a la presentadora de radio que reproduzca noticias de All India Radio » para ampliar su visión del mundo. El único inconveniente es que el presentador de radio en realidad no reproduce transmisiones de radio en vivo; en su lugar, Alexa lee las noticias en voz alta.

Radio D-Day: Best for History Buffs

Mejores estaciones de radio de Alexa de 2022

Lo Que Nos Gusta

Excelente recurso para profesores y estudiantes de historia.

Lo Que No Nos Gusta

Las descripciones vívidas no son para los débiles de corazón.

Para revivir uno de los momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial, digamos, «Alexa, Día D de Radio abierta» para escuchar una transmisión real del 6 de junio de 1944, que proporcionó una cobertura completa de la invasión de Normandía. Si quieres adelantarte a la victoria aliada, di: «Alexa, siguiente.»

Tip: Si estás particularmente interesado en ese período de tiempo, el Día Completo de Radio es otra habilidad de Alexa que necesitas. Diga, «Alexa, Día Completo de Radio Abierta» para escuchar un día entero de transmisión desde WJSV en Washington D. C. el 21 de septiembre de 1939.