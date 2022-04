5 JUEGOS para ganar ETHEREUM 2022 > GRATIS NFT $$$$>>>

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Juegos para ganar ethereum 2022: No hay señal más clara de los tiempos que el cambio de marca de Facebook como ‘Meta‘ y los desarrolladores que solicitan a Valve que levante la prohibición de los juegos de blockchain de Steam. A medida que nos acercamos a la realidad que es el olvido fuera de línea, no es de extrañar que el criptoverso se vuelva gamificado.

Juegos para ganar ethereum 2022

No me necesitarás para explicar los NFT (tokens no fungibles) en este punto, pero proporcionemos un poco de información sobre cómo la economía y la tecnología de Ethereum se adaptan al mundo de los juegos.

Top 5 de Juegos para ganar ethereum 2022

Basado en un modelo de juego para ganar, los jugadores se convierten en propietarios de activos en el juego a través de compras digitales o desbloqueando nuevos elementos. Básicamente, como la mayoría de los sistemas de juego, excepto que obtienes derechos de propiedad exclusivos donde puedes distribuirlos o revenderlos para tu propio beneficio. Si eso suena a su callejón, aquí hay algunos ejemplos populares:

Axie Infinity

Juegos para ganar ethereum 2022

Piense que Pokémon se encuentra con NFT, y algo descendiente de Crypto kitties. Las criaturas conocidas como Axies tienen una combinación prácticamente ilimitada con más de 500 partes del cuerpo personalizables y una huella genética individual. Crías, crías, intercambias y luchas PVP (jugador contra jugador). Incluso hay una moneda en el juego, Axie Infinity Shards (AXS), que puedes ganar mientras juegas, y un token ERC-20 que recompensa los derechos de gobierno parcial.

Gods Unchained

Juegos para ganar ethereum 2022

Un juego de cartas coleccionables con duelos de fantasía para un juego nerd definitivo. Para ganar partidas estratégicamente, los jugadores tienen que construir un mazo con una variedad de tácticas. Los jugadores obtienen Flux cuando ganan en juegos clasificados, que luego se pueden usar para crear tarjetas de alta calidad y comerciar en el mercado de la plataforma por criptomonedas reales.

Evolution Land

Juegos para ganar ethereum 2022

No muy lejos de los conceptos del mundo real, la tierra aquí se puede comprar en una subasta, con opciones de ocupación como extraer materiales producidos en la tierra o sintetizar elementos en accesorios. Junto con los Apóstoles coleccionables (de nuevo, algunos más raros que otros), estos activos se pueden intercambiar.

De los 26 continentes contenidos por los elementos de tierra, fuego, oro, agua, madera y silicio, los desarrolladores que han construido Atlantis basado en Ethereum y Byzantine basado en Tron.

Sorare

Juegos para ganar ethereum 2022

Volviendo a los juegos de cartas de la vieja escuela, administras un equipo virtual a través de la compra y la venta (¡sin olvidar el comercio!) de jugadores. Con licencia oficial y representando a futbolistas de la vida real para una temporada en particular, el juego rastrea el desempeño individual de futbolistas de 23 ligas. Los jugadores participan en competiciones y ganan dinero en efectivo u otras criptomonedas.

F1 Delta Time

Juegos para ganar ethereum 2022

No puedes tener juegos sin uno que involucre carreras. Lo interesante aquí es que los componentes, ya sean para automóviles o conductores, son fichas pequeñas y divisibles, cada una con un conjunto de estadísticas que afectan el rendimiento del automóvil o del conductor.

Pueden construir cantidades criptográficas mucho más grandes, y la moneda token ERC-20 llamada REVV se puede ganar apostando NFT. Por supuesto, además de probar tus composiciones en el modo Trial, también hay un modo Grand Prix para competir.