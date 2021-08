5 hábitos que retrasarán el envejecimiento de la piel

Después de todo, ¿quién no quiere ser joven “para siempre”? Todos, por supuesto! por eso te mostramos hábitos que retrasarán el envejecimiento de la piel. Y es por eso que, cuando se trata de cosméticos, entre los productos más buscados destacan los que integran el segmento de cuidado antienvejecimiento.

Además de mantener una piel joven durante el mayor tiempo posible, la verdad es que otro gran objetivo es envejecer con una tez hermosa, uniforme y saludable.

Para ello, te invitamos a seguir estos 5 hábitos que retrasarán el envejecimiento de tu piel:

Límpiate la cara todos los días, de la mañana a la noche, sin excepción

“¿Cuántas veces nos vamos a dormir y pensamos: ‘¿es solo esta vez?”Sí lo es, pero todas estas veces juntas resultan en muchas impurezas acumuladas y una renovación incompleta de la piel. Además, hay muchas personas que no tienen el hábito de limpiarse la cara por la mañana y es igualmente importante. Atención, cuando hablamos de limpiar la cara por la mañana no es solo lavar con agua, sino utilizar un producto de limpieza que pueda eliminar todos los residuos. Como la piel se renueva por la noche, es normal tener el mismo residuo por la mañana, así que antes de comenzar su rutina matutina no olvide: ¡comience por limpiar!”.

Use protector solar todos los días (haga frío o tome el sol)

“Siempre que hablamos del envejecimiento de la piel tenemos que referirnos al protector solar. Suena repetitivo? Pero la verdad es que hay muchas personas que todavía solo usan protector solar en el verano o cuando están en la playa. Sin embargo, es muy importante usar protector solar todos los días, incluso en los días grises, porque nuestra piel está expuesta a la luz solar y por lo tanto es importante bloquear sus efectos sobre la piel. Además del uso de protector, incluyendo la vitamina C en su rutina matutina asegurará un “aislamiento” aún más efectivo. Sesderma C-Vit Liposomal Serum es el producto indicado para combatir intensamente el fotoenvejecimiento, y también se puede utilizar para aclarar las marcas de acné, estrías y cicatrices. Si tenemos una especie de ESCUDO impenetrable por los rayos UV, menos daño tendrá nuestra piel y en consecuencia, más tarde envejecerá”.

Hidratar la piel

“El uso de una crema hidratante es esencial para una piel sana, bien cuidada y hermosa. Y, por supuesto, la piel sana envejece más tarde. Cuando nos referimos al uso de humectantes no necesariamente tienen que ser esas cremas súper grasosas. Adaptar la crema hidratante a tu gusto y las necesidades de tu piel!

Por ejemplo, existe el mito de que la piel grasa no necesita hidratarse. Todos los tipos de piel necesitan hidratación, pero hay que adaptarla. Por lo tanto, una piel grasa o propensa al acné tendrá una crema hidratante adecuada para su tipo de piel, que también tiene acción matificante o anti-imperfección”.

Aplicar exfoliante

“Usar un exfoliante semanal es la mitad del camino hacia una piel sana y joven por más tiempo. La exfoliación le permite eliminar las células muertas y hacer que la piel sea más delgada y suave. En consecuencia, si la piel está limpia, conseguimos una mejor renovación.

Una vez más, al igual que con la crema hidratante, adaptar el exfoliante a su tipo de piel. Hay exfoliantes que tienen un grano más grueso y son más adecuados para pieles mixtas y grasas. Si por el contrario tienes la piel normal o seca, opta por un exfoliante suave”.

Siga un estilo de vida más saludable

“¡No podíamos terminarlo de otra manera! Podemos tener la mejor rutina de belleza diaria, con el mejor cuidado facial, pero si no tenemos un estilo de vida saludable la piel envejecerá temprano. Así que reconsidere su estilo de vida: coma sano, haga ejercicio, no fume y duerma según sea necesario”.