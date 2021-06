Up Next

Así, las manos pueden concentrar una alta tasa de agentes infecciosos y cuando no se desinfectan adecuadamente, estos agentes pueden ser inhalados, ingeridos o pueden penetrar en las membranas mucosas del ojo, por ejemplo. El saneamiento después de regresar de lugares como las calles, los baños y el trabajo son extremadamente importantes para prevenir posibles enfermedades.

By