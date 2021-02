Up Next

Las legumbres son alimentos extremadamente completos con numerosos beneficios para la salud. No sólo son una gran fuente de proteínas y fibra y proporcionan diversos minerales y vitaminas al cuerpo, su consumo regular ayuda a reducir el colesterol LDL y a disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedades coronarias.

En el Día Mundial de las Leguminosas, que se señala hoy, día 10 de febrero, la marca portuguesa Snood Foods comparte cinco formas de incluir este alimento no menú diario.

