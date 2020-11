Como resultado, existe la aparición de algunas condiciones que pueden obstaculizar la vida cotidiana. Entre las principales consecuencias del debilitamiento del piso pélvico se encuentran la incontinencia urinaria, el dolor y la incomodidad (incluso durante las relaciones sexuales). Por lo tanto, para ayudar a las mujeres que desean fortalecer estos músculos, he separado algunos ejercicios fáciles y que se pueden hacer en casa.

