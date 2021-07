Esta es una serie de 5 cosas que no sabes sobre la escoliosis y que te voy a contar aquí, una al día. Marca a tus amigos, comparte con aquellos que lo necesitan. ⁣

1. Escoliosis ¿la escoliosis es una enfermedad?⁣

¡No! La escoliosis no es una enfermedad. ⁣

⁣

La escoliosis es un cambio en la posición de las vértebras de la columna vertebral y, en la mayoría de los casos, no tiene una causa definida. ⁣

⁣

Puede ser parte de un síndrome, como sucede con niños especiales, puede ocurrir por degeneraciones (en el caso de los ancianos) y también por cambios en la formación de las vértebras (desde el embarazo), entre otras causas. ⁣

⁣

Pero al menos el 80% de las veces, la escoliosis no tiene una causa definida. Es decir, ella es idiopática. ⁣

⁣

No es una enfermedad. No es culpa tuya o de tus padres. Nada de lo que hiciste o fallaste causó escoliosis. Sólo te pasó a ti.⁣

2. Si tiene escoliosis, probablemente no necesitará cirugía

El cambio en la posición de las vértebras que causa la escoliosis se puede medir en ángulos. La mayoría de los casos se pueden tratar clínicamente, con ejercicios específicos para la escoliosis y el uso de chalecos especiales. Aproximadamente solo el 10% de los casos necesitan tratamiento quirúrgico.

3. Cualquiera que tiene escoliosis puede practicar deportes!

A pesar de que muchas personas con escoliosis ya han oído que no podían practicar actividades físicas, de hecho esto es un mito. La actividad física es buena para el cuerpo y la mente.

Usain Bolt y Michael Phelps, medallistas olímpicos y las mayores leyendas del deporte en sus áreas, tienen escoliosis. ¿Necesito decir algo más?

4. RPG no trata la escoliosis! No nadar!

RPG es un protocolo de fisioterapia para la aptitud postural. Pero RPG no trata la escoliosis. La natación tampoco es un tratamiento para la escoliosis. No tenemos evidencia científica confiable que apunte a una mejora significativa en la escoliosis tratada por natación o RPG. Lo que es más moderno y eficaz para el tratamiento de la escoliosis con fisioterapia son los ejercicios específicos y científicos para la escoliosis. Estos son protocolos especialmente desarrollados para el tratamiento de la escoliosis, que implican la participación activa del paciente.

5. El chaleco me dejará con el aspecto de un robot.

Tal vez si usas ese modelo de hace 70 años. Hoy en día tenemos chalecos modernos que son fabricados por una impresora 3D a la medida de su cuerpo. Se sienta debajo de la camiseta y es más cómodo de usar que los modelos antiguos y anticuados. Además de ser científicamente probado más eficaz en la mejora y estabilización de las curvas de escoliosis.