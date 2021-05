Up Next

La única causa de esta característica del cerumen es simplemente la edad. A medida que envejecemos, la cera que desarrollamos en el oído se vuelve más escamosa y menos espesa. Para quitar las escamas, use un paño ligeramente humedecido o algodón. Se desaconseja lavarse los oídos todos los días.

Si exuda un olor intenso y desagradable proveniente de los oídos, sepa que puede estar relacionado con problemas de equilibrio, que pueden generar un tinnitus permanente y/o incluso una sensación de bloqueo auditivo. Lo más probable es que tenga una infección o daño en el canal auditivo que, si no se trata, puede provocar otitis media crónica.

El cerumen que se forma en los canales auditivos y ayuda a evitar que las bacterias y el polvo entren en el canal auditivo, también puede indicar problemas. Aprender a identificar algunos de los síntomas por las características de esta secreción natural, que es producida por las glándulas sebáceas de nuestro cuerpo. Si usa hisopos de algodón, manipúlelos con cuidado para no perforar el tímpano, un accidente muy común.

