Estos son consejos fáciles y simples que lo ayudarán a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso.

Una pérdida de peso real, exitosa y sostenible puede tener un origen inesperado: el dormitorio.

¡Es verdad! Investigadores de la Universidad de Chicago descubrieron que la mala calidad del sueño puede dañar la pérdida de grasa hasta en un 55 por ciento. La buena noticia es que Eat This, Not That! tiene algunos consejos que hacer antes de ir a dormir y que contribuyen a esta pérdida:

1) Beba una taza de té: relájese con una taza de té rooibos (rojo) y queme la grasa del vientre mientras lo hace. Naturalmente descafeinado, esta bebida es particularmente buena para su vientre porque contiene aspalatina, un compuesto capaz de reducir las hormonas del estrés que provocan el hambre y el almacenamiento de grasa.

2) concéntrese en los alimentos con triptófano: el triptófano, un aminoácido que se encuentra en la mayoría de las carnes, ha demostrado poderosos efectos inductores del sueño.

3) Coma queso cottage: Evitar por completo la comida antes de acostarse puede ser perjudicial para sus objetivos de pérdida de peso. En primer lugar, porque hace que sea difícil conciliar el sueño, y en segundo lugar, porque las personas que se despiertan con hambre tienen muchas más probabilidades de comer un desayuno por la mañana. Coma un poco de requesón antes de acostarse. No solo es rico en proteína caseína, que ralentiza la digestión, sino que también contiene el aminoácido triptófano, que promueve el sueño.

4) Cree una rutina: al hacer lo mismo todas las noches, al menos una hora antes de acostarse, está programando desencadenantes del sueño. Con el tiempo, el cerebro comenzará a asociar estas cosas con la hora de acostarse.

5) haga un entrenamiento de resistencia: El entrenamiento de resistencia previo al sueño puede ayudar a optimizar la pérdida de peso durante la noche. Según un artículo publicado en el International Journal of Sport Nutrition, las personas que realizaron ejercicios de resistencia disfrutaron de una tasa metabólica en reposo más alta.