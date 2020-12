Up Next

El principio principal que deberá aplicar en su dieta es el de la reducción del número total de calorías que consume. Además, también debe disminuir el consumo total de hidratos de carbono. “El consumo habitual de cantidades significativas de fructosa, el azúcar presente en las frutas, contribuye a valores de triglicéridos altos, en particular en personas con niveles muy altos o con obesidad abdominal”, advierte también la Diabetes 365º. Se excluyen las grasas saturadas de los aceites, la carne roja, la crema y los dulces.

4. Elegir mejor lo que comes

Es una de las primeras recomendaciones de los médicos. La Dirección General de salud no aconseja un consumo superior a dos bebidas alcohólicas por día. Algunas personas son particularmente subscribibles al alcohol, por lo que incluso la ingesta de pequeñas dosis puede aumentar significativamente los valores. A pesar de que la reposición puede variar de individuo a individuo, algunos estudios apuntan para una reducción hasta 80% de los niveles plasmáticos en personas con niveles elevados y/o con una dieta rica en triglicéridos.

Tener los triglicéridos altos, debido a causas hereditarias, a un estilo de vida no regulado o una combinación de estos dos factores, como sucede a menudo, contribuye al aumento del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Las personas con diabetes tipo 2, obesidad y/o síndrome metabólico presentan, con frecuencia, valores de hipertrigliceridemia elevados y el sedentarismo, una alimentación desequilibrada y el consumo de alcohol tienen, con el tiempo, a agravar el problema.

By