Todos queremos tener una sonrisa sana y hermosa. Esto pasa, por supuesto, por una buena higiene oral, una alimentación cuidadosa y una visita regular al dentista.

Cinco consejos para tener una sonrisa no solo hermosa, sino también saludable:

Ir regularmente al dentista / higienista: esencial para conseguir tener una buena salud oral. El dentista y el higienista tienen un papel muy importante, no sólo en el tratamiento de eventuales complicaciones, sino también en su prevención y recomendaciones de higiene oral adaptadas a cada paciente, como por ejemplo el tipo de cepillo, técnica de cepillado o pasta dentífrica. No se recomienda visitar al dentista solo en caso de urgencia.

Cepillarse bien los dientes: lo ideal es cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día, durante dos minutos, en movimientos circulares u horizontales con una inclinación de 45º grados junto a la encía. Además, es importante cepillar todas las superficies, incluida la lengua. La elección del cepillo también es un aspecto importante, siendo que la mayoría de los dentistas recomiendan un cepillo con filamentos suaves o medios (dependiendo de la fuerza que se ejerce durante el cepillado) y con una cabeza pequeña para llegar a todas las áreas de la boca. Para pasta de dientes u otras.

Utilizar cinta o hilo dental: una buena higiene oral va más allá del cepillado, no se puede olvidar la cinta o hilo dental que va a permitir eliminar la placa bacteriana y algunos residuos alimentarios en las zonas donde el cepillo no llega. El uso del hilo dental permite prevenir la aparición de lesiones de caries en zonas no cubiertas por el cepillado con beneficios para la estructura dental y los tejidos periodontales.

Evitar los malos hábitos alimenticios y otros: algunos alimentos pueden dar lugar a manchas u oscurecer los dientes, dañando la estética dental. Así, es importante tener una alimentación saludable, minimizando la ingesta de azúcar y de alimentos o bebidas ácidas evitando también el consumo excesivo de alimentos que puedan pigmentar los dientes como café, vino tinto, té o frutos rojos, por ejemplo. Los hábitos tabágicos también perjudican e influyen la salud y estética de la sonrisa, contribuyendo para la pigmentación dental y debiendo por eso ser evitados.

Usar chicle puntualmente: después de las comidas no siempre es posible cepillarse los dientes o utilizar el hilo dental. En esta situación tener un paquete de pastillas sin azúcar a mano puede ser una buena ayuda para mantener los dientes más limpios y saludables, cuando el cepillado no es posible. Además, masticar chicle después de las comidas puede ayudar a neutralizar los ácidos y aumentar la producción de saliva, lo que contribuye a eliminar una parte de los residuos de alimentos acumulados en los dientes.