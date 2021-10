5 consejos para conducir una bicicleta eléctrica

Al no tener piezas extraíbles, los componentes con más desgaste son las pastillas de freno, el aceite de freno y los neumáticos. Pero esto no significa que simplemente conecte la cadena y camine. Al igual que con los congéneres de motores de combustión , el mantenimiento cuidadoso y preventivo ayuda a evitar gastos futuros. Los expertos argumentan que una pequeña inspección del vehículo debe hacerse justo después de los primeros 500 kilómetros. El resto se revisa cada 5000 km.

El tiempo de carga varía según la carga restante de la batería y la fuente de alimentación utilizada para cargar. Independientemente del método utilizado, debe evitar descargas completas para no comprometer la longevidad de las baterías. Si no utiliza la bicicleta durante un largo período de tiempo, primero debe cargar del 80 al 90% y almacenar las baterías en un lugar seco protegido de la luz solar directa. Se recomienda realizar cargas completas de vez en cuando para estabilizar las células.

Al igual que en los automóviles, en el segmento de la motocicleta también hay un cambio de paradigma lento, con el privilegio de la electrificación. Al mismo tiempo que los fabricantes buscan diversificar su oferta de alternativas más sostenibles, aunque el mercado aún no ofrece una gran variedad de modelos y estilos, la demanda de vehículos de dos ruedas propulsados exclusivamente por batería está aumentando.

