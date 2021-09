Es la peor pesadilla de toda mujer-mala celulitis. Descubre las 5 causas comunes de la celulitis en las piernas y cómo solucionarla.

Si usted está sufriendo de “muslos de avena” o “parte inferior de piel de naranja” que ciertamente no está solo. Más del 75% de las mujeres luchan con la celulitis. Si bien el sobrepeso puede aumentar sus riesgos, no es un problema reservado solo para las mujeres más grandes, ¡incluso las mujeres delgadas también pueden tener problemas de celulitis!

La celulitis puede hacerte sentir avergonzado o cohibido e incluso puede afectar tu salud mental también. Muchas mujeres informan que no usarán cierta ropa ni participarán en algunas actividades (como nadar) debido a cómo se ve su celulitis. Si su vida está siendo afectada por la mala celulitis, entonces es hora de hacer un cambio.

Entonces, ¿Qué causa la celulitis en las piernas o en cualquier otra parte de su cuerpo? ¿Y qué puedes hacer al respecto?

5 causas comunes de la celulitis y como solucionarlo

1: Alimentos Procesados, Comida Chatarra y Comida para llevar

Todos conocemos el dicho “eres lo que comes”, pero no hay mejor ejemplo de esto que cuando se trata de la celulitis. Comer alimentos procesados es una de las principales causas de la mala celulitis, con las carnes procesadas y el queso en la parte superior de la lista.

Si usted está sufriendo de mala celulitis, entonces usted necesita para limpiar su dieta. Tira toda la comida chatarra, bocadillos azucarados y menús para llevar. Trate de evitar las comidas rápidas como hamburguesas, chino, KFC. Pero también tenga en cuenta la margarina y las grasas y aceites altamente procesados, las salsas para BARBACOA y otros condimentos con alto contenido de azúcar, grasas no saludables y sal. Diga no a las bebidas gaseosas, la pasta, el chocolate y el pan blanco, ya que pueden empeorar la celulitis.

La buena noticia es que así como hay alimentos que pueden empeorar la celulitis, también hay alimentos que ayudan a prevenirla. El brócoli, el té verde, las naranjas y los espárragos tienen propiedades que combaten la celulitis, por lo que si tiene celulitis mala, es hora de cortar los alimentos procesados y cargar con su fruta fresca y verduras.

2: Deshidratación

No beber suficiente agua a diario puede evitar que su cuerpo elimine efectivamente toxinas y desechos. Con el tiempo, esto puede resultar en un aumento de la celulitis. Pero eso no es todo! El exceso de alcohol o cafeína puede deshidratar su piel y aumentar su problema de celulitis.

Cuando estás deshidratado tu piel es menos flexible y tu producción de colágeno inhibida. Esto puede hacer que la celulitis en las piernas parezca peor, ya que la piel deshidratada y poco saludable acentúa su apariencia.

3: Falta de ejercicio

Vivir un estilo de vida sedentario no solo es malo para su salud física y mental, ¡también es malo para la celulitis!

Todos sabemos que la dieta y el ejercicio son la clave para mantener nuestros cuerpos (y mentes) saludables. Pero si bien hay otros factores involucrados en la celulitis, mantenerse en forma puede ayudar a mantenerla bajo control. Hacer ejercicio regularmente ayuda a mantener cada parte de su cuerpo funcionando correctamente. Cuando no te mueves con la frecuencia suficiente, el sistema linfático se ralentiza, lo que reduce su capacidad para procesar y eliminar los desechos. Esto aumenta su riesgo de la temida apariencia de piel de naranja de la celulitis.

4: Genética

Si usted está sufriendo de mala celulitis podría ser que sus genes son los culpables!

Ciertos genes son responsables de la producción de celulitis, lo que podría explicar por qué algunas personas luchan con la celulitis mala, mientras que otros son tan suaves como un melocotón! Factores genéticos como la velocidad del metabolismo, la distribución de grasa debajo de la piel e incluso el origen étnico, todos pueden jugar un papel en si desarrolla celulitis o no.

5: Envejecimiento

Si bien la celulitis puede ser un problema en mujeres de todas las edades, cuanto más envejece, más propensa puede llegar a ser.

Esto parece ser por una combinación de razones: reducción de la elasticidad de la piel y fluctuaciones hormonales. A medida que las mujeres envejecen, sus cuerpos comienzan a producir menos estrógeno. Esta hormona generalmente ayuda a mantener sus vasos sanguíneos fluyendo sin problemas y su circulación funcionando bien. La mala circulación puede significar una disminución en la producción de colágeno nuevo y la descomposición del tejido conectivo más antiguo, lo que aumenta la aparición de celulitis mala.

Cómo Tratar La Celulitis En Casa

Si estás plagado de celulitis mala, no tienes que sufrir en silencio. Hay remedios caseros y tratamientos profesionales para la celulitis que pueden ayudarlo.

Cepillado Corporal Seco

El cepillado corporal puede ayudar a mejorar la circulación y el drenaje linfático. Esto, a su vez, puede ayudar a reducir la inflamación y fortalecer el tejido conectivo, minimizando la aparición de celulitis mala.

Algunos dermatólogos recomiendan cepillarse el cuerpo al menos 2-3 veces a la semana, usando un cepillo seco en movimientos circulares durante aproximadamente 5 minutos.

Uniformes Médicos de Café

La cafeína puede ayudar a dilatar los vasos sanguíneos y reducir la apariencia de celulitis en las piernas y las nalgas. Puede estimular su piel, tensándola y reafirmándola mejorando el flujo sanguíneo y eliminando el exceso de agua.

El café también es rico en antioxidantes. Estos productos químicos basados en planes pueden ayudar a prevenir el daño de los radicales libres en el cuerpo y reducir la visibilidad de la celulitis mala.

Manténgase Hidratado y Beba Más Agua

Beber más agua puede ayudar a su cuerpo a eliminar toxinas, fomenta la buena circulación y mantiene su sistema linfático en movimiento. Si bien beber agua no eliminará la celulitis mala, puede ayudar a que parezca menos notoria al mantener su piel regordeta y saludable.

Mejorar Su Dieta

Cuidar lo que comes puede apoyar tu búsqueda de una piel suave y sin hoyuelos. Elimine todos los alimentos que mencionamos anteriormente y aumente la carne y el pescado, las verduras verdes y coloridas, las grasas naturales del pescado, la carne, los aguacates y los frutos secos.

Manténgase Activo

Estar activo regularmente no significa que tengas que golpearlo en el gimnasio. Apunta a lograr tus 10,000 pasos durante el día. Esto se puede hacer por actividades generales del día a día como pasear al perro, perseguir a los niños y limpiar la casa.

Tratamientos Profesionales Para La Celulitis

Como puedes ver, no hay una solución fácil para la celulitis mala. Mientras que muchas cosas pueden ayudar a minimizar la apariencia, ninguno de ellos realmente eliminarlo. Pero no te preocupes, hay tratamientos contra la celulitis no quirúrgicos que pueden ayudar.

Exilis Elite

Exilis Elite es otro tratamiento seguro, efectivo e indoloro para la celulitis mala. Es el ÚNICO tratamiento de celulitis no invasivo aprobado por la FDA disponible. Este tratamiento combina ultrasonido de alta intensidad y energías de radiofrecuencia, para apuntar y descomponer las células grasas no deseadas. Gracias a su efecto estratificado único, podemos utilizar Exilis Elite para reducir la grasa y mejorar la textura y firmeza de la piel, ¡todo en un solo tratamiento!

Terapia de Ondas de Choque

BTL X-Wave, o Terapia de ondas de choque, es una excelente manera de reducir la celulitis en las piernas y darle a su piel una apariencia más suave y firme. La terapia de ondas de choque aprovecha el poder de las ondas acústicas para producir una gama de respuestas fisiológicas positivas en el cuerpo. Estos pulsos de sonido no enfocados generan vibraciones, que cuando se dirigen a áreas de celulitis pueden conducir a una mejor suavidad, textura, elasticidad y estiramiento de la piel. Es seguro, eficaz y completamente libre de dolor.

Tratamientos Combinados Para Los Mejores Resultados

Aquí en The Body Clinic, nuestro tratamiento contra la celulitis utiliza tecnologías Exilis Elite y BTL X-Wave para darle los mejores resultados. Al combinar ambas terapias juntas, puede combatir la celulitis mala en una multitud de niveles, reduciendo las células grasas no deseadas y dando a su piel una apariencia más suave y firme.