Up Next

Lo importante, al igual que todo, es no exagerar las cantidades. El sitio abc publicó un artículo sobre los beneficios de las almendras en el cuerpo y, además, también mencionó qué cantidad exacta se debe consumir por día. Según esa publicación, el consumo no debe exceder un puñado, nada como diez almendras. Ya sobre los beneficios, señalan cinco.

By