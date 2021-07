Una razón más para aferrarse a los libros: un estudio sugiere que la lectura puede ayudar en el sentido de aliviar el estrés. La investigación de 2009, realizada por investigadores de la Universidad de Sussex , indica que este hábito puede reducir el estrés en el orden del 68%. “No importa qué libro leer. Al perderte en un libro atractivo, puedes escapar de las preocupaciones y el estrés del mundo cotidiano y comenzar a explorar el dominio de la imaginación del autor”, explicó el neuropsicólogo David Lewis a The Telegraph.

Perderse en una buena lectura puede facilitar las relaciones interpersonales. La ficción literaria, en particular, tiene el poder de ayudar a los lectores a comprender lo que sienten los demás. Esto se debe a que describe las emociones de otras personas, indica la investigación publicada en la revista “Science”. “Comprender los estados mentales de los demás es una habilidad crucial que permite las complejas relaciones sociales que caracterizan a la sociedad humana”, dicen los investigadores David Comer Kidd y Emanuele Castano sobre los resultados de la investigación que coordinaron.

Famoso, el Dr. Seuss: “Cuanto más leas, más cosas sabrás. Cuanto más aprendes, más lugares vas.” Sumergirse en un buen libro abre un nuevo mundo de conocimiento a una edad temprana. La exposición al vocabulario a través de la lectura (particularmente de la lectura de libros para niños) no solo conduce a mejores resultados en estas evaluaciones en particular, sino también a un mejor rendimiento en las pruebas en general. Además, las habilidades de lectura más fuertes en las primeras etapas de la vida pueden ser predictores de una mayor inteligencia más adelante.

By