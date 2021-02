Es en la adolescencia que ocurren descubrimientos y cambios importantes, tanto físicos como mentales, lo que hace que la fase ideal para comenzar o intensificar una actividad física. El crecimiento acelerado suele causar dolores en la espalda y en las articulaciones, siendo la práctica regular de ejercicios una óptima aliada en ese sentido.

Además, durante la adolescencia, las relaciones anatómicas y las estructuras del cuerpo no están completamente consolidadas, pudiendo sufrir modificaciones tanto beneficiosas como maléficas. No practicar ninguna actividad física o no cuidar la postura, por ejemplo, puede ser perjudicial cuánto haceractividades de forma errónea.

Pilates entra como una gran alternativa para los adolescentes, ya que ayuda a mejorar la flexibilidad, fortalece los músculos y Trabajo Habilidades respiratorias y concentración, ayudando en las actuaciones atléticas e intelectuales. La actividad también es responsable de facilitar el drenaje linfático y fomentar el sistema respiratorio, reduciendo el estrés diario.

Por medio del pilates, adolescentes pueden, aún, entender mejor cómo funcionan sus movimientos y postura, sirviendo como incentivo para que siempre trabajen la conciencia corporal a lo largo de la vida.

Beneficios de pilates en la adolescencia

1. Mejor para la postura

A medida que los adolescentes enfrentan brotes de crecimiento, corren el riesgo de desenvolverse escoliosis, hipercifosis (joroba) o hombros redondeados. Pilates enseña la postura correcta al realizar movimientos funcionales, además de impulsar la memoria muscular de la postura correcta en el día a día.