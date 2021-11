40 MEJORES TIENDAS para COMPRAR en LÍNEA 2021>2022>

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Encuentra aquí las mejores tiendas para comprar en línea. Si bien las compras en línea han sido un gran negocio desde hace un tiempo, la pandemia global que comenzó a principios de 2020 hizo que las compras en línea se dispararan.

Mejores tiendas para comprar en línea

Si estás buscando los mejores sitios de compras en línea en Internet para rascar tu picazón de compras sin ponerte una máscara y abrirte camino a través de multitudes de personas que no parecen entender la parte de «distanciamiento» del «distanciamiento social», este artículo es para ti. Aquí compartimos 40 de los mejores sitios de compras en línea en Internet para 2021, donde puede encontrar ropa, zapatos, cuidado de la piel y más.

Los consumidores recurren a las compras en línea porque es divertido y fácil. Usted puede comprar casi cualquier cosa en línea en estos días, desde la comodidad de su propia casa. Con tantas opciones disponibles, puede ser difícil encontrar sitios de comercio electrónico en los que pueda confiar. Afortunadamente, hemos reunido esta impresionante lista de los 40 mejores sitios de compras en línea en Internet en este momento. La terapia de venta al por menor se llama «terapia» por una razón: no debería ser estresante. Y estos sitios proporcionan una experiencia de usuario increíble que disfrutará.

Tease Tea

Mejores tiendas para comprar en línea

¿Te encanta el té? Tease Tea es uno de los mejores sitios de compras en línea en Internet para obtener tés para diferentes necesidades como el aumento de la energía, el embarazo y más. El sitio también tiene una sección de regalos, por lo que incluso si no eres un amante del té, puedes obtener un regalo especial para ese amante del té especial en tu vida.

Boohoo

Mejores tiendas para comprar en línea

Boohoo es un sitio de moda y uno de los sitios de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo. Boohoo mantiene las cosas frescas con hasta 100 piezas nuevas en el sitio cada día. Además, es una opción económica con toneladas de estilos por debajo de $80 y artículos de venta a veces van tan bajo como un par de dólares!

American Eagle & Aerie

Mejores tiendas para comprar en línea

AE es una marca increíblemente popular y uno de los mejores sitios de compras en línea en Internet en 2021. Aquí puede obtener los artículos más de moda como bikinis de cintura alta, jeans «mamá» y más. El sitio incluye tallas grandes y siempre hay una buena venta encima de los precios bajos de AE.

ILIA

Mejores tiendas para comprar en línea

ILIA es una marca de belleza sin gluten y sin lácteos que ofrece productos naturales desde rímel hasta lápiz labial. La marca incluso ofrece un programa de reciclaje para que los contenedores de productos usados se puedan desechar correctamente en lugar de agregarlos a los vertederos. Eso es porque el marketing en el trabajo!

LUISAVIAROMA

Mejores tiendas para comprar en línea

Si estás buscando ropa de diseño, LUISAVIAROMA te tiene cubierto. El sitio incluye más de 600 marcas de lujo como Gucci y Balenciaga, así como opciones de diseñadores de lujo emergentes. Además de la moda de diseño, este sitio de compras en línea incluye accesorios, productos de belleza e incluso decoración del hogar.

Kylie Cosmetics

Mejores tiendas para comprar en línea

Kylie Jenner es básicamente un nombre familiar, por lo que no es de extrañar que su tienda de cosméticos sea uno de los mejores sitios de compras en línea en Internet. El sitio no solo vende la línea de cosméticos de Jenner, sino que también ofrece consejos de maquillaje para que pueda aprovechar al máximo los productos.

Nasty Gal

Mejores tiendas para comprar en línea

Nasty Gal comenzó como una tienda de eBay que vendía ropa vintage dirigida por Sophia Amoruso. Desde entonces, la marca se ha convertido en una fuerza de comercio electrónico que vende moda vintage y de inspiración vintage.

Urban Outfitters

Mejores tiendas para comprar en línea

Urban Outfitters no es nada si no está de moda. Los precios van desde asequibles hasta un poco caros, pero este es uno de los mejores sitios de compras en línea en Internet para la moda de moda.

The Frankie Shop

Mejores tiendas para comprar en línea

La tienda Frankie es otro sitio de comercio electrónico centrado en la moda. Cuenta con imágenes minimalistas que coinciden con su oferta de moda que está dominada por tonos apagados. La tienda es un gran lugar para encontrar grapas de alta calidad que puede agregar a su guardarropa.

Fashionphile

Mejores tiendas para comprar en línea

Fashionphile es el lugar para ir si usted está buscando vintage, pre-amado, o de edición limitada bolsillos y relojes. El sitio de comercio electrónico cuenta con artículos de diseñadores de alta gama como Prada, Coach, Louis Vuitton y más. Y, ya que verifican la autenticidad de cada bolsa, no tiene que preocuparse de que reciba una imitación.

Pretty Little Thing

Mejores tiendas para comprar en línea

Como usted puede decir probablemente por ahora, la mayoría de los mejores sitios de compras en línea en el Internet son en gran parte acerca de la moda. Cositas bonitas es otra. Este sitio tiene ropa, accesorios, zapatos y productos de belleza para compradores de todos los tamaños. Simplemente compra por tu figura y encontrarás piezas de moda que te encantarán.

Farfetch

Mejores tiendas para comprar en línea

La alta moda vintage es un gran negocio de comercio electrónico y Farfetch es uno de los mejores. Esta tienda de moda lleva piezas vintage de grandes nombres como Versace, Chanel, Yves Saint Laurent, y más. Además, como son piezas vintage, es poco probable que veas a todos usando lo mismo.

Amazon Fashion

Mejores tiendas para comprar en línea

Dado que puedes comprar cualquier cosa en Amazon, no debería ser una sorpresa que también puedas comprar ropa. Con Amazon Fashion, podrás encontrar piezas de influencers, celebridades y tus diseñadores favoritos en casi cualquier nivel de presupuesto que necesites. Y, Amazon Fashion incluye tallas grandes.

Aurate

Mejores tiendas para comprar en línea

Aurate es una joyería co-fundada por la diseñadora Sophie Kahn. Las piezas están diseñadas para el uso diario y vienen en varios materiales diferentes como oro de 14K, oro de 18K o vermeil chapado en oro de 14K. Kahn encuentra inspiración en casi cualquier lugar, desde la arquitectura hasta los pomos de las puertas, y las piezas son delicadas y encantadoras.

Rue La La

Mejores tiendas para comprar en línea

Rue La La es un sitio web de ventas privadas. No te preocupes, eso solo significa que tienes que registrarte antes de que puedas navegar. Es indoloro, solo ingrese su dirección de correo electrónico y elija una contraseña, y luego tendrá acceso a piezas de lujo con descuento y de alta gama. La mejor parte es que el sitio ejecuta ventas flash diarias para que pueda obtener hasta un 70% de descuento en los precios minoristas!

John’s Crazy Socks

Mejores tiendas para comprar en línea

¿A quién no le gustan los calcetines? John’s Crazy Socks no solo vende algunos calcetines impresionantes, sino que también dona el 5% de todas las ventas a las Olimpiadas Especiales. El fundador de este sitio de compras en línea es John Lee Cronin, un hombre con síndrome de Down cuyo amor por los calcetines se convirtió en una empresa de negocios cuando no podía decidir dónde ir a trabajar.

SSense

Mejores tiendas para comprar en línea

SSense es uno de los mejores sitios de compras en línea para los consumidores que buscan diseñadores independientes y moda de lujo. El sitio incluye miles de piezas, incluidas piezas únicas que te harán lucir como un creador de tendencias.

Missguided

Mejores tiendas para comprar en línea

Misguided es otro sitio de compras en línea para los amantes de la moda. El sitio lleva toneladas de productos, incluyendo tallas grandes, y ofrece algunas ofertas increíbles.

Petite Studio

Mejores tiendas para comprar en línea

Si estás en el lado corto, puede ser difícil encontrar alta moda que no requiera un viaje al sastre. Petite Studio se centra en personas cortas que buscan piezas mejor ajustadas que solo pueden comprar y usar.

Cuyana

Mejores tiendas para comprar en línea

Cuyana es una marca de moda que fomenta la moda sostenible, alentando a los compradores a comprar menos, pero asegúrese de que los artículos que están comprando son de alta calidad. Cubre las necesidades de la moda, desde la ropa hasta los accesorios, incluidas las grapas de vestuario de alta calidad.

R. Riveter

Mejores tiendas para comprar en línea

Riveter es uno de los mejores sitios de compras en línea para ropa, joyas y accesorios de cuero. Los productos están hechos a mano en los Estados Unidos por cónyuges militares. La tienda incluye productos militares hechos a mano.

The Outnet

Mejores tiendas para comprar en línea

TheOutnet fue creado por la gente de Net-A-Porter asos sitio de descuento para más de 350 diseñadores como Oscar de la Renta, Chloé, y más. Si está buscando artículos de lujo baratos, vale la pena echar un vistazo de cerca a esta tienda.

Forever 21

Mejores tiendas para comprar en línea

Forever 21 se trata de ofrecer piezas de moda a precios baratos. E incluyen tallas grandes.

Reel Paper

Mejores tiendas para comprar en línea

Buscando maneras de hacer su vida más sostenible? Reel Paper vende papel higiénico y toallas de papel que están hechas de bambú para ayudarlo. El bambú utiliza menos recursos y menos pesticidas, crece a un ritmo ridículamente rápido (aproximadamente mil millones de veces más rápido que los árboles) y es biodegradable.

Aesop

Mejores tiendas para comprar en línea

Esopo es uno de los mejores sitios de compras en línea en Internet para productos de cuidado de la piel de alta calidad. El sitio web es fácil de usar y siempre incluye muestras con sus compras para que pueda probar artículos que de otra manera no compraría.

Young and Reckless

Mejores tiendas para comprar en línea

Young and Reckless es un sitio de comercio electrónico de streetwear que lleva camisetas gráficas, pantalones de chándal, ropa deportiva y más. Los productos son exactamente lo que esperarías de una marca de streetwear: colores llamativos, fuentes épicas y diseños demasiado geniales para la escuela.

Free People

Mejores tiendas para comprar en línea

La gente libre es para los espíritus bohemios e hippies entre nosotros. Si estás buscando vestidos fluidos, patrones florales y moda de ensueño en general, Free People es el lugar para ti. Incluso tienen activewear!

Target

Mejores tiendas para comprar en línea

¿Realmente necesitamos decirte qué es el Objetivo? De acuerdo, lo haremos. Target es el lugar al que vas por «solo una cosa» y sales después de haber gastado trescientos dólares. Si crees que vas a hacer algo mejor adhiriéndote a tu lista en línea, piénsalo de nuevo. El sitio lo tiene todo.

Telfar

Mejores tiendas para comprar en línea

Telfair fue creado por un diseñador de moda liberiano-estadounidense y la bolsa de compras de Telfair se convirtió en un accesorio imprescindible entre los que conocen la moda. El sitio ofrece una gama de productos que te encantarán, desde camisetas gráficas hasta botas.

Senreve

Mejores tiendas para comprar en línea

Server crea bolsos funcionales y lujosos. Son hermosos y aptos para viajar y se encuentran en la línea entre la alta moda y el uso diario.

Velour Beauty

Mejores tiendas para comprar en línea

Velour Beauty es uno de los mejores sitios de compras en línea para las tendencias de belleza. La marca fue empujado en el centro de atención después de que se rumoreaba que Beyoncé a sí misma trabajar pestañas postizas de la marca.

ASOS

Mejores tiendas para comprar en línea

ASOS es un gran lugar para encontrar moda de moda y productos de belleza que no van a romper el banco. El sitio tiene varias marcas, así como productos de ASOS y tiene una extensa colección de tallas grandes.

Express

Mejores tiendas para comprar en línea

Express es un elemento básico del centro comercial, así como uno de nuestros sitios favoritos de compras en línea para encontrar piezas de moda y elementos esenciales del armario. La mayoría de las piezas están por debajo de $100, por lo que es una opción algo asequible. Además, tienen un servicio de suscripción de alquiler de ropa!

Little Likes Kids

Mejores tiendas para comprar en línea

Si tiene un niño o conoce a un niño que tiene seis años o menos, Little Likes Kids es un sitio de compras en línea que definitivamente debe marcar. El sitio incluye juegos de memoria, rompecabezas interactivos y más productos que atraerán a los niños y los ayudarán a desarrollar sus cerebros.

Alo Yoga

Mejores tiendas para comprar en línea

AloYoga es la marca athleisure para muchas estrellas de Hollywood e influencers del fitness. La marca ofrece piezas elegantes y funcionales que puedes usar en cualquier lugar.

Mankind

Mejores tiendas para comprar en línea

Mankind es un sitio de compras en línea que se centra en los productos de aseo de los hombres. La marca tiene su sede en el Reino Unido y ofrece productos que cubren todas las necesidades de aseo, desde artículos dentales hasta el cuidado del cabello. El sitio lleva varias marcas y también tiene un blog con consejos e información de productos.

H&M

Mejores tiendas para comprar en línea

Otro elemento básico del centro comercial, el sitio web de H&M trae moda asequible a su sofá. Llevan todo, incluidos artículos de moda, básicos, íntimos, ropa deportiva, accesorios y más.

Madewell

Mejores tiendas para comprar en línea

Denim, zapatos, accesorios, patrones divertidos-eso es Madewell. Este sitio de moda en línea lleva todo lo necesario para crear un armario que coincida con su personalidad y lo comparte con el mundo.

Industrie Africa

Mejores tiendas para comprar en línea

Industries Africa tiene que ver con la moda africana emergente y de alta gama. Los estampados y diseños son absolutamente increíbles y el sitio ofrece ropa, accesorios y joyas que no encontrará en ningún otro lugar. Además, la marca ha basado su modelo de negocio en la sostenibilidad. Todas las marcas que aparecen en el sitio utilizan la producción sostenible, pero Industrie Africa incluye un icono que distingue a las marcas y diseñadores que están dando pasos excepcionales hacia un cambio positivo en la moda.

Net-A-Porter

Mejores tiendas para comprar en línea

Net-A-Porter es el mejor sitio de compras en línea en Internet para artículos de lujo premium como ropa, accesorios, zapatos y más. Tiene uno de los inventarios más grandes de marcas de diseño e incluye una mezcla de estilos tradicionales y vanguardistas.