40 APPS que NO pueden faltar en tu iPhone>> >> 2022 <<

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Netflix, como muchas de las otras aplicaciones incluidas aquí, se ha convertido en un fenómeno cultural. Las series originales y exclusivas, como The Crown, House of Cards y Stranger Things, son vistas por muchos como superiores a gran parte de lo que está disponible en transmisión o cable. Agregue a esos el anfitrión de standbys favoritos en lanzamientos de televisión y cine, y tendrá un servicio imprescindible. Y ahora puedes descargar gran parte del contenido para verlo sin conexión. Tenga en cuenta que esta es una de las pocas aplicaciones incluidas aquí que cuesta dinero, con suscripciones a partir de $7.99.

¿Como podcasts? Downcast brilla con excelentes características, opciones de descarga inteligentes y una gran interfaz. Es mucho mejor que la aplicación de Podcasts de Apple, y es adecuada para las personas que desean tener mucho control sobre su experiencia auditiva de podcasts. Downcast le permite personalizar no solo la frecuencia con la que el receptor de podcast busca nuevos episodios, sino también dónde se encuentra cuando lo hace, utilizando geo-cercas. Por ejemplo: «Comprueba si hay nuevos episodios cuando llegue al trabajo.»

LiveXLive

Radio Slacker es ahora LiveXLive. Siempre parece golpear unos pocos golpes más fuerte que el resto. La renovada aplicación combina la música en vivo y las transmisiones de video de la compañía con los DJ conocedores de Slacker Radio y la música profunda para producir uno de los servicios de transmisión de música más completos del mercado hoy en día.

SoundCloud

SoundCloud se ha convertido en un fenómeno de audio. La aplicación proporciona una interfaz hermosa y clara para las canciones. Si desea algo más que la corriente principal o desea cargar su propia música, no puede ignorar SoundCloud. La opción SoundCloud Go elimina los anuncios y ofrece ahorro ilimitado de pistas sin conexión; los Sound 9.99 al mes SoundCloud Go + agregan una enorme biblioteca de música lanzada comercialmente.

Spotify

¡Toda la música de la tierra a la carta! Spotify ofrece un catálogo masivo de todos los géneros imaginables, e incluso crea listas de reproducción basadas en su historial de escucha. Ahora puede usarlo para escuchar podcasts, así como música, y descargar contenido para escucharlo sin conexión.

Cambie fácilmente entre sus dispositivos de escucha desde cualquier otro dispositivo. Escucha gratis con anuncios o paga $ 9.99 al mes por escuchar sin anuncios, así como otras funciones premium como audio de alta calidad de 320 Kbps.

TV Guide

Ver televisión es una opción de estilo de vida que es consentida por más de unos pocos. Esta aplicación hace que sea fácil averiguar qué está encendido, cuándo está encendido y en qué canal está. Profundiza en los resúmenes de episodios, configura alarmas para cuando se emitan tus programas favoritos e incluso mira lo que hay disponible bajo demanda. Si eres un adicto al sofá confirmado, esta es la aplicación para ti.

TuneIn Radio

La radio por Internet sigue siendo una de las maravillas de las comunicaciones globales modernas: Escuche la radio de transmisión y solo por Internet sin restricciones geográficas, e incluso sin restricciones temporales: Hay docenas de estaciones de radio por Internet que pueden llevarlo de vuelta a los años 40 y 50, si es fan de The Fibber o Jack Benny.

TuneIn Pro ofrece el mejor portal para todo esto, y ofrece una opción de radio MLB, así como otros deportes. Ah, y también puede obtener su solución de Radiolab, ya que también admite podcasts. También está disponible una versión gratuita con publicidad.

Twitch

