Up Next

– Alimentos ricos en vitamina C, magnesio, omega 3, calcio y biotina también participan en diversas acciones bioquímicas vitales para el organismo, pues mejoran los cambios de humor, el sistema inmunológico y la piel. Por lo tanto, es importante durante todo el día para incluir en la alimentación, frutas, cereales integrales y proteínas magras – indica Marcos Jhenifer.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que Brasil es el país con el mayor porcentaje de personas diagnosticadas con ansiedad. En total, el 9,3% de la población sufre de este trastorno, lo que equivale a más de 18 millones de habitantes. Sin embargo, no toda la ansiedad es patológica.

By