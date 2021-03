Uno tiene dificultades para tener una buena noche de sueño, Hágase saber que hay cuatro hábitos alimenticios que pueden ser responsables de la mayor calidad del sueño.

Todos sabemos que una buena noche de sueño es fundamental para que el cuerpo funcione a la perfección. Por otro lado, no va a descansar como se supone, puede llegar a tener algunos problemas. Es que dormir mal puede tener un impacto en la salud mental, la hipertensión y también, entre otros, no el colesterol. Sin olvidar que también puede hacer que gane Unos kilos de más. Por eso, se debe hacer posibles para que duerma bien. Y si es algo que no puede hacer, sepa que hay cuatro hábitos alimenticios que pueden estar impidiendo que duerma bien.

Consumir cafeína después del almuerzo

La cafeína tiene el poder de neutralizar la adenosina, una sustancia química presente no cerebro. Que es un compuesto que se va acumulando desde el momento en que se queda somnoliento a lo largo del día. El consumo de cafeína por la mañana plantea cualquier problema. Por la tarde y por la noche puede conducir al bloque del efecto de la adenosina. O, en otras palabras, tendrá dificultades para conciliar el sueño.

Comida picante en la cena

Se tiene por costumbre optar por comidas picantes en la cena, es mejor olvidarse de este hábito. Los alimentos picantes dan lugar a un sueño inestable y ligero, con bastantes despertares.

Elección incorrecta de té

Cuidado con el té que eliges beber. Por ejemplo, la manzanilla logra calmarlo y tener un efecto ansiolítico.

Comer chocolate antes de acostarse

Atención al consumo de chocolate cerca de la hora de ir a la cama. Es que este alimento contiene pequeñas cantidades de cafeína.