Los plátanos están llenos de vitaminas y nutrientes. Cuando se ingieren regularmente, ayudan a mantener y mejorar su salud general. En otras palabras, comer un plátano al día es definitivamente el camino a seguir para mantenerse saludable.

Sin embargo, es importante recordar que la ingesta diaria de plátanos no debe exceder uno o dos plátanos por día.

Cuatro buenas razones para comer un plátano todos los días, según Eat This, Not That!:

1) Apoyo a la salud intestinal: los plátanos contenido resistente, que funciona para aumentar la producción de ácidos grasos esenciales para la salud intestinal.

2) puede perder peso: lleno de fibra y proteínas, el plátano lo mantendrá satisfecho por más tiempo, a pesar de tener poco más de 100 calorías por pieza.

3) puede mejorar su piel: las vitaminas y minerales de los plátanos, específicamente el manganeso, aumenta los niveles de colágeno.

4) mejorará su nivel de energía: Especialmente cuando las comidas antes o después del entrenamiento, los plátanos pueden ser clave para aumentar sus niveles de energía y evitar que se sienta cansado durante todo el día.