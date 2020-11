Una buena higiene del sueño, ejercicio regular y una alimentación variada, rica en frutas y verduras son esenciales para una vida sexual saludable. Sin embargo, hay algunos alimentos que pueden empeorar nuestra vida sexual desde diversos ángulos, tanto en lo que respecta al mantenimiento de la libido como en términos de energía o lubricación sexual.

La experta Natalia Calvet identificó los cuatro peores alimentos:

Ultraprocesados: los ultraprocesados, en general, y la panadería industrial, en particular, no son recomendados. “En general, los productos ultraprocesados contienen grandes cantidades de azúcar, sal y aditivos, grasas de la peor calidad, aceites vegetales y harinas refinadas. Todo esto no ayuda en nada a mantenernos en buena forma física y con energía, lo cual es esencial para una buena vida sexual “, destaca la experta.

Alcohol: “el consumo de alcohol afecta el sistema nervioso central, lo que significa, para simplificar, que nuestro cerebro funciona más lentamente y es difícil detectar estímulos”, dice Calvet.

Café: “demasiado café puede tener efectos indeseables para la salud. Uno de ellos es que si se consume en grandes cantidades, afecta el cortisol, una de las hormonas que influye directamente en la libido “, explica Calvet.

Alcachofas: si bien es saludable, nutritivo, bajo en calorías y, por lo tanto, altamente recomendado en la alimentación, debemos tener cuidado si lo consumimos en exceso, ya que puede afectar los olores corporales.